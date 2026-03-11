Principal
Inician construcción de nuevo acceso vial hacia Nuevo Cuscatlán para aliviar tráfico en La Libertad
El Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de la construcción de un nuevo acceso vial hacia el distrito de Nuevo Cuscatlán, en el municipio de La Libertad Este, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en este sector de alta conectividad.
El titular del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, Romeo Rodríguez, detalló que la obra tendrá una longitud aproximada de 200 metros y conectará la avenida Las Olas Sur, conocida como calle Las Truchas, con la carretera a Nuevo Cuscatlán.
“Este día hemos empezado la construcción de una vía que va a tener 200 metros aproximadamente. Desde la avenida Las Olas Sur, conocida como la calle Las Truchas, y va a garantizar que todo el sector tenga un acceso directo hacia la carretera de Nuevo Cuscatlán”, explicó el funcionario.
Rodríguez indicó que el proyecto representa una inversión cercana a los $300,000 y beneficiará tanto a residentes como a conductores que transitan hacia distintos puntos del área metropolitana.
“Esta es una nueva obra que empezamos hoy y busca descongestionar el tráfico y mejorar los tiempos de traslado para las familias”, agregó.
La ministra de Ministerio de Vivienda de El Salvador, Michelle Sol, señaló que la institución ha brindado apoyo en los procesos relacionados con la gestión de terrenos necesarios para el desarrollo de este tipo de proyectos de infraestructura.
“Esta obra dará un importante acceso a las familias de la zona, a turistas que pasan por la carretera hacia La Libertad y, además, abonará al flujo del tráfico en el sector”, afirmó.
Por su parte, el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alex Beltrán, explicó que la nueva vía permitirá aliviar la carga vehicular en la intersección con la carretera al Puerto de La Libertad, un punto donde se registra alta circulación debido a la actividad comercial, industrial y residencial.
“Por la naturaleza comercial del sector, donde hay maquilas, almacenes y mucha conectividad residencial, se genera congestionamiento en la intersección con la carretera al puerto de La Libertad, y es por ello que esta vía brindará un alivio para quienes se trasladan hacia Nuevo Cuscatlán y zonas cercanas”, señaló.
Las autoridades indicaron que el nuevo acceso también beneficiará a conductores que se movilizan hacia sectores como Santa Elena, Comalapa, Huizúcar y Planes de Renderos.
Principal
Japón se propone vender ocho veces más microchips en 2040 que en 2020
Japón se fijó un nuevo objetivo de ventas de microchips producidos en el país: multiplicarlas por ocho para 2040 en comparación con los niveles de 2020.
Según el gobierno, en su apogeo en la década de 1980, el archipiélago asiático ostentaba alrededor de la mitad del mercado mundial de semiconductores.
Desde entonces fue superado por Taiwán y otros países, mientras el desarrollo de la industria japonesa de chips se vio obstaculizado por la lenta digitalización de las empresas y las fricciones comerciales con Estados Unidos.
Actualmente, Japón posee menos del 10 % del mercado mundial, pero el gobierno realiza importantes inversiones en nuevas fábricas para aumentar su participación.
En una reunión estratégica celebrada el martes, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi anunció su meta de aumentar las ventas de chips fabricados en Japón hasta 15 billones de yenes (95.000 millones de dólares) en 2030 y 40 billones de yenes (250.000 millones de dólares) en 2040.
El objetivo para 2040 contrasta con las ventas de alrededor de 5 billones de yenes en 2020, según cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
La potencia de cálculo de los chips ha aumentado drásticamente a medida que los fabricantes los llenan de componentes electrónicos cada vez más microscópicos.
Esto ha supuesto un enorme avance tecnológico en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, así como la llegada de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.
Jetset
La diseñadora Katie Perry gana disputa de marca contra la cantante Katy Perry
La diseñadora australiana Katie Perry aseguró este miércoles que ahora tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry.
La modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca «Katie Perry» antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.
Sin embargo, la artista y compositora Katy Perry afirmó que su música ya se había vuelto «viral» cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.
Un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó en 2024 que la marca de ropa debía ser retirada.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de «confusión» entre ambas.
Un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la acción legal, ella «nunca ha intentado cerrar» el negocio australiano.
Jetset
PARDOPARDO firma con Capitol Records y lanza el sencillo «Encontremos una manera»
El cantante, compositor y productor guatemalteco PARDOPARDO anunció un nuevo paso en su carrera musical tras firmar con el sello discográfico Capitol Records, con el que lanzó su más reciente sencillo titulado «Encontremos una manera».
La canción es una mezcla fresca y romántica de EDM, merenguetón y pop, en la que explora la ansiedad y la incertidumbre que surgen al inicio de una relación a distancia.
En uno de los versos del tema, el cantante promete hacer todo lo posible por estar cerca de la persona que ama: «Encontremos una manera, una manera en la que sí funcione / aunque una visa sea mi peor enemigo, no aerolíneas ni papeles pa’ los que viajan por amor».
Detrás del proyecto musical está Juan Fernando Pardo Arana, quien inició su camino en la música a los 10 años cantando en el coro de una iglesia. A los 15 comenzó a escribir sus propias canciones, desarrollando un estilo marcado por la honestidad emocional y la autenticidad.
Actualmente, a sus 25 años, ha logrado captar la atención del público internacional, acumulando más de 47 millones de reproducciones en plataformas digitales con canciones como «Y Si Somos Novios», «Amor amor» y «Vuelve cuando tengas que».
A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con artistas de la escena latina emergente como HappyKid, Kobi Cantillo, Dawns, Thyan V, FREEKIDS, GUS y Clement.