Los nominados a las principales categorías de los premios Óscar

Es un hecho: Hannah Montana regresa y, con ella, la doble vida de Miley Cyrus. La artista recordó sus días como la estrella juvenil de Disney al colocarse nuevamente su peluca y volver al extrovertido look del personaje para el tráiler del especial de aniversario que Disney+ lanzará próximamente.

Cyrus fue la protagonista del video de promoción de la edición del «Especial del 20° Aniversario de Hannah Montana» que Disney+ estrenará el 24 de marzo, como parte de un tributo a una de las series más populares de mediados de los 2000 en la televisión mundial.

El video muestra a Cyrus nuevamente como su versión de Hannah Montana, en un video que emocionó rápidamente a sus millones de fanáticos en todo el mundo, uniéndose a la idea de reunir a elencos icónicos de la televisión como ya hicieron otras series como «Friends» o «El Príncipe del Rap» en estos últimos años.

«Hannah Montana» se estrenó oficialmente en 2006 y se mantuvo cuatro temporadas al aire, llegando a su final en 2011. La serie fue la catapulta para Miley Cyrus, quien dio el salto a la fama mundial gracias al protagónico de este programa.

La historia se centraba en Miley Stewart, una adolescente de Malibú, California, quien llevaba la difícil tarea de manejar dos vidas: ser una típica joven y, al mismo tiempo, ser Hannah Montana, la megaestrella de la música pop.

El programa televisivo se instaló rápidamente en la preferencia del público e, incluso, dio el salto a la gran pantalla con una película que llegó en 2009 a los cines, en el marco de la tercera temporada de la serie.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...