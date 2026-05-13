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Ecuatorianos purgarán 15 años de cárcel por traficar millonario cargamento de cocaína
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres ecuatorianos a penas de 15 años por el delito de tráfico ilícito, en la modalidad de transporte. Fueron detenidos por autoridades salvadoreñas en febrero de 2025 en aguas jurisdiccionales.
Los imputados son: Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández.
En su fallo, el tribunal concluyó que la prueba presentada en juicio, entre ella el testimonio de los peritos encargados de la investigación, permitió establecer la participación directa de los extranjeros en los hechos atribuidos.
Según la acusación fiscal, agentes de la Marina Nacional de El Salvador ubicaron una embarcación sospechosa que se desplazaba al sur de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque, distrito y departamento de La Paz, y al momento de intervenirla descubrieron que se trataba de una lancha tipo ecuatoriana con sistema GPS incorporado.
Las autoridades localizaron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo de color blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína.
En total, las autoridades incautaron 1,795 paquetes de cocaína con un valor aproximado de $45,126,300, por lo que los tres extranjeros fueron detenidos bajo el cargo de tráfico ilícito.
En enero de este año, otros tres ecuatorianos fueron sentenciados a 15 años de prisión por el mismo delito. Los condenados fueron: Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez.
Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional en aguas territoriales cuando pretendían movilizar la droga. Al ver la presencia de las autoridades, decidieron lanzar los bultos al mar, pero amarrados con boyas de navegación. El hecho ocurrió en febrero de 2025.
Luego de los análisis correspondientes, determinaron que el valor de la droga era de $38,589,900.
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Claudia Ortiz asegura que salvadoreños en el exterior rechazan a Nayib Bukele
Durante una entrevista radial, Ortiz señaló que su partido mantiene comunicación constante con salvadoreños residentes fuera del país y reiteró su respaldo a la participación política de la diáspora.
Según expresó, algunos de esos ciudadanos le habrían manifestado sentirse decepcionados por el rumbo de la actual administración, pese a haber apoyado previamente el proyecto político oficialista.
“Nosotros los pusimos ahí y nosotros los vamos a quitar”, citó la legisladora al referirse —según explicó— a comentarios recibidos durante esos intercambios.
La diputada también sostuvo que el tema central no es si los salvadoreños en el exterior tienen derecho a participar políticamente, sino garantizar mecanismos adecuados de representación.
Internacionales
Panamá experimenta condiciones propias del fenónemo de El Niño, dice autoridad meteorológica
Debido a El Niño, el país centroamericano enfrentó una sequía en 2023 que afectó la operación del canal de Panamá, crítico para la economía nacional y por donde transita el 5 % del comercio marítimo mundial.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) dijo en un comunicado que en las últimas semanas se han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo que vislumbra el regreso del fenómeno.
Durante El Niño, Panamá «puede registrar menos lluvias en la vertiente del Pacífico, más días secos y posible extensión de la temporada seca», señaló el Imhpa.
Al mismo tiempo, «algunas zonas del Caribe podrían presentar aumentos temporales de lluvia», agregó la alerta meteorológica, en la que se advierte que temperaturas más altas y menos nubosidad elevarán la radiación solar y el riesgo de sequía.
El Imhpa llamó a las autoridades y a los sectores productivos a adoptar medidas de prevención, en particular sobre el consumo del agua.
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El Salvador busca capacitar a 400 personas para desarrollar su programa de energía nuclear
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y director ad honorem del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear (OIPEN), Daniel Álvarez, explicó que esta última entidad es la encargada de establecer la cimentación necesaria para que El Salvador pueda contar con un programa de energía nuclear.
Álvarez señaló que uno de los pilares de este proceso es la formación de talento humano especializado y destacó que Estados Unidos está apoyando la capacitación de físicos nucleares salvadoreños como parte de este esfuerzo.
El funcionario añadió que uno de los objetivos principales del programa es fortalecer las capacidades técnicas nacionales.
«La meta es capacitar a 400 personas, para que pueda desarrollarse el programa nuclear», indicó en la entrevista que brindó esta noche a canal 10.
Asimismo, señaló que el respaldo técnico de países con experiencia en generación de energía nuclear es fundamental para que el país pueda avanzar en la incorporación de este tipo de tecnología.
«Esto va a traer inversión en infraestructura, inversión en industria y un fortalecimiento hacia la economía de El Salvador», afirmó Álvarez.