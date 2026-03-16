Bomberos ha atendido 1,106 incendios más que el año pasado

Una combinación de viento, calor, descuido humano y chispa, han provocado 2,361 incendios entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026. Un promedio de 32 veces por día se han activado las alarmas de Cuerpo de Bomberos, para atender siniestros en maleza seca, forestales, estructurales, en basureros o en vehículos.

«Tenemos un incremento de incendios en esta época por el aumento de los vientos, lamentablemente, muchas personas queman basura y el viento arrastra las chispas, sumado a las altas temperaturas y al cese de las lluvias. En los días en que hemos tenido algunas precipitaciones, la cantidad de incendios se ha reducido considerablemente. Actualmente registramos un incremento del 88 % comparado con el período del 1 de enero al 15 de marzo de 2025 (en ese periodo hubo 1,255)», expresó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano en entrevista de Diálogo con Ernesto López.

Las emergencias por incendios representan en total, 1,106 incendios más que el año pasado.

En números, en lo que va del año se reportan 1,698 incendios en maleza seca, que representa un 92 por ciento, comparado con el 2025. Para Bomberos, el caso más dramático es el de incendios forestales, que se registran 122, cuando en el mismo periodo de 2025, solo hubo 22. En ese sentido, el incremento es de 510 por ciento, afirma Solano. Y el problema de los incendios forestales es que se queman árboles, algunos de los cuales tienen más de cien años de edad.

Incendios estructurales se registran 272, en basureros 161 y un total de 108 incendios en vehículos.

Prevención en negocios

Solano también se refirió a los incendios en negocios y llamó a solicitar la inspección del Cuerpo de Bomberos.

«La ley establece que todas las personas que tienen un restaurante, negocio o industria deben solicitar al Cuerpo de Bomberos una inspección para certificarse. A los restaurantes, estamos recomendando que las cocinas, especialmente las cocinas industriales, cuenten con un sistema limpio de extinción, es decir, un sistema automático diseñado para poder suprimir un incendio», dijo Solano.

El funcionario señaló que debe tenerse especial cuidado con los vehículos. Recordó el uso del extintor y las revisiones certificadas periódicas.

También señaló que en los casos de los vehículos eléctricos, las medidas preventivas deben ser más extremas. Según el funcionario, este tipo de carros generan una mayor temperatura a la hora de un incendio. Aparte que el humo es más tóxico.

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