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Futuros becados reciben curso ADN de la Pobreza
Los futuros becados de la Dirección de Integración participaron del Curso ADN de la Pobreza, una herramienta clave para identificar y romper los ciclos de desintegración que han limitado a las comunidades por décadas.
Durante la jornada, los estudiantes reflexionan sobre la importancia de construir relaciones integradoras, ampliar su mirada de mundo y convertirse en protagonistas activos de su desarrollo personal y profesional.
«Seguimos acercando espacios que fortalecen la participación y permiten que más jóvenes se integren a procesos orientados al Florecimiento Salvadoreño», indicó la institución.
A través de la Cultura de la Integración, la Dirección de Integración continúa acercando herramientas que impulsan a los jóvenes a convertirse en protagonistas.
En ese sentido, la institución integra a los padres de familia a este proceso formativo, con el objetivo de invitarlos y motivarlos a continuar apoyando a los jóvenes para que conquisten sus sueños y culminen con éxito esta etapa.
El próximo martes 19 de mayo reunirá a más de 10,000 estudiantes de último año de bachillerato en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, para motivarlos a que continúen formándose y preparándose en una institución de educación superior.
Jetset
Kosovo y El Salvador sellan éxito artístico
Con su imponente arquitectura y mística histórica, el majestuoso Teatro Nacional de San Salvador, se vistió de gala para recibir un acontecimiento que quedará grabado en la memoria del movimiento artístico del país: la Gala Internacional de Ballet El Salvador–Kosovo 2026. Este encuentro, que representó un puente cultural entre los Balcanes y Centroamérica, superó cualquier expectativa previa al lograr un sold out absoluto en sus tres funciones programadas. Desde la primera noche hasta el cierre de la jornada dominical, el público salvadoreño respondió con una masiva afluencia que agotó la totalidad de las localidades, consolidando este evento como un triunfo total de convocatoria y apreciación artística.
La presencia del Ballet Nacional de Kosovo en el escenario principal de la capital permitió un intercambio de técnicas y estilos que enriqueció profundamente la propuesta escénica del Ballet Nacional de El Salvador. Juntas, ambas compañías dieron vida a una interpretación magistral de «Carmina Burana», que cobró vida bajo la visión del maestro y coreógrafo invitado Toni Candeloro. Con una carrera que abarca más de cuarenta años de maestría en los escenarios más importantes del mundo, Candeloro logró fusionar la disciplina técnica de la compañía kosovar con el dinamismo de la salvadoreña.
El resultado fue una puesta en escena cargada de una energía profunda y una precisión estética que mantuvo al público en un silencio absoluto, solo interrumpido por las ovaciones de pie que cerraron cada jornada.
El hecho de que las tres fechas colgaran el cartel de entradas agotadas subraya el creciente interés del público salvadoreño, que llenó cada rincón de la Gran Sala para ser testigo de este intercambio transcontinental. Cada función fue una demostración de precisión, donde la música y el movimiento se fusionaron para narrar historias de pasión y humanidad. Los bailarines de Kosovo compartieron su herencia europea y su rigor académico, mientras que los artistas salvadoreños demostraron su notable crecimiento y versatilidad, logrando una simbiosis perfecta bajo las luces del teatro.
La Gala Internacional de Ballet El Salvador–Kosovo 2026 dejó una huella profunda en la agenda cultural del país. Con el cierre de estas tres funciones de lleno total, El Salvador reafirma su capacidad para albergar producciones internacionales de primer orden, dejando la puerta abierta a futuros encuentros que continúen elevando el nivel de la danza y fortaleciendo los vínculos de amistad a través del movimiento y la expresión artística.
Internacionales -deportes
El Real Madrid dice haber ganado batalla judicial por contaminación acústica del Bernabéu
En 2024, la magistrada afirmó que todos los conciertos organizados entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de ese año, entre ellos el de la estrella estadounidense Taylor Swift, «superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal».
En un fallo del 15 de enero, la jueza de instrucción encargada del caso consideró que «los hechos denunciados podrían ser constitutivos de infracción penal».
En ese momento, la magistrada afirmó que todos los conciertos organizados entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de 2024, entre ellos el de la estrella estadounidense Taylor Swift, «superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal».
El objeto del procedimiento es la sociedad Real Madrid Estadio, que explota el estadio madridista, así como su administrador, José Ángel Sánchez, mano derecha del presidente del club Florentino Pérez.
Pero en un nuevo fallo, un tribunal en Madrid «concluye de forma clara y categórica que ni José Ángel Sánchez Periáñez (…) ni Real Madrid Estadio S.L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu», celebró el Real Madrid en un comunicado.
La corte acuerda, «conforme a lo solicitado» por la parte acusada «y con la conformidad del Ministerio Fiscal, el sobreseimiento libre de las actuaciones (…) poniendo de esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal», añadió el club.
Según el tribunal, son «las empresas promotoras» de los conciertos las que son «responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios» de los espectáculos, indicó la nota de prensa.
Consultado por la AFP, el servicio de prensa de la Justicia madrileña explicó que no puede comunicar públicamente sobre el tema aún, ya que «todas las partes aún no han sido notificadas» de la decisión judicial.
La asociación demandante no reaccionó de inmediato.
El Bernabéu, uno de los mayores estadios de Europa con capacidad para 84.000 personas, se halla en pleno corazón del distrito de Chamartín, y está rodeado de numerosos edificios de viviendas.
El club renovó su estadio por un coste estimado en más de 1,700 millones de dólares, con el objetivo de aumentar los ingresos por organización de eventos y conciertos.
Desde septiembre de 2024, los numerosos conciertos previstos inicialmente en el Santiago Bernabéu tienen lugar sin embargo en el alejado recinto del equipo rival, el Wanda del Atlético de Madrid.
Ciencia
Científicos chinos desarrollan «Jiuzhang 4.0» y establecen nuevo récord mundial en computación cuántica
Científicos chinos desarrollaron un prototipo de computación cuántica programable llamado «Jiuzhang 4.0» que estableció un nuevo récord mundial para la tecnología de información cuántica óptica, de acuerdo con un estudio publicado hoy miércoles en la revista Nature.
Liderado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC), el equipo utilizó el prototipo para resolver el problema de muestreo de bosones gaussianos a una velocidad de más de 10 elevado a la 54 que la de la supercomputadora más poderosa del mundo, señala el estudio.
Los investigadores dijeron que manipularon y detectaron estados cuánticos de hasta 3.050 fotones, un salto significativo respecto a los 255 fotones alcanzados con el anterior «Jiuzhang 3.0».