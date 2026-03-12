Principal
Pandilleros cometieron múltiples asesinatos en penal de Izalco y varios feminicidios
Los integrantes de una estructura de la pandilla 18 que fueron condenados a altas penas carcelarias cometieron al menos tres feminicidios en Ilopango y diversos asesinatos al interior del Penal de Izalco, reveló la Fiscalía General de la República.
Fueron 61 pandilleros procesados por diversos casos de feminicidio, homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y otros actos de violencia, en perjuicio de varias víctimas. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador les impuso penas carcelarias de hasta 408 años.
La Fiscalía explicó que entre los crímenes por los que fueron condenados está un triple feminicidio, ocurrido en el 2010, en Ilopango. Los imputados privaron de libertad a tres víctimas, las atacaron con arma blanca y finalmente mutilaron sus cuerpos.
Además, a los pandilleros se les declaró culpables por el asesinato de un activista, en el 2015. También participaron en dos asesinatos múltiples perpetrados en el 2015 y 2016, al interior del Centro Penal de Izalco. En este ataque, fueron asesinadas 8 víctimas, detalló el ministerio público.
Los pandilleros condenados son Alejandro Ernesto Rodríguez, con pena de 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, 205 años de prisión; Celestino Vásquez Benítez, 195 años de prisión; Douglas Alirio Alfaro Amaya, 105 años de prisión.
También el cabecilla a nivel nacional del Barrio 18, Erick Saúl Villalobos, quien fue capturado en el 2020, en la residencial Villa Galicia 2 del municipio de San Martín, deberá cumplir condena de 144 años de cárcel.
Otros condenados son Mauricio Arnoldo Peña Miranda y Salomón Eleazar Romero Sigüenza, quienes recibieron penas de 114 años de prisión; Francisco Alberto Eduardo Cabrera, Carlos Salvador Campos León, Tomás Meléndez López y Elguin Alexander Pérez Fabián deben cumplir condena de 105 años de prisión.
Mientras que, Miguel Jerónimo Maravilla Cruz, 114 años de prisión; Félix Antonio García Guardado, 165 años de prisión; José Luis Antonio Martínez Bolaños, 44 años de prisión, entre otros condenados
Ingreso de vientos nortes y altas temperaturas para este jueves en El Salvador
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) pronostica un breve ingreso de vientos nortes en El Salvador este jueves, que solamente durará este día con ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
En el transcurso del día se esperan vientos acelerados con cielos despejados durante la mañana, sin embargo, a mediodía se prevé la llegada de lluvias puntuales en la parte central del país y se extenderán hacia la zona oriental.
En la tarde, aumentará la nubosidad en la zona montañosa y la franja volcánica, con lluvias puntuales y actividad eléctrica en sectores del norte, centro y occidente.
En horas de la tarde también se mantendrán las altas temperaturas que alcanzarán entre 32 y 38 grados Celsius en el sector oriental del territorio salvadoreño, mientras que en la zona central las máximas alcanzarán entre los 30º y 32º.
En la noche se mantienen las posibilidades de lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador, Cuscatlán y algunos sectores del oriente del país.
Durante la madrugada del jueves habrá nubosidad en la zona costera del oriente del país.
«Habrá que tomar decisiones firmes para proteger la dignidad del fútbol salvadoreño», Yamil Bukele
Yamil Bukele, presidente de la Fesfut, reaccionó al problema del CD Hércules, por el incumplimiento de salario, sobre lo que opinó: «Los casos de impago salarial que han trascendido públicamente (como el ocurrido recientemente con el del equipo Hércules, entre otros) sobrepasan cualquier límite de tolerancia. Esta no puede, ni debe de ser, una práctica normal dentro de nuestro fútbol», comenzó el texto que publicó en sus cuentas de redes sociales.
El plantel del equipo capitalino llegó el miércoles pasado a la Fesfut a denunciar el mes y días que tienen pendientes de pagar y por la supuesta condición de raparse el cabello, como requisito de pago.
«El incumplimiento del pago de salarios demuestra una clara falta de capacidad de gestión y administración que termina afectando directamente a los futbolistas, a sus familias, a la competencia y a la credibilidad de este deporte», comentó.
Enfatizó: «Nuestra administración tiene claro que esta situación debe de cambiar. Vamos a tomar decisiones para controlar y erradicar este tipo de prácticas».
Como presidente de la Fesfut, Bukele señaló: «Sabemos que el fútbol salvadoreño enfrenta retos estructurales que requieren orden, profesionalismo y mayor atractivo para crecer. Y, precisamente, en eso estamos trabajando desde la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero también es importante ser claros: FORMAR PARTE DEL FUTBOL PROFESIONAL EXIGE RESPONSABILIDAD».
También puntualizó: «El pago puntual a los jugadores, el cumplimiento de los compromisos administrativos, el nivel deportivo y el respeto a la integridad de todos los actores del fútbol SON CONDICIONES BÁSICAS, NO OPCIONALES… El cambio que queremos para el deporte rey implica ordenar la casa. Y, cuando sea necesario, HABRÁ QUE TOMAR DECISIONES FIRMES PARA PROTEGER LA DIGNIDAD DEL FÚTBOL SALVADOREÑO».
Tras las denuncias de los jugadores mitológicos, el Comité de Licencias, Bukele acompañado por el Secretario General, Galo Izurieta, y el Secretario Adjunto, Marden Deleón, recibió a representantes del plantel y del cuerpo técnico de Club Deportivo Hércules y advirtieron a la dirigencia de presentar
las planillas originales de pago y comprobantes firmados por todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico o estados de cuenta bancarios en caso de que los pagos hayan sido realizados mediante transferencias bancarias.
Además, hasta la finalización de la temporada 2025-2026, Hércules debe remitir, en los primeros cinco días de cada mes, un informe al Comité de Licencias en el que confirme el pago completo de la planilla correspondiente al mes anterior. De no cumplir, se procederá a la suspensión de la Licencia Temporal del club y el caso será remitido al Comité de Competición, para que este actúe conforme a la normativa vigente.
Los nominados a las principales categorías de los premios Óscar
La 98ª edición de los Premios Óscar llega con estandartes como «Pecadores» de Ryan Coogler liderando con 16 candidaturas, seguida de «Una batalla tras otra» de Paul Thomas Anderson con 13 y la polémica que rodea a Timothée Chalamet previo a la gran gala.
A continuación, los nominados en las principales categorías de la 98ª edición de los Premios Óscar, que se entregarán este 15 de marzo en Hollywood.
La película de horror vampiresco Sinners («Pecadores»), del director Ryan Coogler, lidera con un récord de 16 nominaciones, seguida de One Battle After Another («Una batalla tras otra»), de Paul Thomas Anderson, con 13.
Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme («Marty Supremo»)
One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
The Secret Agent («El agente secreto»)
Sentimental Value («Valor sentimental»)
Sinners («Pecadores»)
Train Dreams («Sueños de trenes»)
Mejor director
Paul Thomas Anderson, «Una batalla tras otra»
Ryan Coogler, «Pecadores»
Josh Safdie, «Marty Supremo»
Joachim Trier, «Valor sentimental»
Chloé Zhao, «Hamnet»
Mejor actor
Timothée Chalamet, «Marty Supremo»
Leonardo DiCaprio, «Una batalla tras otra»
Ethan Hawke, «Blue Moon»
Michael B. Jordan, «Pecadores»
Wagner Moura, «El agente secreto»
Mejor actriz
Jessie Buckley, «Hamnet»
Rose Byrne, «Si pudiera, te patearía»
Kate Hudson, «Song Sung Blue: Sueño inquebrantable»
Renate Reinsve, «Valor sentimental»
Emma Stone, «Bugonia»
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, «Una batalla tras otra»
Jacob Elordi, «Frankenstein»
Delroy Lindo, «Pecadores»
Sean Penn, «Una batalla tras otra»
Stellan Skarsgård, «Valor sentimental»
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, «Valor sentimental»
Inga Ibsdotter Lilleaas, «Valor sentimental»
Amy Madigan, «La hora de la desaparición»
Wunmi Mosaku, «Pecadores»
Teyana Taylor, «Una batalla tras otra»
Mejor película internacional
«El agente secreto» (Brasil)
«Un simple accidente» (Francia)
«Valor sentimental» (Noruega)
«Sirat. Trance en el desierto» (España)
«La voz de Hind Rajab» (Túnez)
Mejor película animada
Arco
Elio
K‑Pop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)
Amélie et la métaphysique des tubes
Zootopia 2
Mejor documental
Alabama: Prisoners of the System («Alabama: Presos del sistema»)
Embrace Me in the Light («Abrázame en la luz»)
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Las más nominadas
«Pecadores» — 16
«Una batalla tras otra» — 13
«Frankenstein» — 9
«Marty Supremo» — 9
«Valor sentimental» — 9
«Hamnet» — 8