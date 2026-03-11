Japón se propone vender ocho veces más microchips en 2040 que en 2020

En menos de tres meses el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero, ha superado el millón de pasajeros como parte del boom turístico que experimenta el país bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, confirmó ayer el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker.

«El año pasado cerramos con más de 5.2 millones de pasajeros y ese crecimiento continúa, en menos de tres meses de este 2026 hemos movilizado más de un millón de pasajeros, esto es algo histórico», destacó.

Esta cifra, según Anliker, representa un 8 % de crecimiento, el cual ha sido experimentado de forma sostenida durante los últimos años. «Este es un salto que nunca habíamos experimentado», añadió el funcionario.

Según Anliker, este fenómeno es un termómetro que refleja que la economía y el turismo están en pleno auge en el país.

A esto se suma la ubicación estratégica de la terminal aérea, puesto que está ubicada a pocos minutos de distintos lugares turísticos como las playas de La Libertad, la Costa del Sol y San Salvador, a las que se añaden distintas propuestas habitaciones, hoteleras y de negocios.

Desde CEPA también se está trabajando para impulsar el crecimiento acelerado con el proceso de modernización y expansión del aeropuerto, que permitirá fortalecer su capacidad operativa y mejorar la experiencia de los usuarios.

«En las próximas semanas estaremos inaugurando la terminal de bandas de equipaje, migración y aduanas, una infraestructura moderna que permitirá triplicar la capacidad de atención de pasajeros que ingresan al país. Solo aquí en el aeropuerto estamos invirtiendo alrededor de $400 millones en infraestructura, sin contar los otros casi $400 en el Aeropuerto del Pacífico», sostuvo.

Por su parte la ministra de Turismo, Morena Valdez, señaló que de esa cantidad de pasajeros más de 815,000 fueron turistas internacionales provenientes de distintas nacionalidades.

«Estamos creciendo en alrededor de un 28 % cada mes, es decir que la meta [anual] de 4.2 millones de visitantes internacionales que tenemos para este 2026 seguramente la vamos a superar», afirmó.

Mientras que, de los 5.2 millones de pasajeros que ingresaron en 2025, 4.1 millones se quedaron a hacer turismo, provenientes de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, México, España, Francia e Inglaterra, que dejaron un estimado de $3,680 millones en concepto de divisas.

También se generaron más de 340,000 empleos directos e indirectos sólo en restaurantes, hoteles, transporte turístico, tour operadores, guías turísticos y sitios de ocio y recreación.

«Al final lo que buscamos es tener más empleos directos e indirectos, que se beneficien más familias salvadoreñas y fortalecer esa ética, compromiso que se encuentra en los trabajadores salvadoreños», concluyó la titular de Turismo.

