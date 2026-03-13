Principal
Empresarios destacan el clima de inversión en El Salvador
Durante el lanzamiento de la campaña «Renacemos como industria, renacemos como país» del Consejo Industrial de El Salvador, empresarios salvadoreños resaltaron el clima de inversiones que se vive actualmente en el país.
Uno de ellos fue Rodrigo Tona, CEO de Grupo Ternova, quien aseguró que el conglomerado tiene 55 años de creer y apostar por El Salvador. «Nos sentimos muy cómodos, estamos haciendo proyectos muy grandes y creo que el cambio que El Salvador está dando es evidente y eso nos motiva a seguir produciendo desde el país valor para el mundo», remarcó.
Como parte de sus apuestas, el grupo tiene proyectado invertir este año alrededor de $10 millones en el área de empaques, mientras que en Nneo Nejapa fueron $90 millones y en la segunda etapa será una inversión cercana a los $80 millones.
«Como grupo no hemos parado de invertir. Tenemos varios proyectos, el año pasado concluimos el parque logístico más grande del Triángulo Norte, y estamos en la fase de construir el segundo», explicó.
Destacó además que el negocio de empaques está creciendo fuertemente con inversiones en tecnología nueva, manufactura y reubicación de plantas, por lo que tienen una buena perspectiva para el próximo quinquenio.
Ternova, que exporta más del 85 % de lo que fabrica y atiende a más de 39 mercados, es un grupo «que produce desde El Salvador y está consolidado en El Salvador».
Por su parte, Boris Quintanilla, director de país de Nauterra, destacó que como grupo tienen más de 23 años de apostar por El Salvador, y generar más de 1,500 empleos directos, convirtiéndose en un polo de desarrollo.
«Año con año vamos invirtiendo y reinvirtiendo en la mejora de procesos y estamos dispuestos a seguir invirtiendo en El Salvador. El objetivo es seguir creciendo en las exportaciones», dijo.
También afirmó que ven con «total optimismo y con ansias» las operaciones del Aeropuerto Internacional del Pacífico, así como el movimiento del puerto de La Unión.
Internacionales
Cuba confirma «conversaciones» con EE.UU.
Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, representa una «amenaza excepcional», principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.
El presidente estadounidense instó a Cuba a «alcanzar un acuerdo» o enfrentar las consecuencias. La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.
«Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos», señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y miembros del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, en imágenes difundidas por la televisión cubana.
Esas conversaciones «han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones», precisó Díaz-Canel.
Según imágenes de televisión, entre los dirigentes, en primera fila, se encontraba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro (2006-2018) y quien, pese a no ocupar ningún cargo oficial en el gobierno, ha sido señalado por medios estadounidenses como interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el marco de conversaciones secretas con Cuba.
«Mientras nos beneficie a nosotros nos ponemos de acuerdo, pero con las condiciones de nosotros», dijo a la AFP poco después del anuncio gubernamental Sergio Guerra, un vendedor de productos agrícolas de 55 años.
Las declaraciones de Díaz-Canel confirman lo afirmado por Trump, que ya a mediados de enero indicó que su gobierno mantenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.
México, que envió recientemente a Cuba más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria para enfrentar la crisis, saludó este viernes la noticia. «Siempre México va a promover la paz y el diálogo diplomático y, en particular, frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.
El presidente cubano subrayó que las conversaciones con Estados Unidos son facilitadas por «factores internacionales», que no precisó.
El jueves por la noche, el gobierno cubano anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, el histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos, sin precisar los nombres de los beneficiados, ni las causas de sus sanciones.
La noticia esperanzó a Yusmila Robledo (38), esposa de uno de los detenidos por las históricas protestas del 11 de julio cuando miles de cubanos salieron a las calles con gritos de «abajo la dictadura» y «libertad».
«Hace falta que lo suelten, porque yo llevo ya cinco años sufriendo esta situación de él preso (…) y yo sola con mis dos hijos», dijo Robledo en las afueras de su casa en el barrio habanero de La Güinera, uno de los epicentros de las protestas del 2021.
La mujer, que también tiene dos primos detenidos por la misma causa, se muestra conforme con el anuncio de las negociaciones con Estados Unidos.
«Qué bueno que hay negociaciones (…) porque si no se negocia no salimos adelante», consideró Robledo.
Díaz-Canel subrayó que se trata de un «proceso muy sensible » que «demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación ».
La Iglesia católica ha actuado por décadas como mediadora y canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos y tuvo un papel clave en el deshielo de relaciones diplomáticas entre los dos países en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).
El 28 de febrero, durante una gira diplomática por Europa, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, fue recibido en audiencia por el papa León XIV.
Una semana antes, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, se había reunido con dos diplomáticos estadounidenses: el encargado de negocios en La Habana, Mike Hammer, y el embajador en El Vaticano, Brian Burch.
A finales de febrero, Trump dijo que estudiaba una «toma de control amistosa » de Cuba. «No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba », declaró.
Principal
Rastra provoca accidente en Los Próceres y deja una mujer fallecida y dos lesionados
Un fallecido y dos lesionados fue el saldo de un accidente de tránsito registrado la madrugada de este viernes en el bulevar Los Próceres y la avenida Albert Einstein, San Salvador, informó el Cuerpo de Bomberos.
La víctima fatal fue identificada como Thania Patricia Mirafuentes, según socorristas de Cruz Roja Salvadoreño. Uno de los lesionados es el conductor del vehículo de transporte pesado. La mujer iba a bordo del pick up que fue impactado por la rastra que iba a excesiva velocidad.
De acuerdo con un video captado por SivarSeguro el percance ocurrió a eso de las 3:10 de la madrugada.
«El tráiler iba con exceso de velocidad, choca con el separador y pierde el control, lamentablemente se tiene informe preliminar del fallecimiento de la persona que se conducía en el pickup. Es inaudito la falta de responsabilidad y de sentido común de personas que conducen a excesos de velocidad ocasionando muertes, desgracias y dolor», reaccionó el alcalde de San Salvador, Mario Durán.
El mortal percance ocurre exactamente a tres años de cuando una rastra sin frenos dejó dos fallecidos y más de una docena de heridos en el bulevar de Los Próceres, en el límite entre Antiguo Cuscatlán y San Salvador.
El primer fallecido fue identificado como Edwin Otoniel Vargas Flores, de 41 años, quien acababa de salir de su trabajo cuando fue arrastrado por el vehículo de carga. La segunda víctima fue el subinspector policial Luis Alfredo Deodanes.
El accidente involucró a 33 vehículos, según un reporte del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cuyos daños iban desde hierros reducidos a chatarra hasta algunos leves.
Tras la colisión, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil detuvo a Carlos Alberto Portillo Vásquez, de 54 años, quien conducía la rastra.
Más tarde, la corporación detuvo al representante legal de la empresa Andrade S.A. de C.V., Álvaro Ibáñez Ticas, propietaria de la rastra que «llevaba una sobrecarga de 10 toneladas más de las permitidas por la ley».
Principal
Inversiones del sector construcción registran crecimiento en El Salvador
El sector construcción continúa registrando cifras positivas a inicio de año, lo que indica que los empresarios tanto nacionales como internacionales están interesados en seguir invirtiendo en el territorio nacional.
Según el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Velásquez, en los últimos años se ha registrado un importante crecimiento en la inversión privada del país, lo que refleja que los empresarios tienen confianza en desarrollar sus proyectos en El Salvador.
«Al cierre del 2018 la inversión pública y privada era alrededor de $1,200 millones, lo cual, al cierre de 2025 -solo estamos esperando que nos lo confirme el Banco Central de Reserva [BCR]- va a estar rondando los $3,000 millones, un salto cuantitativo bastante grande, con un crecimiento que rondará el 30 %», afirmó durante una entrevista televisiva.
En su opinión, el sector se ha convertido en uno de los principales impulsores de la economía. «Estamos aportando entre el sector de actividades inmobiliarias y la construcción alrededor del 17 % del PIB y generando más de 170,000 empleos entre directos e indirectos», aseguró.
Según Velásquez, las cifras confirman que «hay mucha confianza del sector privado que quiere invertir, que busca desarrollar sus proyectos y que entre el 70 % y 75 % son habitacionales».
Velásquez resaltó además que están comenzando a desarrollar proyectos habitacionales orientados a atender a los sectores de ingresos medios y bajos, donde existe una mayor necesidad de vivienda.
«Estamos construyendo en altura porque hubo un cambio cultural y también por la necesidad de hacerlo, debido a nuestro límite territorial, ya que no somos un territorio demasiado grande; además, esto permite impactar menos la parte medioambiental y otros temas», agregó.
Por otra parte, destacó que la industria está respondiendo a una mayor demanda de vivienda, impulsada por el crecimiento del turismo y por salvadoreños que regresan del extranjero e invierten en inmuebles.
Proyectos liberados
El dinamismo de la construcción también es confirmado por el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, quien detalló que en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) alcanza los $5,505 millones.
Según el funcionario, la mayor parte de esta inversión se dio en proyectos habitacionales con un 53 %, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
Además, comentó que se registra un crecimiento de proyectos de uso mixto, que son otro tipo de coinversiones.
«Logística y turismo son dos rubros que se mantienen. En general estamos teniendo un pastel bastante estable y que en cierto modo se está tratando de cubrir las necesidades de todo ese tipo de industrias», detalló.
Agregó: «Esto se da para solucionar la necesidad de metros para el área industrial para instalar este tipo de proyectos».
Sumó que junto al sector trabajan para analizar cuáles son los diferentes planes para ir impulsando el sector privado.
«Nosotros mantenemos la proyección de año de alrededor de $8,000 millones de inversión privada. Por el ritmo consideramos que va vamos bien, las proyecciones que vemos con Casalco y los proyectos que están entrando a Opamss nos indican que vamos bien», concretó.
Por otra parte, remarcó que industrias relacionadas a la construcción también han crecido, incluyendo el empleo en el sector, sobre todo en servicios previos a la construcción, estudios de arquitectura, y legales, entre otros.
Como parte de los proyectos previstos para este año, Rodríguez destacó que se prevén ampliaciones de naves industriales para distribución a proveedores en la cadena de abastecimiento. Se esperan que sean tres proyectos más.
Ahora, sobre todo con la seguridad, los inversionistas pueden establecerse en cualquier zona del país.
Es importante destacar que también se reúnen con la banca internacional para fomentar más los proyectos de inversión en el sector. «No paramos de estar ofreciendo condiciones al sector privado para que esto no se detenga», finalizó.