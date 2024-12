Procesan por hurto agravado a exempleada de una tienda que habría tomado US$2 mil

Lily Phillips, modelo británica de OnlyFans, ha causado revuelo en las redes sociales tras protagonizar un documental en el que narró su experiencia al participar en una maratón sexual con 100 hombres en un solo día.

Aunque su desafío ha desatado críticas y preocupación, Phillips declaró recientemente que no se arrepiente de su decisión y que se encuentra afinando detalles para romper el récord mundial de encuentros sexuales, establecido en 2004 por Lisa Sparks con 919 hombres en 24 horas.

En el documental “I Slept With 100 Men in One Day”, producido por el youtuber Josh Pieters y estrenado el pasado 7 de diciembre, la creadora de contenido para adultos se había mostrado vulnerable al narrar las implicaciones físicas y emocionales de su inusual reto.

Durante una entrevista, se le vio romper en llanto al describir cómo la presión y el agotamiento la afectaron durante la experiencia. “No es para chicas débiles. Si soy honesta, fue difícil”, confesó entre lágrimas, agregando que hacia el encuentro número 30 comenzó a sentirse “robótica” y desconectada emocionalmente. “De los 100 encuentros, apenas puedo recordar entre cinco y diez hombres”.

No obstante, luego la joven apareció en sus redes sociales con el anuncio de su siguiente desafío, meta que reiteró al hablar con el Daily Mail: “Quiero ser la primera persona en estar con 1.000 chicos en un día”.

Phillips dijo que planea alcanzar ese objetivo en enero de 2025 y calificó el evento anterior como un “entrenamiento” para su próximo intento. Comparó el proceso con una carrera deportiva, explicando que la práctica previa era equivalente a “correr un 10K antes de un maratón”.

En una nueva entrevista con TMZ, la estrella de OnlyFans reiteró que no se arrepiente de nada, pero admitió que fue un día “muy estresante” e “intenso” ya que tenía a las cámaras abordándola apenas terminó con la sesión.

La experiencia, sin embargo, la ha llevado a plantearse algunos cambios logísticos para evitar los errores que surgieron en su intento previo. Señaló que uno de los problemas fue que algunos participantes no lograron cumplir con el tiempo asignado debido a nerviosismo o problemas en su desempeño. La ropa también causó retrasos.

TMZ indicó que para la próxima ocasión, los hombres tendrán que esperar su turno sin prendas y también se les asignará “estimuladores” para prepararlos.

Además, Phillips planea “sobrerreservar” el evento, asegurándose de contar con más participantes de los necesarios para compensar a quienes no logren desempeñarse. Otro cambio importante será el uso de medidas de seguridad estrictas, incluyendo pruebas de enfermedades de transmisión sexual tanto antes como durante el día del evento [algo que no ocurrió en la primera ocasión], así como el uso obligatorio de condones.

La modelo asimismo aseguró que priorizará su seguridad, y aunque necesitará “muchos litros de lubricante”, detendrá todo si comienza a sentir dolor.

¿Qué opiniones ha generado el reto de Lily?

El documental y las declaraciones de Phillips causaron revuelo en redes sociales, con muchos usuarios expresando preocupación por su salud mental y física. Durante una conversación con el youtuber Pieters, la joven reconoció que en algunos momentos sintió que su experiencia “se parecía más a ser una prostituta” y admitió haber experimentado disociación emocional. “No es como el sexo normal. Te sientes presionada para darles un buen momento, y eso puede ser muy difícil”, compartió ante cámaras.

Alex Le Tissier, otra modelo de OnlyFans entrevistada para el documental, expresó su preocupación por los efectos que este tipo de retos pueden tener en sus protagonistas. “El problema es que cuando estás de acuerdo con verte como un objeto a ti misma, es como firmar un acuerdo con el diablo. Nadie te verá como un ser humano”, opinó.

Otros especialistas como el Dr. Zac Turner han advertido sobre los riesgos físicos y psicológicos de llevar la actividad sexual a estos extremos. El médico enfatizó que el desgaste puede ser severo y perjudicial para la salud integral del individuo.

Phillips, sin embargo, no parece disuadida y dice estar dispuesta a “superar sus límites”.

