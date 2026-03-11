La diseñadora Katie Perry gana disputa de marca contra la cantante Katy Perry

El artista salvadoreño de la escena urbana Ronald Castillo sostuvo un encuentro con el compositor y cantante español Álex Ubago, en una de sus presentaciones realizadas en Estados Unidos, país donde reside el talento nacional.

Ubago se encuentra en su gira por sus 25 años de trayectoria artística y, previo a una de sus presentaciones, Castillo tuvo la oportunidad de interactuar con el aclamado artista, además de conversar e intercambiar ideas y visiones sobre el quehacer artístico.

«Para mí fue una experiencia bien “cool”, es algo inolvidable y muy especial, ya que soy muy fan de la música de Alex Ubago desde los 11 años, cuando supe de su música por mi familia, ya que lo escuchaban mucho, y no dudé en comenzar a seguirlo y escucharlo», comentó Castillo sobre esta experiencia.

«Siempre quise asistir a un concierto de él pero nunca había podido tener esa oportunidad, hasta ese día, en la ciudad de New York. Cumplí uno de mis sueños, poder conocer a este gran artista español. Para mí es un gran honor y un privilegio poder estrechar su mano e intercambiar palabras. Se lo agradezco a Zcapeproductions, a Nestor Arcila Diego por hacer esto posible», añadió.

Comenzando su carrera a inicios de los años 2000, Álex Ubago se convirtió, rápidamente, en una de las voces más importantes de la música romántica en español. Su característica suavidad interpretativa y la riqueza lírica de sus canciones lo consolidaron en este rubro y lo volvieron un ícono para España y América Latina.

Dentro de su repertorio destacan temas como «¿Qué pides tú?» o «Aunque no te pueda ver», así como también el dueto con Amaia Montero, también española, en el sencillo «Sin miedo a nada». Actualmente está desarrollando un tour para celebrar un cuarto de siglo de vida artística.

Por su parte, Ronald Castillo es una de las jóvenes figuras en la música salvadoreña en suelo estadounidense, donde reside y desde donde ha lanzado varios sencillos que lo posicionan como parte de la nueva sangre musical azul y blanco.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...