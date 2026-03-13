Internacionales
Ecuador declara emergencia nacional por severa temporada de lluvias que deja 11 muertos
Ecuador declaró la emergencia nacional por 60 días para hacer frente a una fuerte temporada de lluvias que desde enero deja 11 muertos y más de 50,000 afectados, informó este viernes el ente gubernamental de gestión de desastres.
Las prolongadas precipitaciones con tormentas eléctricas han causado desbordamientos de ríos y derrumbes principalmente en las provincias costeras de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, además de en las andinas Loja y Chimborazo.
El gobierno declaró la emergencia «debido al nivel de impacto generado por los eventos registrados a nivel nacional en la población, la red vial, la infraestructura y los medios de vida», aseguró la Secretaría de Gestión de Riesgos en un comunicado.
«La declaratoria de emergencia está encaminada a responder a los efectos e impactos negativos y a impedir su extensión», agregó.
La secretaria de Riesgos, Carolina Lozano, indicó que «un análisis técnico evidencia una escalada de las lluvias», que afectan a las 24 provincias de Ecuador.
Entre las regiones golpeadas por los aguaceros figura incluso el turístico archipiélago de Galápagos, a 1.000 km del territorio continental.
«En los últimos días los eventos han aumentado 56% y el impacto en la población 154%», dijo la funcionaria en la red social X.
La cifra de fallecidos creció de ocho a 11 entre miércoles y jueves, de acuerdo con la entidad.
Las lluvias también dejan dos personas desaparecidas, 24 heridos y casi 50.500 afectados, así como 82 casas destruidas y más de 13.500 con daños, 173 hectáreas de cultivos perdidas y más de 124.000 animales de granja muertos, según la misma fuente.
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EE. UU. ofrece recompensa de $10 millones por información sobre dirigentes iraníes
El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también figuran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado.
«Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo», señaló el Departamento de Estado.
Instó a los informantes a enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que «su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa».
El programa «Recompensas por Justicia» del Departamento de Estado ofrece dinero a cambio de información de inteligencia que conduzca a la captura o el procesamiento de personas buscadas.
El padre de Mojtaba Jamenei, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un atentado con bomba el 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando.
El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional.
El jefe del Pentágono afirmó este viernes que el nuevo dirigente iraní está «herido y probablemente desfigurado».
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Designan nueva ministra de Hidrocarburos en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó el miércoles por la noche a la ingeniera de petróleo Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, con la tarea de impulsar el desarrollo del sector energético y fortalecer la industria petrolera, gasífera y petroquímica del país.
El anuncio fue difundido por la mandataria a través de sus canales oficiales, donde destacó que la nueva titular tendrá la responsabilidad de continuar promoviendo el denominado Motor Energético de la economía venezolana.
Rodríguez expresó su confianza en la trayectoria profesional de Henao y en su experiencia dentro de la estructura institucional del ministerio.
«Confío plenamente que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético», señaló la presidenta encargada.
La mandataria subrayó que la industria de hidrocarburos constituye uno de los pilares estratégicos para el crecimiento económico y el bienestar social de Venezuela.
Henao cuenta con una trayectoria técnica dentro del Ministerio de Hidrocarburos, donde ha ocupado distintos cargos especializados y responsabilidades gerenciales vinculadas a la planificación y gestión del sector.
En los últimos años también desempeñó funciones en áreas directivas y como viceministra dentro de la misma cartera energética.
El nombramiento se produce en el marco de ajustes recientes en el gabinete de gobierno, destinados a reforzar áreas consideradas estratégicas para la gestión económica.
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La peste porcina africana gana terreno y se acerca a Barcelona
Un nuevo caso de peste porcina africana fue detectado cerca de Barcelona, anunciaron el pasado miércoles las autoridades de Cataluña, que han ampliado de nuevo el radio de la zona de riesgo hasta incluir determinadas áreas boscosas de la ciudad española.
«Detectado un (caso) positivo en el medio natural de Barcelona», anunció en X el responsable de Agricultura del gobierno regional catalán, Òscar Ordeig, señalando que el parque natural de Collserola quedará cerrado al público.
En las últimas semanas, la enfermedad hemorrágica viral, inofensiva para los seres humanos pero con una tasa de mortalidad cercana al 100% en cerdos y jabalíes, ha ido ganando terreno en la región, en zonas boscosas, ampliando su extensión en torno al foco inicial registrado en noviembre.
El primer foco del virus, que no se detectaba en España desde 1994, ha matado a decenas de jabalíes.
No se ha notificado ningún caso en explotaciones porcinas.
Desde entonces, las autoridades no han dejado de ampliar la «zona de riesgo», dentro de la cual se han encontrado varias decenas de jabalíes muertos afectados por la enfermedad.
Barcelona figura ahora en el área «de bajo riesgo», según un mapa actualizado en la página web del gobierno catalán.
El origen del foco sigue siendo desconocido por el momento.
El foco ha suscitado una gran inquietud en el seno de la poderosa industria porcina española, tercer productor mundial de esta carne y sus derivados.
España exporta cada año cerca de tres millones de toneladas a un centenar de países en el mundo.