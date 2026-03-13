Cuba confirma «conversaciones» con EE.UU.

Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, representa una «amenaza excepcional», principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.

El presidente estadounidense instó a Cuba a «alcanzar un acuerdo» o enfrentar las consecuencias. La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

«Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos», señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y miembros del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, en imágenes difundidas por la televisión cubana.

Esas conversaciones «han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones», precisó Díaz-Canel.

Según imágenes de televisión, entre los dirigentes, en primera fila, se encontraba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro (2006-2018) y quien, pese a no ocupar ningún cargo oficial en el gobierno, ha sido señalado por medios estadounidenses como interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el marco de conversaciones secretas con Cuba.

«Mientras nos beneficie a nosotros nos ponemos de acuerdo, pero con las condiciones de nosotros», dijo a la AFP poco después del anuncio gubernamental Sergio Guerra, un vendedor de productos agrícolas de 55 años.

Las declaraciones de Díaz-Canel confirman lo afirmado por Trump, que ya a mediados de enero indicó que su gobierno mantenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.

México, que envió recientemente a Cuba más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria para enfrentar la crisis, saludó este viernes la noticia. «Siempre México va a promover la paz y el diálogo diplomático y, en particular, frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

El presidente cubano subrayó que las conversaciones con Estados Unidos son facilitadas por «factores internacionales», que no precisó.

El jueves por la noche, el gobierno cubano anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, el histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos, sin precisar los nombres de los beneficiados, ni las causas de sus sanciones.

La noticia esperanzó a Yusmila Robledo (38), esposa de uno de los detenidos por las históricas protestas del 11 de julio cuando miles de cubanos salieron a las calles con gritos de «abajo la dictadura» y «libertad».

«Hace falta que lo suelten, porque yo llevo ya cinco años sufriendo esta situación de él preso (…) y yo sola con mis dos hijos», dijo Robledo en las afueras de su casa en el barrio habanero de La Güinera, uno de los epicentros de las protestas del 2021.

La mujer, que también tiene dos primos detenidos por la misma causa, se muestra conforme con el anuncio de las negociaciones con Estados Unidos.

«Qué bueno que hay negociaciones (…) porque si no se negocia no salimos adelante», consideró Robledo.

Díaz-Canel subrayó que se trata de un «proceso muy sensible » que «demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación ».

La Iglesia católica ha actuado por décadas como mediadora y canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos y tuvo un papel clave en el deshielo de relaciones diplomáticas entre los dos países en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).

El 28 de febrero, durante una gira diplomática por Europa, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, fue recibido en audiencia por el papa León XIV.

Una semana antes, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, se había reunido con dos diplomáticos estadounidenses: el encargado de negocios en La Habana, Mike Hammer, y el embajador en El Vaticano, Brian Burch.

A finales de febrero, Trump dijo que estudiaba una «toma de control amistosa » de Cuba. «No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba », declaró.

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