PARDOPARDO firma con Capitol Records y lanza el sencillo «Encontremos una manera»
El cantante, compositor y productor guatemalteco PARDOPARDO anunció un nuevo paso en su carrera musical tras firmar con el sello discográfico Capitol Records, con el que lanzó su más reciente sencillo titulado «Encontremos una manera».
La canción es una mezcla fresca y romántica de EDM, merenguetón y pop, en la que explora la ansiedad y la incertidumbre que surgen al inicio de una relación a distancia.
En uno de los versos del tema, el cantante promete hacer todo lo posible por estar cerca de la persona que ama: «Encontremos una manera, una manera en la que sí funcione / aunque una visa sea mi peor enemigo, no aerolíneas ni papeles pa’ los que viajan por amor».
Detrás del proyecto musical está Juan Fernando Pardo Arana, quien inició su camino en la música a los 10 años cantando en el coro de una iglesia. A los 15 comenzó a escribir sus propias canciones, desarrollando un estilo marcado por la honestidad emocional y la autenticidad.
Actualmente, a sus 25 años, ha logrado captar la atención del público internacional, acumulando más de 47 millones de reproducciones en plataformas digitales con canciones como «Y Si Somos Novios», «Amor amor» y «Vuelve cuando tengas que».
A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con artistas de la escena latina emergente como HappyKid, Kobi Cantillo, Dawns, Thyan V, FREEKIDS, GUS y Clement.
La diseñadora Katie Perry gana disputa de marca contra la cantante Katy Perry
La diseñadora australiana Katie Perry aseguró este miércoles que ahora tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry.
La modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca «Katie Perry» antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.
Sin embargo, la artista y compositora Katy Perry afirmó que su música ya se había vuelto «viral» cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.
Un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó en 2024 que la marca de ropa debía ser retirada.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de «confusión» entre ambas.
Un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la acción legal, ella «nunca ha intentado cerrar» el negocio australiano.
Jesse & Joy regresan a El Salvador con «El Despecho Tour»
El dúo mexicano Jesse & Joy regresará a El Salvador el próximo 22 de mayo de 2026 con su gira internacional «El Despecho Tour», espectáculo que se llevará a cabo en el Complejo Cuscatlán, en San Salvador.
Los boletos para el concierto estarán disponibles a través de la plataforma SmartTicket, según informaron los organizadores del evento.
El dúo, integrado por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta, son uno de los referentes del pop latino contemporáneo y han conquistado al público con temas como «¡Corre!», «Espacio Sideral», «La de la Mala Suerte» y «Te esperé».
A lo largo de su trayectoria musical, los artistas han lanzado cinco álbumes de estudio, además de un disco en vivo y un EP bajo el sello Warner Music Latina. Su carrera también ha estado marcada por exitosas giras internacionales y múltiples reconocimientos.
Entre sus galardones destacan un Grammy Award for Best Latin Pop Album y seis Latin Grammy Awards en diferentes categorías, consolidando su impacto en la música latina.
Con su próxima presentación en el país, Jesse & Joy prometen una velada cargada de romanticismo y emociones, en la que interpretarán sus mejores temas que han acompañado a sus seguidores durante casi dos décadas de carrera.
Talento salvadoreño compartió con Álex Ubago
El artista salvadoreño de la escena urbana Ronald Castillo sostuvo un encuentro con el compositor y cantante español Álex Ubago, en una de sus presentaciones realizadas en Estados Unidos, país donde reside el talento nacional.
Ubago se encuentra en su gira por sus 25 años de trayectoria artística y, previo a una de sus presentaciones, Castillo tuvo la oportunidad de interactuar con el aclamado artista, además de conversar e intercambiar ideas y visiones sobre el quehacer artístico.
«Para mí fue una experiencia bien “cool”, es algo inolvidable y muy especial, ya que soy muy fan de la música de Alex Ubago desde los 11 años, cuando supe de su música por mi familia, ya que lo escuchaban mucho, y no dudé en comenzar a seguirlo y escucharlo», comentó Castillo sobre esta experiencia.
«Siempre quise asistir a un concierto de él pero nunca había podido tener esa oportunidad, hasta ese día, en la ciudad de New York. Cumplí uno de mis sueños, poder conocer a este gran artista español. Para mí es un gran honor y un privilegio poder estrechar su mano e intercambiar palabras. Se lo agradezco a Zcapeproductions, a Nestor Arcila Diego por hacer esto posible», añadió.
Comenzando su carrera a inicios de los años 2000, Álex Ubago se convirtió, rápidamente, en una de las voces más importantes de la música romántica en español. Su característica suavidad interpretativa y la riqueza lírica de sus canciones lo consolidaron en este rubro y lo volvieron un ícono para España y América Latina.
Dentro de su repertorio destacan temas como «¿Qué pides tú?» o «Aunque no te pueda ver», así como también el dueto con Amaia Montero, también española, en el sencillo «Sin miedo a nada». Actualmente está desarrollando un tour para celebrar un cuarto de siglo de vida artística.
Por su parte, Ronald Castillo es una de las jóvenes figuras en la música salvadoreña en suelo estadounidense, donde reside y desde donde ha lanzado varios sencillos que lo posicionan como parte de la nueva sangre musical azul y blanco.