Internacionales
Nada indica que la cepa Andes del hantavirus haya mutado, estima agencia sanitaria de la UE
La agencia sanitaria de la Unión Europea, el ECDC, estimó este miércoles que ningún elemento sugiere que la cepa Andes del hantavirus haya mutado tras el brote mortal ocurrido a bordo de un crucero.
Otros siete pasajeros dieron positivo al virus, entre ellos una francesa en estado crítico, mientras que un octavo caso es considerado «probable», según un recuento de la AFP.
Todos los pasajeros fueron evacuados y se encuentran actualmente en cuarentena.
«Las investigaciones preliminares basadas en la secuenciación completa del genoma de la que disponemos sugieren que no hay ninguna indicación de que este virus se comporte de manera diferente al virus conocido que circula en ciertas regiones del mundo», declaró a los periodistas Andreas Hoefer, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en inglés), con sede en Estocolmo.
«Todas las secuencias obtenidas hasta ahora son prácticamente idénticas, lo que significa que probablemente solo hubo un único caso de transmisión de un animal infectado a un humano», añadió Hoefer, microbiólogo y epidemiólogo molecular.
La enfermedad suele transmitirse por roedores infectados, principalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva.
Pruebas de laboratorio realizadas en Sudáfrica y Suiza confirmaron que se trataba de la cepa Andes, única cepa conocida de hantavirus capaz de transmitirse entre humanos.
No existe vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus.
Las directrices del ECDC y de la Organización Mundial de la Salud prevén una cuarentena de 42 días y una vigilancia constante de los contactos de alto riesgo, ya que el período de incubación puede durar seis semanas.
«Debido al largo período de incubación, todavía es posible que aparezcan más casos entre los pasajeros que actualmente están en cuarentena», declaró Pamela Rendi Wagner, directora del ECDC. «Eso no puede descartarse».
Internacionales
Sheinbaum niega participación de la CIA en muerte de narco en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó el miércoles que agentes de la CIA operen en territorio nacional, tras reportes sobre la participación de la agencia estadounidense en la muerte de un narcotraficante en la capital mexicana a finales de marzo.
Sheinbaum ha rechazado la ayuda militar de Washington para luchar contra el tráfico de drogas, aun bajo la presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que acusa a las autoridades mexicanas de «no hacer su trabajo».
La mandataria calificó de «mentira» un reporte publicado el martes por la cadena CNN que indicó que la CIA facilitó la muerte de un integrante de nivel medio del Cártel de Sinaloa por la explosión de un artefacto mientras viajaba en auto.
Captura de pantalla de noticia publicada por CNN sobre la supuesta operatividad de agentes de la CIA dentro de México.
«Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa» de la nota, cuestionó Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.
«Es falso que operan agentes de la CIA en territorio» mexicano, insistió. «Hay permisos para agencias de los Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Constitución y la ley de Seguridad Nacional».
La CIA calificó por su parte de «falsa y sensacionalista» la nota de la CNN.
«México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional», escribió la víspera el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en X.
El reportaje de CNN llega semanas después de que fuera revelada la presencia de al menos dos funcionarios estadounidenses en un operativo antinarcóticos en el norteño estado de Chihuahua.
Según medios de Estados Unidos, ambos pertenecían a la CIA y su presencia solo se conoció debido a que fallecieron en un accidente de tránsito cuando regresaban de la operación.
El gobierno de Sheinbaum reportó que los agentes carecían de autorización formal para operar en el país y que las instituciones federales no fueron informadas de su estancia.
La fiscalía general abrió una investigación sobre el caso.
Internacionales
Panamá experimenta condiciones propias del fenónemo de El Niño, dice autoridad meteorológica
Debido a El Niño, el país centroamericano enfrentó una sequía en 2023 que afectó la operación del canal de Panamá, crítico para la economía nacional y por donde transita el 5 % del comercio marítimo mundial.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) dijo en un comunicado que en las últimas semanas se han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo que vislumbra el regreso del fenómeno.
Durante El Niño, Panamá «puede registrar menos lluvias en la vertiente del Pacífico, más días secos y posible extensión de la temporada seca», señaló el Imhpa.
Al mismo tiempo, «algunas zonas del Caribe podrían presentar aumentos temporales de lluvia», agregó la alerta meteorológica, en la que se advierte que temperaturas más altas y menos nubosidad elevarán la radiación solar y el riesgo de sequía.
El Imhpa llamó a las autoridades y a los sectores productivos a adoptar medidas de prevención, en particular sobre el consumo del agua.
Internacionales
Tres residentes de Nueva York entran en cuarentena tras brote de hantavirus en crucero
Tres personas vinculadas al estado de Nueva York forman parte del grupo de pasajeros evacuados de un crucero afectado por un brote de hantavirus y trasladados a Estados Unidos para permanecer en cuarentena bajo vigilancia médica.
Las autoridades sanitarias insistieron este lunes en que el riesgo para la población general sigue siendo “muy bajo”, aunque el caso ha despertado preocupación por la naturaleza del virus y la muerte de tres pasajeros.
El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York informó que los pasajeros llegaron a la base aérea Offutt, en Nebraska, junto con otros evacuados del crucero MV Hondius. Todos permanecerán bajo observación durante 42 días en instalaciones médicas especializadas.
El comisionado de Salud de la ciudad, Alister Martin, explicó que las autoridades locales trabajan de forma coordinada con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud estatal y otras agencias para monitorear la situación.
“Actualmente, el riesgo para los neoyorquinos sigue siendo extremadamente bajo”, señaló Martin, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, quien aseguró que las autoridades mantendrán informada a la población mientras continúa la vigilancia epidemiológica.
El brote ocurrió a bordo del MV Hondius, un crucero que navegaba desde Argentina hacia Cabo Verde, en África. Hasta el momento, 3 personas murieron a causa del virus: una pareja de los Países Bajos y un ciudadano alemán.
Pasajeros con conexión a Nueva York
Entre los pasajeros relacionados con Nueva York se encuentra Jake Rosmarin, de 29 años, originario del condado de Orange y actualmente residente en Boston. Rosmarin ha compartido en redes sociales detalles de su experiencia durante la cuarentena en Nebraska.
Según relató, inicialmente no comprendía la gravedad de la situación durante el viaje. Sin embargo, todo cambió cuando se confirmó que el brote estaba relacionado con hantavirus.
“Cuando escuchas sobre un virus que no conoces bien y lo buscas en internet, definitivamente asusta”, expresó Rosmarin.
El pasajero aseguró que no presenta síntomas y que decidió permanecer en cuarentena por precaución. También comentó que recibe atención constante en la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.
“He recibido la mejor atención posible”, afirmó, al describir que cuenta con aire acondicionado, una bicicleta estática y comidas diarias mientras cumple el aislamiento.
Otro de los pasajeros vinculados con Nueva York es Stephen Kornfeld, oncólogo que aparecía registrado como residente de Nueva York, aunque actualmente vive en Bend, Oregon.
Kornfeld relató a medios estadounidenses que asumió gran parte de la respuesta médica a bordo después de que el médico del barco contrajera el virus.
“Todo empeoró en unas 24 horas”, explicó el especialista. “Uno de los pacientes falleció y otros comenzaron a deteriorarse rápidamente”.
La tercera pasajera relacionada con Nueva York es Mary Roefs, de 76 años y originaria de Sidney, en el condado de Delaware.
¿Qué se sabe sobre la cuarentena y el hantavirus?
Las autoridades sanitarias detallaron que de los 18 pasajeros repatriados, 17 estadounidenses y un residente británico en Estados Unidos, 16 permanecen en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el principal centro federal de cuarentena del país.
15 de ellos se encuentran en la Unidad Nacional de Cuarentena, mientras que un pasajero que dio positivo fue aislado en la unidad de biocontención de la instalación médica.
Otros 2 pasajeros fueron trasladados al Hospital Universitario Emory, en Atlanta. Uno presenta síntomas y recibe tratamiento especializado, mientras que el segundo permanece asintomático bajo observación médica.
Equipos de médicos y enfermeros monitorean a los pasajeros las 24 horas del día, según informaron los CDC.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que el estado sigue de cerca la evolución del brote, aunque pidió evitar el pánico.
“No se transmite de la misma manera que el coronavirus”, dijo Hochul, citada por ABC 7, quien aseguró que las autoridades estatales trabajan en medidas preventivas para responder rápidamente si fuera necesario.
A pesar de la preocupación generada por el caso del crucero, los CDC reiteraron que el riesgo para el público general continúa siendo bajo y que no existen señales de transmisión comunitaria en EE.UU.