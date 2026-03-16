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El tiktoker salvadoreño Tío Rigo asistió a los Oscar por cortometraje ganador de la estatuilla
El Salvador dijo «presente» en la alfombra roja de la 98º edición de los premios Oscar, que se celebró el pasado domingo en el famoso Dolby Theater, en Los Ángeles, y es que el tiktoker salvadoreño Rigoberto Amaya, mejor conocido como Tío Rigo de «Llanteros 503», se paseó por la carpeta escarlata durante la noche más importante de Hollywood.
En una entrevista con «Diario El Salvador», en julio de 2025, Tío Rigo contó que había formado parte de la producción del cortometraje «The Singers», de Sam A. Davis, que ayer fue seleccionado como ganador en la categoría de Mejor Cortometraje en los premios Oscar, pero no pasó desapercibido, ya que dejó un momento memorable por la manera en la que fue anunciado.
Kumail Nanjiani fue el encargado de anunciar al ganador de la categoría, pero para sorpresa de todos, hubo un empate ¡Sí! Esto puede pasar y ya ha sucedido en seis ocasiones más en la historia de los premios de la Academia.
«¡Es un empate! ¡No estoy bromeando! Todos cálmense. Vamos a superar esto», dijo el presentador, quien probablemente hizo recordar el insólito anuncio de «La La Land» a Mejor Película, cuando realmente fue «Moonlight» y se tuvo que corregir.
El primer equipo de producción en subir al escenario fue el de «The Singers», durante el anuncio se desató la euforia en la sala de una proyección de los Oscar donde se encontraba el salvadoreño Marlon, quien compartió el emocionante momento en el que el cortometraje ganador, en donde aparece su tío Rigo, fue nombrado como el primero en llevarse la estatuilla en la categoría, seguido de «Two People Exchanging Saliva».
«Llanteros 503» compartieron en su cuenta oficial de TikTok los momentos previos a la alfombra roja de la 98º edición de los premios Oscar, y cuando Tío Rifo se encontraba paseándose sobre la carpeta escarlata de la noche más importante del cine.
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En Hollywood, la IA no puede competir con la creatividad, afirma alto ejecutivo
La irrupción de la IA fue un tema dominante en la conferencia de tecnología y cultura South by Southwest (SXSW) celebrada esta semana en Austin, Texas, donde el aclamado cineasta Steven Spielberg dejó clara su postura.
«Hasta ahora nunca he utilizado IA en ninguna de mis películas. Tenemos una sala de guionistas. Todos los asientos están ocupados», dijo Spielberg. «No estoy a favor de la IA si reemplaza a una persona creativa», agregó.
Joshua Davies, director de innovación de Artlist -plataforma de video con IA que se ha posicionado como proveedor de herramientas creativas para cineastas— enfatizó que la tecnología nunca eclipsará la creatividad humana.
«Si le das la misma herramienta de IA a un técnico y a un creativo y les pides que hagan algo, ya sé cuál preferiría ver al final», dijo a la AFP Davies, fundador de la empresa de software de edición de video FXhome, adquirida por Artlist en 2021.
El ejecutivo reconoció que las preocupaciones del sector no son infundadas, ya que los nuevos modelos de video con IA han «asustado a todo el mundo». No sólo por cuestiones de derechos de autor y de derecho a la propia imagen, sino por la pregunta fundamental de cuál será el futuro de la producción de cine y televisión con esta tecnología.
«Si fuera a estrenar una película de ‘Iron Man’ en 2027 o 2028, ¿recurriría a varios estudios de efectos visuales?, ¿esperaría que utilizaran IA? Todos estamos intentando encontrar nuestro lugar», señaló.
Más que para sustituir por completo los rodajes, Davies ve las herramientas de Artlist como una manera de «rellenar las partes que uno no puede, o que no rodó, o para las que no tiene presupuesto».
«Santo grial»
Pero los editores, los especialistas en efectos visuales y otros profesionales de Hollywood observan con alarma el rápido avance de la IA generativa.
Temen que herramientas capaces de producir imágenes de calidad profesional, a un costo muy inferior al de los métodos tradicionales, terminen destruyendo sectores laborales enteros.
Los grandes estudios están evaluando cómo integrar la IA en la producción de películas, lo que deja entrever cambios importantes en un sector que ya ha atravesado un periodo difícil tras la pandemia y la huelga de guionistas de 2023.
Artlist acaparó titulares en febrero cuando produjo un anuncio para la última edición del Super Bowl en menos de cinco días utilizando sus propias herramientas, por un costo muy inferior a los millones de dólares que suelen gastarse en las publicidades para estos grandes eventos deportivos.
Davies refutó la idea de que ese anuncio representara el futuro de la producción sin intervención humana.
Según él, se trató más bien de creativos «utilizando la herramienta para sacarle el máximo partido».
Davies explicó que Artlist busca ofrecer a los creadores un control preciso sobre la creación o la edición de secuencias, algo que califica como el «Santo Grial» de la empresa.
Sostuvo que los modelos de IA existentes manejan bastante bien los planos fijos simples, pero tienen dificultades con los movimientos de cámara complejos y con lograr un desempeño consistente a lo largo de varias tomas.
«El elemento humano»
En cuanto a los costos, Davies advirtió contra las expectativas poco realistas, y sugirió que la IA reducirá significativamente los gastos de producción, pero no los eliminará.
El ejecutivo espera que, a largo plazo, la IA ayude a los cineastas independientes y a los creadores de contenido que actualmente no tienen fondos para sacar adelante sus proyectos.
«Hay youtubers que realizan algunas de las mejores secuencias de acción que existen, sin ningún presupuesto», apuntó.
«La IA va a igualar completamente las reglas del juego: lo que importará será la historia», afirmó.
Davis se mostró prudentemente optimista respecto al futuro del sector y descartó los escenarios más distópicos.
«La idea de que al final nadie vaya a tener trabajo no se sostiene desde mi punto de vista», porque todo se decanta y «el elemento humano es lo que anhelamos», concluyó.
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Fátima Bosch visitará El Salvador para evento “Mujeres que Transforman”
La actual Miss Universe, Fátima Bosch, visitará El Salvador este viernes 20 de marzo para participar en el foro “Mujeres que Transforman”.
El encuentro se realizará en el Palacio Tecleño, en Santa Tecla, donde la reina de belleza compartirá un mensaje de inspiración, liderazgo y empoderamiento femenino.
El alcalde Henry Flores indicó: “Gracias a la fundación Global Excellence por hacer posible la visita de Miss Universo”.
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La humildad de Michael B. Jordan: el Mejor Actor de los Óscar celebró en un restaurante de comida rápida
Michael B. Jordan protagonizó uno de los momentos más virales de la noche más importante de Hollywood, luego de que el actor escogió festejar su estatuilla a Mejor Actor, por su rol… Más bien dicho, roles, en «Sinners», en el famoso restaurante de hamburguesas In-N-Out Burger.
La inesperadamente manera sencilla de celebrar de Michael B. Jordan, en lugar de una ostentosa fiesta de Hollywood, le dio la vuelta al mundo. Paparazzis y fans rodearon al actor en la sucursal ubicada en Sunset Boulevard, en Los Ángeles, mientras sostenía su premio de la Academia en el momento que realizaba su orden en caja.
Las imágenes mostraron a un Jordan todavía con su traje de gala sosteniendo en la mano la estatuilla más codiciada de Hollywood. Luego de realizar su orden, el actor posó para fotografías frente al mostrador y con bandejas de comida.
Tras la parada en la hamburguesería, continuó la celebración en la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair, una de las reuniones más exclusivas de la noche, según la revista People.
Michael B. Jordan se erigió como el estandarte de los cineastas afrodescendientes y fue la cara del cine de terror, que en pocas ocasiones ha sido reconocido en la temporada de premios.