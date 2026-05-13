Obras Públicas mejora espacios para la movilidad segura

En 2024, la magistrada afirmó que todos los conciertos organizados entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de ese año, entre ellos el de la estrella estadounidense Taylor Swift, «superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal».

En un fallo del 15 de enero, la jueza de instrucción encargada del caso consideró que «los hechos denunciados podrían ser constitutivos de infracción penal».

En ese momento, la magistrada afirmó que todos los conciertos organizados entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de 2024, entre ellos el de la estrella estadounidense Taylor Swift, «superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal».

El objeto del procedimiento es la sociedad Real Madrid Estadio, que explota el estadio madridista, así como su administrador, José Ángel Sánchez, mano derecha del presidente del club Florentino Pérez.

Pero en un nuevo fallo, un tribunal en Madrid «concluye de forma clara y categórica que ni José Ángel Sánchez Periáñez (…) ni Real Madrid Estadio S.L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu», celebró el Real Madrid en un comunicado.

La corte acuerda, «conforme a lo solicitado» por la parte acusada «y con la conformidad del Ministerio Fiscal, el sobreseimiento libre de las actuaciones (…) poniendo de esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal», añadió el club.

Según el tribunal, son «las empresas promotoras» de los conciertos las que son «responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios» de los espectáculos, indicó la nota de prensa.

Consultado por la AFP, el servicio de prensa de la Justicia madrileña explicó que no puede comunicar públicamente sobre el tema aún, ya que «todas las partes aún no han sido notificadas» de la decisión judicial.

La asociación demandante no reaccionó de inmediato.

El Bernabéu, uno de los mayores estadios de Europa con capacidad para 84.000 personas, se halla en pleno corazón del distrito de Chamartín, y está rodeado de numerosos edificios de viviendas.

El club renovó su estadio por un coste estimado en más de 1,700 millones de dólares, con el objetivo de aumentar los ingresos por organización de eventos y conciertos.

Desde septiembre de 2024, los numerosos conciertos previstos inicialmente en el Santiago Bernabéu tienen lugar sin embargo en el alejado recinto del equipo rival, el Wanda del Atlético de Madrid.

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