«Habrá que tomar decisiones firmes para proteger la dignidad del fútbol salvadoreño», Yamil Bukele
Yamil Bukele, presidente de la Fesfut, reaccionó al problema del CD Hércules, por el incumplimiento de salario, sobre lo que opinó: «Los casos de impago salarial que han trascendido públicamente (como el ocurrido recientemente con el del equipo Hércules, entre otros) sobrepasan cualquier límite de tolerancia. Esta no puede, ni debe de ser, una práctica normal dentro de nuestro fútbol», comenzó el texto que publicó en sus cuentas de redes sociales.
El plantel del equipo capitalino llegó el miércoles pasado a la Fesfut a denunciar el mes y días que tienen pendientes de pagar y por la supuesta condición de raparse el cabello, como requisito de pago.
«El incumplimiento del pago de salarios demuestra una clara falta de capacidad de gestión y administración que termina afectando directamente a los futbolistas, a sus familias, a la competencia y a la credibilidad de este deporte», comentó.
Enfatizó: «Nuestra administración tiene claro que esta situación debe de cambiar. Vamos a tomar decisiones para controlar y erradicar este tipo de prácticas».
Como presidente de la Fesfut, Bukele señaló: «Sabemos que el fútbol salvadoreño enfrenta retos estructurales que requieren orden, profesionalismo y mayor atractivo para crecer. Y, precisamente, en eso estamos trabajando desde la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero también es importante ser claros: FORMAR PARTE DEL FUTBOL PROFESIONAL EXIGE RESPONSABILIDAD».
También puntualizó: «El pago puntual a los jugadores, el cumplimiento de los compromisos administrativos, el nivel deportivo y el respeto a la integridad de todos los actores del fútbol SON CONDICIONES BÁSICAS, NO OPCIONALES… El cambio que queremos para el deporte rey implica ordenar la casa. Y, cuando sea necesario, HABRÁ QUE TOMAR DECISIONES FIRMES PARA PROTEGER LA DIGNIDAD DEL FÚTBOL SALVADOREÑO».
Tras las denuncias de los jugadores mitológicos, el Comité de Licencias, Bukele acompañado por el Secretario General, Galo Izurieta, y el Secretario Adjunto, Marden Deleón, recibió a representantes del plantel y del cuerpo técnico de Club Deportivo Hércules y advirtieron a la dirigencia de presentar
las planillas originales de pago y comprobantes firmados por todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico o estados de cuenta bancarios en caso de que los pagos hayan sido realizados mediante transferencias bancarias.
Además, hasta la finalización de la temporada 2025-2026, Hércules debe remitir, en los primeros cinco días de cada mes, un informe al Comité de Licencias en el que confirme el pago completo de la planilla correspondiente al mes anterior. De no cumplir, se procederá a la suspensión de la Licencia Temporal del club y el caso será remitido al Comité de Competición, para que este actúe conforme a la normativa vigente.
Guardameta del Tottenham agradece apoyo tras su «pesadilla» en Liga de Campeones
El guardameta del Tottenham Antonin Kinsky agradeció el miércoles el apoyo recibido tras su «pesadilla», luego de ser sustituido por su entrenador Igor Tudor apenas 17 minutos después de su debut en Liga de Campeones el martes, en la derrota contra el Atlético de Madrid (5-2).
El técnico croata dejó fuera del once titular a Guglielmo Vicario para poner bajo palos al checo, que llevaba sin jugar desde octubre, y que cometió dos errores groseros con los pies que propiciaron el primer y tercer gol del Atlético de Madrid.
Desacertado también en la segunda diana de los Colchoneros, Kinsky fue sustituido por Tudor en el minuto 17 para dar entrada a Vicario, titular en las cinco últimas derrotas de los Spurs en Premier League.
«Gracias por los mensajes», publicó Kinsky en Instagram. «De sueño a pesadilla y a sueño de nuevo. Nos vemos».
Kinsky se unió al club londinense procedente del Slavia Praga en enero de 2025. La mayoría de sus 13 apariciones con el Tottenham llegaron durante una lesión de Vicario poco después del fichaje del checo.
El legendario guardameta del Manchester United y de Dinamarca, Peter Schmeichel, dijo que Tudor había «matado la carrera de Kinsky».
El central del Tottenham Kevin Danso respaldó a su compañero y le animó a recuperarse.
«Es una situación difícil pero nosotros, como equipo, le apoyaremos», declaró Danso.
«Esas cosas pasan. Desafortunadamente le pasó a él, pero es un gran arquero y estoy seguro de que se recuperará».
Una futbolista iraní renuncia finalmente al asilo en Australia
Una de las futbolistas iraníes que habían solicitado y obtenido asilo en Australia cambió finalmente de opinión tras conversar con sus compañeras de equipo, anunciaron el miércoles las autoridades australianas.
Al menos siete integrantes de la selección femenina iraní obtuvieron asilo en Australia después de haberse negado a principios de marzo a cantar el himno nacional durante un partido contra Corea del Sur en la Copa de Asia celebrado en Sídney, en el contexto de la guerra en Oriente Medio.
Por este gesto, las jugadoras, entre ellas la capitana Zahra Ghanbari, fueron calificadas de «traidoras» en su país.
El resto de la delegación, que contaba inicialmente con 26 miembros, abandonó Australia con destino a Malasia el martes por la noche.
Una de las solicitantes del asilo «cambió de opinión» después de «hablar con algunas de sus compañeras que se habían marchado», indicó el miércoles en el Parlamento australiano el ministro del Interior, Tony Burke.
Las compañeras «la animaron a ponerse en contacto con la embajada iraní», añadió.
Burke precisó que durante este contacto con la embajada, se reveló el lugar donde se encontraban las refugiadas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un lugar seguro.
El resto del equipo llegó a primera hora del miércoles a Malasia, constató la AFP en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur.
La delegación se encuentra ahora en un hotel de la capital malasia a la esperade poder volar de vuelta a su país, en un contexto de guerra que ha provocado la cancelación de numerosos vuelos en esa región.
Una foto sin fecha, publicada por el Departamento del Interior de Australia el 11 de marzo de 2026, muestra al ministro del Interior, Tony Burke (centro), con la jugadora de la selección femenina de fútbol iraní, Mohaddeseh Zolfi (derecha), y su compañera de apoyo, Zahra Soltan Meshkeh Kar (izquierda), en Sídney, tras solicitar asilo en Australia. Foto: AFP
Burke señaló que, en el aeropuerto de Sídney, cada jugadora tuvo la posibilidad de solicitar asilo en privado, sin la presencia de sus acompañantes.
Naghmeh Danai, agente de inmigración de nacionalidad australiana e iraní, explicó a la AFP que esta semana había hablado con cinco jugadoras para tratar una posible solicitud de asilo en Australia.
«Estaban sometidas a una fuerte presión aquí. No tenían permiso para hablar con nadie», relató este miércoles.
Siempre estaban «bajo la supervisión de funcionarios del gobierno iraní dentro del equipo, en calidad de jefes de equipo o agentes de seguridad internos», añadió.
Selección de Irán renunciaría al Mundial 2026 tras tensiones con EE. UU. e Israel
El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, ha asegurado este miércoles que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial 2026, en el que juega sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos.
“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, dijo el ministro de Deportes, Ahman Donyamali, según medios que citan a la agencia DPA, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 d febrero, en los que falleció Ali Jamenei.
“Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.
Horas antes, durante un encuentro del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este había garantizado que la selección persa no tendría problemas para participar en el Mundial.
“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, publicó Infantino en su cuenta de Instagram.
“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, continuó.
El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.
En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.
La retirada le costaría a Irán sanciones económicas y deportivas
El reglamento de competición del Mundial 2026 prevé una posible retirada de una selección en su artículo 6:
Si anuncia su retirada con más de 30 días de antelación al comienzo del torneo, el próximo 11 de junio, la Comisión Disciplinaría le impondría a la Federación Iraní una multa, como mínimo, de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares).Si renuncia con menos de 30 días de antelación. La multa será como mínimo de 500.000 francos suizos (647.712 dólares).
Además, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la Federación Internacional.
El Consejo de la FIFA reunido en Doha el pasado 17 de diciembre acordó dar 1,5 millones de dólares a cada selección clasificada para cubrir gastos derivados de la preparación del torneo y un total de 10,5 millones de dólares por disputar el Mundial.
A estas sanciones económicas podrían unirse medidas disciplinarias como la exclusión de la federación de una competición futura organizada por la FIFA.