Principal
Megaalfombra en el Centro Histórico tendrá 1,700 metros de largo
La alcaldía de San Salvador Centro retomará la tradición de crear una megaalfombra, en el marco de la Semana Santa 2026. La obra con motivo religioso se realizará del 29 de marzo al 3 de abril, extendiéndose por un kilómetro sobre la calle Rubén Darío, conectando con la plaza Simón Bolívar y la plaza Libertad, indicó ayer el secretario de cultura de la municipalidad, César Juaréz.
«Este año la apuesta es hacer un poquito más grande la alfombra. El año pasado tuvimos una alfombra de 620 metros, este año vamos a tener una alfombra de 1,700 metros, que estará conformada por 11 módulos. Se necesitan alrededor de 1,200 personas», indicó el funcionario.
Juárez indicó que será una alfombra que contemplará una serie de diseños, siempre en el marco de las celebraciones religiosas, por lo que motivó a las personas a inscribirse para participar en la actividad. En ella pueden involucrarse nacionales como extranjeros.
«Para nosotros es importante el tema de la participación de la gente. Hemos aperturado un proceso de inscripción para toda la gente que quiera participar de la elaboración de esta alfombra, para que pueda tener la experiencia de esta tradición que lleva muchos años en nuestro país. Nosotros como secretaría de cultura [municipal] siempre estamos con la idea de poder conservar esas tradiciones», afirmó.
Agregó que la actividad permite que los participantes cuenten con un espacio de convergencia y de convivencia con las demás personas.
Francisco Garay, concejal de San Salvador Centro, informó que se ha lanzado el plan municipal Semana Santa 2026, con la movilización de más de 500 colaboradores para coordinar y brindar soporte a la amplia oferta recreativa, religiosa y cultural que se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril en el Centro Histórico y el resto de distritos del municipio (Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Mejicanos).
Además, Garay dijo que la municipalidad habilitará los Centros de Convivencia para ofrecer una alternativa de sano esparcimiento, gratuita y segura, los cuales son el Katya Miranda, Satélite, Jorge «Chapupo Rodríguez», Pedro Pablo Castillo y el polideportivo Dr. Héctor Silva, en Monserrat. Se agregarán los de La Gloria y Texincal.
Japón se propone vender ocho veces más microchips en 2040 que en 2020
Japón se fijó un nuevo objetivo de ventas de microchips producidos en el país: multiplicarlas por ocho para 2040 en comparación con los niveles de 2020.
Según el gobierno, en su apogeo en la década de 1980, el archipiélago asiático ostentaba alrededor de la mitad del mercado mundial de semiconductores.
Desde entonces fue superado por Taiwán y otros países, mientras el desarrollo de la industria japonesa de chips se vio obstaculizado por la lenta digitalización de las empresas y las fricciones comerciales con Estados Unidos.
Actualmente, Japón posee menos del 10 % del mercado mundial, pero el gobierno realiza importantes inversiones en nuevas fábricas para aumentar su participación.
En una reunión estratégica celebrada el martes, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi anunció su meta de aumentar las ventas de chips fabricados en Japón hasta 15 billones de yenes (95.000 millones de dólares) en 2030 y 40 billones de yenes (250.000 millones de dólares) en 2040.
El objetivo para 2040 contrasta con las ventas de alrededor de 5 billones de yenes en 2020, según cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
La potencia de cálculo de los chips ha aumentado drásticamente a medida que los fabricantes los llenan de componentes electrónicos cada vez más microscópicos.
Esto ha supuesto un enorme avance tecnológico en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, así como la llegada de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.
Jetset
La diseñadora Katie Perry gana disputa de marca contra la cantante Katy Perry
La diseñadora australiana Katie Perry aseguró este miércoles que ahora tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry.
La modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca «Katie Perry» antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.
Sin embargo, la artista y compositora Katy Perry afirmó que su música ya se había vuelto «viral» cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.
Un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó en 2024 que la marca de ropa debía ser retirada.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de «confusión» entre ambas.
Un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la acción legal, ella «nunca ha intentado cerrar» el negocio australiano.
PARDOPARDO firma con Capitol Records y lanza el sencillo «Encontremos una manera»
El cantante, compositor y productor guatemalteco PARDOPARDO anunció un nuevo paso en su carrera musical tras firmar con el sello discográfico Capitol Records, con el que lanzó su más reciente sencillo titulado «Encontremos una manera».
La canción es una mezcla fresca y romántica de EDM, merenguetón y pop, en la que explora la ansiedad y la incertidumbre que surgen al inicio de una relación a distancia.
En uno de los versos del tema, el cantante promete hacer todo lo posible por estar cerca de la persona que ama: «Encontremos una manera, una manera en la que sí funcione / aunque una visa sea mi peor enemigo, no aerolíneas ni papeles pa’ los que viajan por amor».
Detrás del proyecto musical está Juan Fernando Pardo Arana, quien inició su camino en la música a los 10 años cantando en el coro de una iglesia. A los 15 comenzó a escribir sus propias canciones, desarrollando un estilo marcado por la honestidad emocional y la autenticidad.
Actualmente, a sus 25 años, ha logrado captar la atención del público internacional, acumulando más de 47 millones de reproducciones en plataformas digitales con canciones como «Y Si Somos Novios», «Amor amor» y «Vuelve cuando tengas que».
A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con artistas de la escena latina emergente como HappyKid, Kobi Cantillo, Dawns, Thyan V, FREEKIDS, GUS y Clement.