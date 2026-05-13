Ecuatorianos purgarán 15 años de cárcel por traficar millonario cargamento de cocaína

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres ecuatorianos a penas de 15 años por el delito de tráfico ilícito, en la modalidad de transporte. Fueron detenidos por autoridades salvadoreñas en febrero de 2025 en aguas jurisdiccionales.

Los imputados son: Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández.

En su fallo, el tribunal concluyó que la prueba presentada en juicio, entre ella el testimonio de los peritos encargados de la investigación, permitió establecer la participación directa de los extranjeros en los hechos atribuidos.

Según la acusación fiscal, agentes de la Marina Nacional de El Salvador ubicaron una embarcación sospechosa que se desplazaba al sur de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque, distrito y departamento de La Paz, y al momento de intervenirla descubrieron que se trataba de una lancha tipo ecuatoriana con sistema GPS incorporado.

Las autoridades localizaron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo de color blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína.

En total, las autoridades incautaron 1,795 paquetes de cocaína con un valor aproximado de $45,126,300, por lo que los tres extranjeros fueron detenidos bajo el cargo de tráfico ilícito.

En enero de este año, otros tres ecuatorianos fueron sentenciados a 15 años de prisión por el mismo delito. Los condenados fueron: Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez.

Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional en aguas territoriales cuando pretendían movilizar la droga. Al ver la presencia de las autoridades, decidieron lanzar los bultos al mar, pero amarrados con boyas de navegación. El hecho ocurrió en febrero de 2025.

Luego de los análisis correspondientes, determinaron que el valor de la droga era de $38,589,900.

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