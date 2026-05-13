Panamá experimenta condiciones propias del fenónemo de El Niño, dice autoridad meteorológica

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes un presupuesto ejecutivo de $124,7 mil millones para el año fiscal 2026- 2027, con una promesa política clara: equilibrar las finanzas municipales sin aumentar los impuestos a la propiedad y pasando la factura de una mayor carga de impuestos a los más ricos de la ciudad.

La propuesta que ya cuenta con un consenso claro con el Concejo Municipal llega después de que la administración heredara un déficit presupuestario, estimado en más de $12 mil millones, uno de los más grandes desde la Gran Recesión.

Según la Alcaldía, el plan en el papel logró cerrar la brecha mediante recortes de gastos administrativos, apoyo del gobierno estatal y nuevos impuestos dirigidos a millonarios y propietarios de viviendas de lujo.

“El presupuesto rechaza la supuesta austeridad aplicada en el pasado que quitaba beneficios sociales a los más pobres. Este esfuerzo demuestra que estamos en una nueva era en donde se invierte más en vivienda asequible, cuidado infantil, educación y librerías públicas ”, afirmó Mamdani al defender una estrategia que evita recortes masivos de servicios públicos y protege las reservas de emergencia de la ciudad.

Uno de los puntos más destacados es que el alcalde desistió de impulsar un aumento generalizado de impuestos a la propiedad, una medida que había generado preocupación entre propietarios de viviendas y pequeños negocios. En cambio logró el respaldo para nuevos gravámenes enfocados en los más adinerados.

Entre las medidas figura el llamado “pied-à-terre tax”, un impuesto para las personas que tengan segundas residencias valoradas en más de 5 millones de dólares, que aportaría unos 500 millones de dólares adicionales a las arcas municipales.

También se reduciría un crédito tributario conocido como ‘UBT tax credit’, que según el mandatario municipal beneficia principalmente a millonarios y generaría otros 68 millones de dólares en ingresos.

Notas de cautela

El contralor de la ciudad, Mark Levine, elogió que el plan sustituyera un posible aumento del impuesto inmobiliario por un recargo dirigido a las propiedades de lujo. Sin embargo, advirtió que el presupuesto todavía depende de medidas temporales y ahorros a corto plazo que no resuelven completamente los problemas estructurales de las finanzas municipales.

“El Presupuesto Ejecutivo se sustenta en $2,800 millones provenientes de medidas de carácter extraordinario y en $2,300 millones en ahorros a corto plazo en materia de pensiones, sin resolver el hecho de que el gobierno de la Ciudad continúa gastando más de lo que ingresa, incluso en un año de recaudación récord”, reconoció Levine.

Por su parte, la directora ejecutiva del Fiscal Policy Institute, Emily Eisner valoró que se ha cerrado el déficit sin recurrir a las reservas, ni aumentar las tasas del impuesto a la propiedad, sin embargo, la Ciudad se encuentra en una posición idónea para comenzar a implementar una agenda de asequibilidad.

“No obstante, lograr expansiones de servicios verdaderamente ambiciosas, tales como el cuidado infantil universal requerirán, en el futuro, ingresos adicionales”, ponderó.

Impacto en la clase trabajadora

El alcalde neoyorquino también destacó fuertes inversiones sociales que impactarán directamente a miles de familias hispanas y de clase trabajadora en los cinco condados de la ciudad.

Uno de los mayores aumentos presupuestarios se concentra en el cuidado infantil gratuito.

El plan contempla la expansión más grande en años de programas de educación temprana, incluyendo el lanzamiento del programa “2-K” para niños de dos años y la restauración de cupos perdidos en el programa “3-K”.

Organizaciones defensoras del cuidado infantil celebraron la medida argumentando que permitirá que más padres, especialmente madres trabajadoras, permanezcan en la fuerza laboral mientras reducen gastos familiares.

El presupuesto también aumenta fondos para vivienda asequible y asistencia de alquiler mediante programas como CityFHEPS, esenciales para comunidades inmigrantes y latinas que enfrentan altos niveles de inseguridad habitacional.

En educación, el gobierno municipal aseguró financiamiento permanente para el programa “Learning to Work”, dirigido a estudiantes rezagados que buscan completar su diploma de secundaria, además de nuevos recursos para programas de educación infantil y divulgación comunitaria.

Asimismo, la ciudad anunció la mayor inversión de capital en décadas para la Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York (NYCHA), donde reside una significativa población hispana de bajos ingresos.

Transporte público en la fila

No obstante, el presupuesto enfrenta críticas en materia de transporte público, en donde no se perfila todavía la promesa de los “buses gratuitos”. Voceros de la organización Riders Alliance aseguró que el plan todavía no ofrece suficiente alivio económico para millones de usuarios del Subway y autobuses que enfrentan aumentos tarifarios y una ofensiva contra la evasión del pago.

El grupo pidió ampliar el programa Tarifas Justas ‘Fair Fares’ para que más trabajadores de bajos ingresos puedan acceder a descuentos o incluso transporte gratuito en subway, autobuses y paratránsito.

“Tanto el alcalde como el Concejo deben reducir los costos para los trabajadores ofreciendo tarifas justas a quienes se encuentren hasta el 300% del nivel federal de pobreza y permitir que los neoyorquinos de menores ingresos se desplacen y progresen mediante tarifas gratuitas de metro, autobús y paratránsito para quienes se sitúen hasta el 150% de la línea de pobreza”, reclamó Danny Pearlstein, director de Riders Alliance.

Según la organización, muchas familias trabajadoras continúan enfrentando “decisiones imposibles” para costear sus desplazamientos diarios.

“Queremos más”

Sectores progresistas y activistas también presionan para que Nueva York avance aún más en impuestos a los ricos.

La organización DREAM for NYC sostuvo que el nuevo impuesto a las viviendas de lujo representa apenas un primer paso y criticó a la gobernadora Kathy Hochul por no haber impulsado medidas tributarias más agresivas contra los multimillonarios.

“Gracias a meses de presión incansable, los neoyorquinos impidieron que la gobernadora saboteara la agenda de asequibilidad. Se pudo haber aplicado más taxes a los ricos desde el primer día para financiar lo que merecen los neoyorquinos trabajadores. En cambio, optó por facilitar el recorte fiscal de $12,000 millones de dólares de Trump en beneficio de los más ricos, a costa de la atención médica de casi medio millón de neoyorquinos”, destacaron en un comunicado.

Inversiones clave:

El presupuesto se enfoca en cinco pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida y la estabilidad económica de las familias de la clase trabajadora:

$4,500 millones: La mayor partida se destina a construir y preservar apartamentos accesibles, atacando directamente el problema del alto costo de los alquileres.

$40 millones: Se busca ampliar el acceso a guarderías, facilitando que los padres (especialmente las madres trabajadoras) puedan permanecer en el mercado laboral.

$47.3 millones anuales: Fondos destinados a eliminar las barreras de acceso a servicios psicológicos y comunitarios para familias inmigrantes.

$20.5 millones: Programas de fortalecimiento para vendedores ambulantes, un sector con alta representación de la comunidad hispana.

$500 millones adicionales en 2028 para renovaciones integrales de complejos de NYCHA, con el objetivo de modernizar miles de apartamentos deteriorados en toda la ciudad.

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