El Salvador busca capacitar a 400 personas para desarrollar su programa de energía nuclear

Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional del Bitcoin y figura clave en la dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial de El Salvador, se reunió con el subsecretario de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Caleb Orr, durante la visita que este funcionario realizó al país al frente de una delegación interinstitucional.

El encuentro giró en torno a la estrategia de inteligencia artificial de El Salvador y al posicionamiento del país como lo que Herbert describió como «el banco de pruebas global para el despliegue de IA». Según la funcionaria, la delegación estadounidense, integrada por representantes de agencias económicas del gobierno de EE.UU. y capitalistas de riesgo, mostró un interés considerable en la propuesta de valor que El Salvador está construyendo en este sector.

«Estamos construyendo el entorno más favorable a la innovación para el futuro de la computación, y el mundo lo está notando», señaló Herbert tras el encuentro.

El Salvador aprobó su Ley de Inteligencia Artificial hace poco más de 14 meses, y desde entonces el país ha avanzado en la consolidación de alianzas con compañías tecnológicas de primer nivel mundial y con emprendedores de referencia internacional. Herbert destacó que estos vínculos se han construido «como iguales», lo que refleja el reconocimiento que El Salvador está alcanzando en el ecosistema global de tecnología e innovación.

La reunión se produjo en el marco de la misma visita en la que la delegación estadounidense recorrió Data Trust, el primer centro de datos comercial certificado Tier III del país, donde exploraron oportunidades de colaboración en infraestructura digital e IA con representantes del sector privado salvadoreño.

El Salvador forma parte de una gira regional liderada por Orr que también incluyó Honduras, con foco en sectores como energía, infraestructura digital, transporte y cadenas de suministro de alta tecnología. La inclusión de la estrategia de IA en la agenda bilateral refuerza el perfil que el país busca proyectar como destino de inversión tecnológica en Centroamérica.

Para Herbert, lo ocurrido en los últimos 14 meses desde la aprobación de la ley es solo el comienzo de un proceso de mayor alcance: «El Salvador está ganando de tantas formas que la mayoría de las personas aún no comprende», afirmó.

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