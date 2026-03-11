Principal
Japón se propone vender ocho veces más microchips en 2040 que en 2020
Japón se fijó un nuevo objetivo de ventas de microchips producidos en el país: multiplicarlas por ocho para 2040 en comparación con los niveles de 2020.
Según el gobierno, en su apogeo en la década de 1980, el archipiélago asiático ostentaba alrededor de la mitad del mercado mundial de semiconductores.
Desde entonces fue superado por Taiwán y otros países, mientras el desarrollo de la industria japonesa de chips se vio obstaculizado por la lenta digitalización de las empresas y las fricciones comerciales con Estados Unidos.
Actualmente, Japón posee menos del 10 % del mercado mundial, pero el gobierno realiza importantes inversiones en nuevas fábricas para aumentar su participación.
En una reunión estratégica celebrada el martes, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi anunció su meta de aumentar las ventas de chips fabricados en Japón hasta 15 billones de yenes (95.000 millones de dólares) en 2030 y 40 billones de yenes (250.000 millones de dólares) en 2040.
El objetivo para 2040 contrasta con las ventas de alrededor de 5 billones de yenes en 2020, según cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
La potencia de cálculo de los chips ha aumentado drásticamente a medida que los fabricantes los llenan de componentes electrónicos cada vez más microscópicos.
Esto ha supuesto un enorme avance tecnológico en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, así como la llegada de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.
Jetset
La diseñadora Katie Perry gana disputa de marca contra la cantante Katy Perry
La diseñadora australiana Katie Perry aseguró este miércoles que ahora tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry.
La modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca «Katie Perry» antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.
Sin embargo, la artista y compositora Katy Perry afirmó que su música ya se había vuelto «viral» cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.
Un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó en 2024 que la marca de ropa debía ser retirada.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de «confusión» entre ambas.
Un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la acción legal, ella «nunca ha intentado cerrar» el negocio australiano.
Jetset
PARDOPARDO firma con Capitol Records y lanza el sencillo «Encontremos una manera»
El cantante, compositor y productor guatemalteco PARDOPARDO anunció un nuevo paso en su carrera musical tras firmar con el sello discográfico Capitol Records, con el que lanzó su más reciente sencillo titulado «Encontremos una manera».
La canción es una mezcla fresca y romántica de EDM, merenguetón y pop, en la que explora la ansiedad y la incertidumbre que surgen al inicio de una relación a distancia.
En uno de los versos del tema, el cantante promete hacer todo lo posible por estar cerca de la persona que ama: «Encontremos una manera, una manera en la que sí funcione / aunque una visa sea mi peor enemigo, no aerolíneas ni papeles pa’ los que viajan por amor».
Detrás del proyecto musical está Juan Fernando Pardo Arana, quien inició su camino en la música a los 10 años cantando en el coro de una iglesia. A los 15 comenzó a escribir sus propias canciones, desarrollando un estilo marcado por la honestidad emocional y la autenticidad.
Actualmente, a sus 25 años, ha logrado captar la atención del público internacional, acumulando más de 47 millones de reproducciones en plataformas digitales con canciones como «Y Si Somos Novios», «Amor amor» y «Vuelve cuando tengas que».
A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con artistas de la escena latina emergente como HappyKid, Kobi Cantillo, Dawns, Thyan V, FREEKIDS, GUS y Clement.
Principal
Aeropuerto Internacional superó el millón de pasajeros en los primeros tres meses de 2026
En menos de tres meses el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero, ha superado el millón de pasajeros como parte del boom turístico que experimenta el país bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, confirmó ayer el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker.
«El año pasado cerramos con más de 5.2 millones de pasajeros y ese crecimiento continúa, en menos de tres meses de este 2026 hemos movilizado más de un millón de pasajeros, esto es algo histórico», destacó.
Esta cifra, según Anliker, representa un 8 % de crecimiento, el cual ha sido experimentado de forma sostenida durante los últimos años. «Este es un salto que nunca habíamos experimentado», añadió el funcionario.
Según Anliker, este fenómeno es un termómetro que refleja que la economía y el turismo están en pleno auge en el país.
A esto se suma la ubicación estratégica de la terminal aérea, puesto que está ubicada a pocos minutos de distintos lugares turísticos como las playas de La Libertad, la Costa del Sol y San Salvador, a las que se añaden distintas propuestas habitaciones, hoteleras y de negocios.
Desde CEPA también se está trabajando para impulsar el crecimiento acelerado con el proceso de modernización y expansión del aeropuerto, que permitirá fortalecer su capacidad operativa y mejorar la experiencia de los usuarios.
«En las próximas semanas estaremos inaugurando la terminal de bandas de equipaje, migración y aduanas, una infraestructura moderna que permitirá triplicar la capacidad de atención de pasajeros que ingresan al país. Solo aquí en el aeropuerto estamos invirtiendo alrededor de $400 millones en infraestructura, sin contar los otros casi $400 en el Aeropuerto del Pacífico», sostuvo.
Por su parte la ministra de Turismo, Morena Valdez, señaló que de esa cantidad de pasajeros más de 815,000 fueron turistas internacionales provenientes de distintas nacionalidades.
«Estamos creciendo en alrededor de un 28 % cada mes, es decir que la meta [anual] de 4.2 millones de visitantes internacionales que tenemos para este 2026 seguramente la vamos a superar», afirmó.
Mientras que, de los 5.2 millones de pasajeros que ingresaron en 2025, 4.1 millones se quedaron a hacer turismo, provenientes de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, México, España, Francia e Inglaterra, que dejaron un estimado de $3,680 millones en concepto de divisas.
También se generaron más de 340,000 empleos directos e indirectos sólo en restaurantes, hoteles, transporte turístico, tour operadores, guías turísticos y sitios de ocio y recreación.
«Al final lo que buscamos es tener más empleos directos e indirectos, que se beneficien más familias salvadoreñas y fortalecer esa ética, compromiso que se encuentra en los trabajadores salvadoreños», concluyó la titular de Turismo.