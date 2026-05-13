Principal
Claudia Ortiz asegura que salvadoreños en el exterior rechazan a Nayib Bukele
Durante una entrevista radial, Ortiz señaló que su partido mantiene comunicación constante con salvadoreños residentes fuera del país y reiteró su respaldo a la participación política de la diáspora.
Según expresó, algunos de esos ciudadanos le habrían manifestado sentirse decepcionados por el rumbo de la actual administración, pese a haber apoyado previamente el proyecto político oficialista.
“Nosotros los pusimos ahí y nosotros los vamos a quitar”, citó la legisladora al referirse —según explicó— a comentarios recibidos durante esos intercambios.
La diputada también sostuvo que el tema central no es si los salvadoreños en el exterior tienen derecho a participar políticamente, sino garantizar mecanismos adecuados de representación.
Internacionales
Panamá experimenta condiciones propias del fenónemo de El Niño, dice autoridad meteorológica
Debido a El Niño, el país centroamericano enfrentó una sequía en 2023 que afectó la operación del canal de Panamá, crítico para la economía nacional y por donde transita el 5 % del comercio marítimo mundial.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) dijo en un comunicado que en las últimas semanas se han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo que vislumbra el regreso del fenómeno.
Durante El Niño, Panamá «puede registrar menos lluvias en la vertiente del Pacífico, más días secos y posible extensión de la temporada seca», señaló el Imhpa.
Al mismo tiempo, «algunas zonas del Caribe podrían presentar aumentos temporales de lluvia», agregó la alerta meteorológica, en la que se advierte que temperaturas más altas y menos nubosidad elevarán la radiación solar y el riesgo de sequía.
El Imhpa llamó a las autoridades y a los sectores productivos a adoptar medidas de prevención, en particular sobre el consumo del agua.
Principal
El Salvador busca capacitar a 400 personas para desarrollar su programa de energía nuclear
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y director ad honorem del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear (OIPEN), Daniel Álvarez, explicó que esta última entidad es la encargada de establecer la cimentación necesaria para que El Salvador pueda contar con un programa de energía nuclear.
Álvarez señaló que uno de los pilares de este proceso es la formación de talento humano especializado y destacó que Estados Unidos está apoyando la capacitación de físicos nucleares salvadoreños como parte de este esfuerzo.
El funcionario añadió que uno de los objetivos principales del programa es fortalecer las capacidades técnicas nacionales.
«La meta es capacitar a 400 personas, para que pueda desarrollarse el programa nuclear», indicó en la entrevista que brindó esta noche a canal 10.
Asimismo, señaló que el respaldo técnico de países con experiencia en generación de energía nuclear es fundamental para que el país pueda avanzar en la incorporación de este tipo de tecnología.
«Esto va a traer inversión en infraestructura, inversión en industria y un fortalecimiento hacia la economía de El Salvador», afirmó Álvarez.
Principal
Menores aprenden sobre seguridad vial con actividades interactivas en la plaza Gerardo Barrios
En el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, este martes se desarrolló una jornada educativa en la plaza Gerardo Barrios, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, donde niños y adolescentes participan en actividades diseñadas para fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito.
Como parte de la iniciativa, los asistentes recorrieron una alfombra de simulación vial, un espacio que recrea calles, redondeles, señales y un semáforo funcional, permitiendo a los menores familiarizarse de manera práctica con situaciones cotidianas en la vía pública.
A través de dinámicas lúdicas y ejercicios interactivos, los participantes ponen en práctica conceptos relacionados con la convivencia responsable y el respeto a la señalización vial.
«Este tipo de actividades tienen como objetivo que los niños aprendan jugando, que realicen una actividad lúdica, pero que también les sirva para llevarse esos conceptos y valores que les van a servir para convertirse en ciudadanos de bien. Esto, además, les va a ayudar a ser personas que respeten las leyes de tránsito en un futuro», expresó el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes.
El funcionario también explicó que la experiencia busca acercar a los menores a escenarios reales de tránsito de forma segura.
« (En la alfombra) tenemos la simulación de diferentes calles, redondeles, un semáforo funcional y señales de tránsito, para que los niños aprendan sobre las diferentes normas que les van a servir en un futuro», indicó Reyes.
La alfombra de simulación vial permanecerá habilitada en la plaza Gerardo Barrios hasta el jueves 14 de mayo, en horarios de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche.