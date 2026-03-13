Rastra provoca accidente en Los Próceres y deja una mujer fallecida y dos lesionados

El sector construcción continúa registrando cifras positivas a inicio de año, lo que indica que los empresarios tanto nacionales como internacionales están interesados en seguir invirtiendo en el territorio nacional.

Según el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Velásquez, en los últimos años se ha registrado un importante crecimiento en la inversión privada del país, lo que refleja que los empresarios tienen confianza en desarrollar sus proyectos en El Salvador.

«Al cierre del 2018 la inversión pública y privada era alrededor de $1,200 millones, lo cual, al cierre de 2025 -solo estamos esperando que nos lo confirme el Banco Central de Reserva [BCR]- va a estar rondando los $3,000 millones, un salto cuantitativo bastante grande, con un crecimiento que rondará el 30 %», afirmó durante una entrevista televisiva.

En su opinión, el sector se ha convertido en uno de los principales impulsores de la economía. «Estamos aportando entre el sector de actividades inmobiliarias y la construcción alrededor del 17 % del PIB y generando más de 170,000 empleos entre directos e indirectos», aseguró.

Según Velásquez, las cifras confirman que «hay mucha confianza del sector privado que quiere invertir, que busca desarrollar sus proyectos y que entre el 70 % y 75 % son habitacionales».

Velásquez resaltó además que están comenzando a desarrollar proyectos habitacionales orientados a atender a los sectores de ingresos medios y bajos, donde existe una mayor necesidad de vivienda.

«Estamos construyendo en altura porque hubo un cambio cultural y también por la necesidad de hacerlo, debido a nuestro límite territorial, ya que no somos un territorio demasiado grande; además, esto permite impactar menos la parte medioambiental y otros temas», agregó.

Por otra parte, destacó que la industria está respondiendo a una mayor demanda de vivienda, impulsada por el crecimiento del turismo y por salvadoreños que regresan del extranjero e invierten en inmuebles.

Proyectos liberados

El dinamismo de la construcción también es confirmado por el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, quien detalló que en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) alcanza los $5,505 millones.

Según el funcionario, la mayor parte de esta inversión se dio en proyectos habitacionales con un 53 %, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.

Además, comentó que se registra un crecimiento de proyectos de uso mixto, que son otro tipo de coinversiones.

«Logística y turismo son dos rubros que se mantienen. En general estamos teniendo un pastel bastante estable y que en cierto modo se está tratando de cubrir las necesidades de todo ese tipo de industrias», detalló.

Agregó: «Esto se da para solucionar la necesidad de metros para el área industrial para instalar este tipo de proyectos».

Sumó que junto al sector trabajan para analizar cuáles son los diferentes planes para ir impulsando el sector privado.

«Nosotros mantenemos la proyección de año de alrededor de $8,000 millones de inversión privada. Por el ritmo consideramos que va vamos bien, las proyecciones que vemos con Casalco y los proyectos que están entrando a Opamss nos indican que vamos bien», concretó.

Por otra parte, remarcó que industrias relacionadas a la construcción también han crecido, incluyendo el empleo en el sector, sobre todo en servicios previos a la construcción, estudios de arquitectura, y legales, entre otros.

Como parte de los proyectos previstos para este año, Rodríguez destacó que se prevén ampliaciones de naves industriales para distribución a proveedores en la cadena de abastecimiento. Se esperan que sean tres proyectos más.

Ahora, sobre todo con la seguridad, los inversionistas pueden establecerse en cualquier zona del país.

Es importante destacar que también se reúnen con la banca internacional para fomentar más los proyectos de inversión en el sector. «No paramos de estar ofreciendo condiciones al sector privado para que esto no se detenga», finalizó.

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