Los nominados a las principales categorías de los premios Óscar
La 98ª edición de los Premios Óscar llega con estandartes como «Pecadores» de Ryan Coogler liderando con 16 candidaturas, seguida de «Una batalla tras otra» de Paul Thomas Anderson con 13 y la polémica que rodea a Timothée Chalamet previo a la gran gala.
A continuación, los nominados en las principales categorías de la 98ª edición de los Premios Óscar, que se entregarán este 15 de marzo en Hollywood.
La película de horror vampiresco Sinners («Pecadores»), del director Ryan Coogler, lidera con un récord de 16 nominaciones, seguida de One Battle After Another («Una batalla tras otra»), de Paul Thomas Anderson, con 13.
Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme («Marty Supremo»)
One Battle After Another («Una batalla tras otra»)
The Secret Agent («El agente secreto»)
Sentimental Value («Valor sentimental»)
Sinners («Pecadores»)
Train Dreams («Sueños de trenes»)
Mejor director
Paul Thomas Anderson, «Una batalla tras otra»
Ryan Coogler, «Pecadores»
Josh Safdie, «Marty Supremo»
Joachim Trier, «Valor sentimental»
Chloé Zhao, «Hamnet»
Mejor actor
Timothée Chalamet, «Marty Supremo»
Leonardo DiCaprio, «Una batalla tras otra»
Ethan Hawke, «Blue Moon»
Michael B. Jordan, «Pecadores»
Wagner Moura, «El agente secreto»
Mejor actriz
Jessie Buckley, «Hamnet»
Rose Byrne, «Si pudiera, te patearía»
Kate Hudson, «Song Sung Blue: Sueño inquebrantable»
Renate Reinsve, «Valor sentimental»
Emma Stone, «Bugonia»
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, «Una batalla tras otra»
Jacob Elordi, «Frankenstein»
Delroy Lindo, «Pecadores»
Sean Penn, «Una batalla tras otra»
Stellan Skarsgård, «Valor sentimental»
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, «Valor sentimental»
Inga Ibsdotter Lilleaas, «Valor sentimental»
Amy Madigan, «La hora de la desaparición»
Wunmi Mosaku, «Pecadores»
Teyana Taylor, «Una batalla tras otra»
Mejor película internacional
«El agente secreto» (Brasil)
«Un simple accidente» (Francia)
«Valor sentimental» (Noruega)
«Sirat. Trance en el desierto» (España)
«La voz de Hind Rajab» (Túnez)
Mejor película animada
Arco
Elio
K‑Pop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)
Amélie et la métaphysique des tubes
Zootopia 2
Mejor documental
Alabama: Prisoners of the System («Alabama: Presos del sistema»)
Embrace Me in the Light («Abrázame en la luz»)
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Las más nominadas
«Pecadores» — 16
«Una batalla tras otra» — 13
«Frankenstein» — 9
«Marty Supremo» — 9
«Valor sentimental» — 9
«Hamnet» — 8
Sospechosa de disparar contra la mansión de Rihanna es acusada de intento de asesinato
La Fiscalía dijo que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la vivienda de la artista, impactando incluso un vehículo.
Imágenes aéreas tras el ataque muestran los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.
Ortiz, oriunda de Florida, ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.
En una página de Facebook, que parece ser de Ortiz, hay varios videos y publicaciones que alude a celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y Cardi B. En una de las publicaciones etiqueta a Rihanna, a quien se desafía a confrontarla directamente en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas.
En otro vídeo afirma que Rihanna la quiere matar.
Ortiz fue acusado de un cargo de intento de asesinato, diez cargos de ataque con un arma semiautomática, dos cargos por disparar contra una vivienda habitada y un cargo por disparar contra un vehículo.
Las autoridades ordenaron que permaneciera detenida bajo una fianza de 1,8 millones de dólares y se le prohibió todo contacto con la cantante. Además, debe presentarse ante la justicia el 25 de marzo.
La policía informó anteriormente que en el incidente, ocurrido a plena luz del día el domingo y en el que estuvo implicada una persona que conducía un Tesla, se utilizó un rifle de asalto similar a un AR-15.
Hilary Duff habla el distanciamiento con sus padres y su hermana Haylie
La actriz y cantante Hilary Duff sorprendió al sincerarse sobre los conflictos familiares que ha enfrentado durante años, incluyendo el distanciamiento con sus padres y su hermana Haylie Duff.
Durante una entrevista en el podcast On Purpose with Jay Shetty, la artista habló sobre cómo el divorcio de sus padres, Robert Duff y Susan Duff, dejó heridas emocionales que aún persisten.
Duff explicó que el proceso fue difícil porque la separación fue conflictiva y cambió por completo la relación entre los miembros de su familia. La artista incluso admitió que actualmente no mantiene una comunicación frecuente con su padre debido a las secuelas emocionales que dejó esa etapa.
Además, la cantante reveló que también existe un distanciamiento con su hermana Haylie, con quien en el pasado compartió proyectos profesionales y una relación muy cercana.
Cabe mencionar que, en su más reciente álbum, Luck… or Something, la artista incluyó canciones inspiradas en las experiencias familiares que han marcado su historia personal.
¡Hannah Montana ha regresado!
Es un hecho: Hannah Montana regresa y, con ella, la doble vida de Miley Cyrus. La artista recordó sus días como la estrella juvenil de Disney al colocarse nuevamente su peluca y volver al extrovertido look del personaje para el tráiler del especial de aniversario que Disney+ lanzará próximamente.
Cyrus fue la protagonista del video de promoción de la edición del «Especial del 20° Aniversario de Hannah Montana» que Disney+ estrenará el 24 de marzo, como parte de un tributo a una de las series más populares de mediados de los 2000 en la televisión mundial.
El video muestra a Cyrus nuevamente como su versión de Hannah Montana, en un video que emocionó rápidamente a sus millones de fanáticos en todo el mundo, uniéndose a la idea de reunir a elencos icónicos de la televisión como ya hicieron otras series como «Friends» o «El Príncipe del Rap» en estos últimos años.
«Hannah Montana» se estrenó oficialmente en 2006 y se mantuvo cuatro temporadas al aire, llegando a su final en 2011. La serie fue la catapulta para Miley Cyrus, quien dio el salto a la fama mundial gracias al protagónico de este programa.
La historia se centraba en Miley Stewart, una adolescente de Malibú, California, quien llevaba la difícil tarea de manejar dos vidas: ser una típica joven y, al mismo tiempo, ser Hannah Montana, la megaestrella de la música pop.
El programa televisivo se instaló rápidamente en la preferencia del público e, incluso, dio el salto a la gran pantalla con una película que llegó en 2009 a los cines, en el marco de la tercera temporada de la serie.