Internacionales
Sheinbaum niega participación de la CIA en muerte de narco en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó el miércoles que agentes de la CIA operen en territorio nacional, tras reportes sobre la participación de la agencia estadounidense en la muerte de un narcotraficante en la capital mexicana a finales de marzo.
Sheinbaum ha rechazado la ayuda militar de Washington para luchar contra el tráfico de drogas, aun bajo la presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que acusa a las autoridades mexicanas de «no hacer su trabajo».
La mandataria calificó de «mentira» un reporte publicado el martes por la cadena CNN que indicó que la CIA facilitó la muerte de un integrante de nivel medio del Cártel de Sinaloa por la explosión de un artefacto mientras viajaba en auto.
Captura de pantalla de noticia publicada por CNN sobre la supuesta operatividad de agentes de la CIA dentro de México.
«Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa» de la nota, cuestionó Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.
«Es falso que operan agentes de la CIA en territorio» mexicano, insistió. «Hay permisos para agencias de los Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Constitución y la ley de Seguridad Nacional».
La CIA calificó por su parte de «falsa y sensacionalista» la nota de la CNN.
«México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional», escribió la víspera el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en X.
El reportaje de CNN llega semanas después de que fuera revelada la presencia de al menos dos funcionarios estadounidenses en un operativo antinarcóticos en el norteño estado de Chihuahua.
Según medios de Estados Unidos, ambos pertenecían a la CIA y su presencia solo se conoció debido a que fallecieron en un accidente de tránsito cuando regresaban de la operación.
El gobierno de Sheinbaum reportó que los agentes carecían de autorización formal para operar en el país y que las instituciones federales no fueron informadas de su estancia.
La fiscalía general abrió una investigación sobre el caso.
Internacionales
Panamá experimenta condiciones propias del fenónemo de El Niño, dice autoridad meteorológica
Debido a El Niño, el país centroamericano enfrentó una sequía en 2023 que afectó la operación del canal de Panamá, crítico para la economía nacional y por donde transita el 5 % del comercio marítimo mundial.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) dijo en un comunicado que en las últimas semanas se han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo que vislumbra el regreso del fenómeno.
Durante El Niño, Panamá «puede registrar menos lluvias en la vertiente del Pacífico, más días secos y posible extensión de la temporada seca», señaló el Imhpa.
Al mismo tiempo, «algunas zonas del Caribe podrían presentar aumentos temporales de lluvia», agregó la alerta meteorológica, en la que se advierte que temperaturas más altas y menos nubosidad elevarán la radiación solar y el riesgo de sequía.
El Imhpa llamó a las autoridades y a los sectores productivos a adoptar medidas de prevención, en particular sobre el consumo del agua.
Internacionales
Tres residentes de Nueva York entran en cuarentena tras brote de hantavirus en crucero
Tres personas vinculadas al estado de Nueva York forman parte del grupo de pasajeros evacuados de un crucero afectado por un brote de hantavirus y trasladados a Estados Unidos para permanecer en cuarentena bajo vigilancia médica.
Las autoridades sanitarias insistieron este lunes en que el riesgo para la población general sigue siendo “muy bajo”, aunque el caso ha despertado preocupación por la naturaleza del virus y la muerte de tres pasajeros.
El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York informó que los pasajeros llegaron a la base aérea Offutt, en Nebraska, junto con otros evacuados del crucero MV Hondius. Todos permanecerán bajo observación durante 42 días en instalaciones médicas especializadas.
El comisionado de Salud de la ciudad, Alister Martin, explicó que las autoridades locales trabajan de forma coordinada con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud estatal y otras agencias para monitorear la situación.
“Actualmente, el riesgo para los neoyorquinos sigue siendo extremadamente bajo”, señaló Martin, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, quien aseguró que las autoridades mantendrán informada a la población mientras continúa la vigilancia epidemiológica.
El brote ocurrió a bordo del MV Hondius, un crucero que navegaba desde Argentina hacia Cabo Verde, en África. Hasta el momento, 3 personas murieron a causa del virus: una pareja de los Países Bajos y un ciudadano alemán.
Pasajeros con conexión a Nueva York
Entre los pasajeros relacionados con Nueva York se encuentra Jake Rosmarin, de 29 años, originario del condado de Orange y actualmente residente en Boston. Rosmarin ha compartido en redes sociales detalles de su experiencia durante la cuarentena en Nebraska.
Según relató, inicialmente no comprendía la gravedad de la situación durante el viaje. Sin embargo, todo cambió cuando se confirmó que el brote estaba relacionado con hantavirus.
“Cuando escuchas sobre un virus que no conoces bien y lo buscas en internet, definitivamente asusta”, expresó Rosmarin.
El pasajero aseguró que no presenta síntomas y que decidió permanecer en cuarentena por precaución. También comentó que recibe atención constante en la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.
“He recibido la mejor atención posible”, afirmó, al describir que cuenta con aire acondicionado, una bicicleta estática y comidas diarias mientras cumple el aislamiento.
Otro de los pasajeros vinculados con Nueva York es Stephen Kornfeld, oncólogo que aparecía registrado como residente de Nueva York, aunque actualmente vive en Bend, Oregon.
Kornfeld relató a medios estadounidenses que asumió gran parte de la respuesta médica a bordo después de que el médico del barco contrajera el virus.
“Todo empeoró en unas 24 horas”, explicó el especialista. “Uno de los pacientes falleció y otros comenzaron a deteriorarse rápidamente”.
La tercera pasajera relacionada con Nueva York es Mary Roefs, de 76 años y originaria de Sidney, en el condado de Delaware.
¿Qué se sabe sobre la cuarentena y el hantavirus?
Las autoridades sanitarias detallaron que de los 18 pasajeros repatriados, 17 estadounidenses y un residente británico en Estados Unidos, 16 permanecen en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el principal centro federal de cuarentena del país.
15 de ellos se encuentran en la Unidad Nacional de Cuarentena, mientras que un pasajero que dio positivo fue aislado en la unidad de biocontención de la instalación médica.
Otros 2 pasajeros fueron trasladados al Hospital Universitario Emory, en Atlanta. Uno presenta síntomas y recibe tratamiento especializado, mientras que el segundo permanece asintomático bajo observación médica.
Equipos de médicos y enfermeros monitorean a los pasajeros las 24 horas del día, según informaron los CDC.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que el estado sigue de cerca la evolución del brote, aunque pidió evitar el pánico.
“No se transmite de la misma manera que el coronavirus”, dijo Hochul, citada por ABC 7, quien aseguró que las autoridades estatales trabajan en medidas preventivas para responder rápidamente si fuera necesario.
A pesar de la preocupación generada por el caso del crucero, los CDC reiteraron que el riesgo para el público general continúa siendo bajo y que no existen señales de transmisión comunitaria en EE.UU.
Internacionales
Alcalde de NYC presenta un presupuesto final que refuerza programas a favor de la clase trabajadora
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes un presupuesto ejecutivo de $124,7 mil millones para el año fiscal 2026- 2027, con una promesa política clara: equilibrar las finanzas municipales sin aumentar los impuestos a la propiedad y pasando la factura de una mayor carga de impuestos a los más ricos de la ciudad.
La propuesta que ya cuenta con un consenso claro con el Concejo Municipal llega después de que la administración heredara un déficit presupuestario, estimado en más de $12 mil millones, uno de los más grandes desde la Gran Recesión.
Según la Alcaldía, el plan en el papel logró cerrar la brecha mediante recortes de gastos administrativos, apoyo del gobierno estatal y nuevos impuestos dirigidos a millonarios y propietarios de viviendas de lujo.
“El presupuesto rechaza la supuesta austeridad aplicada en el pasado que quitaba beneficios sociales a los más pobres. Este esfuerzo demuestra que estamos en una nueva era en donde se invierte más en vivienda asequible, cuidado infantil, educación y librerías públicas ”, afirmó Mamdani al defender una estrategia que evita recortes masivos de servicios públicos y protege las reservas de emergencia de la ciudad.
Uno de los puntos más destacados es que el alcalde desistió de impulsar un aumento generalizado de impuestos a la propiedad, una medida que había generado preocupación entre propietarios de viviendas y pequeños negocios. En cambio logró el respaldo para nuevos gravámenes enfocados en los más adinerados.
Entre las medidas figura el llamado “pied-à-terre tax”, un impuesto para las personas que tengan segundas residencias valoradas en más de 5 millones de dólares, que aportaría unos 500 millones de dólares adicionales a las arcas municipales.
También se reduciría un crédito tributario conocido como ‘UBT tax credit’, que según el mandatario municipal beneficia principalmente a millonarios y generaría otros 68 millones de dólares en ingresos.
Notas de cautela
El contralor de la ciudad, Mark Levine, elogió que el plan sustituyera un posible aumento del impuesto inmobiliario por un recargo dirigido a las propiedades de lujo. Sin embargo, advirtió que el presupuesto todavía depende de medidas temporales y ahorros a corto plazo que no resuelven completamente los problemas estructurales de las finanzas municipales.
“El Presupuesto Ejecutivo se sustenta en $2,800 millones provenientes de medidas de carácter extraordinario y en $2,300 millones en ahorros a corto plazo en materia de pensiones, sin resolver el hecho de que el gobierno de la Ciudad continúa gastando más de lo que ingresa, incluso en un año de recaudación récord”, reconoció Levine.
Por su parte, la directora ejecutiva del Fiscal Policy Institute, Emily Eisner valoró que se ha cerrado el déficit sin recurrir a las reservas, ni aumentar las tasas del impuesto a la propiedad, sin embargo, la Ciudad se encuentra en una posición idónea para comenzar a implementar una agenda de asequibilidad.
“No obstante, lograr expansiones de servicios verdaderamente ambiciosas, tales como el cuidado infantil universal requerirán, en el futuro, ingresos adicionales”, ponderó.
Impacto en la clase trabajadora
El alcalde neoyorquino también destacó fuertes inversiones sociales que impactarán directamente a miles de familias hispanas y de clase trabajadora en los cinco condados de la ciudad.
Uno de los mayores aumentos presupuestarios se concentra en el cuidado infantil gratuito.
El plan contempla la expansión más grande en años de programas de educación temprana, incluyendo el lanzamiento del programa “2-K” para niños de dos años y la restauración de cupos perdidos en el programa “3-K”.
Organizaciones defensoras del cuidado infantil celebraron la medida argumentando que permitirá que más padres, especialmente madres trabajadoras, permanezcan en la fuerza laboral mientras reducen gastos familiares.
El presupuesto también aumenta fondos para vivienda asequible y asistencia de alquiler mediante programas como CityFHEPS, esenciales para comunidades inmigrantes y latinas que enfrentan altos niveles de inseguridad habitacional.
En educación, el gobierno municipal aseguró financiamiento permanente para el programa “Learning to Work”, dirigido a estudiantes rezagados que buscan completar su diploma de secundaria, además de nuevos recursos para programas de educación infantil y divulgación comunitaria.
Asimismo, la ciudad anunció la mayor inversión de capital en décadas para la Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York (NYCHA), donde reside una significativa población hispana de bajos ingresos.
Transporte público en la fila
No obstante, el presupuesto enfrenta críticas en materia de transporte público, en donde no se perfila todavía la promesa de los “buses gratuitos”. Voceros de la organización Riders Alliance aseguró que el plan todavía no ofrece suficiente alivio económico para millones de usuarios del Subway y autobuses que enfrentan aumentos tarifarios y una ofensiva contra la evasión del pago.
El grupo pidió ampliar el programa Tarifas Justas ‘Fair Fares’ para que más trabajadores de bajos ingresos puedan acceder a descuentos o incluso transporte gratuito en subway, autobuses y paratránsito.
“Tanto el alcalde como el Concejo deben reducir los costos para los trabajadores ofreciendo tarifas justas a quienes se encuentren hasta el 300% del nivel federal de pobreza y permitir que los neoyorquinos de menores ingresos se desplacen y progresen mediante tarifas gratuitas de metro, autobús y paratránsito para quienes se sitúen hasta el 150% de la línea de pobreza”, reclamó Danny Pearlstein, director de Riders Alliance.
Según la organización, muchas familias trabajadoras continúan enfrentando “decisiones imposibles” para costear sus desplazamientos diarios.
“Queremos más”
Sectores progresistas y activistas también presionan para que Nueva York avance aún más en impuestos a los ricos.
La organización DREAM for NYC sostuvo que el nuevo impuesto a las viviendas de lujo representa apenas un primer paso y criticó a la gobernadora Kathy Hochul por no haber impulsado medidas tributarias más agresivas contra los multimillonarios.
“Gracias a meses de presión incansable, los neoyorquinos impidieron que la gobernadora saboteara la agenda de asequibilidad. Se pudo haber aplicado más taxes a los ricos desde el primer día para financiar lo que merecen los neoyorquinos trabajadores. En cambio, optó por facilitar el recorte fiscal de $12,000 millones de dólares de Trump en beneficio de los más ricos, a costa de la atención médica de casi medio millón de neoyorquinos”, destacaron en un comunicado.
Inversiones clave:
El presupuesto se enfoca en cinco pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida y la estabilidad económica de las familias de la clase trabajadora:
$4,500 millones: La mayor partida se destina a construir y preservar apartamentos accesibles, atacando directamente el problema del alto costo de los alquileres.
$40 millones: Se busca ampliar el acceso a guarderías, facilitando que los padres (especialmente las madres trabajadoras) puedan permanecer en el mercado laboral.
$47.3 millones anuales: Fondos destinados a eliminar las barreras de acceso a servicios psicológicos y comunitarios para familias inmigrantes.
$20.5 millones: Programas de fortalecimiento para vendedores ambulantes, un sector con alta representación de la comunidad hispana.
$500 millones adicionales en 2028 para renovaciones integrales de complejos de NYCHA, con el objetivo de modernizar miles de apartamentos deteriorados en toda la ciudad.