Incendios en maleza aumentan un 98 % en El Salvador
El subdirector del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Erick Vásquez, informó que durante 2026 se ha registrado un aumento significativo en los incendios atendidos a nivel nacional, principalmente en maleza seca y zonas forestales.
De acuerdo con las estadísticas de la institución, entre el 1 de enero y el 10 de marzo del 2025 se atendieron 814 incendios en maleza seca; sin embargo, durante el mismo periodo en este 2026 ya se contabilizan 1,611, lo que representa un incremento del 98 %
El funcionario detalló que una tendencia similar se observa en los incendios forestales. «En los incendios forestales, teníamos 18, en el 2025 hasta la fecha, y ahora tenemos 113», explicó.
Ante esta situación, las autoridades mantienen una alerta amarilla por incendios a escala nacional.
«Tenemos alerta amarilla por incendios, a escala nacional, porque ha habido un aumento considerable de emergencias. Nuestro personal está concentrado atendiendo las diferentes alertas y cada vez que ocurre un incendio se generan daños al medio ambiente, a las personas que habitan en estos lugares y también a los bienes», señaló Vásquez.
Entre los casos recientes, el subdirector mencionó un incendio registrado en el Volcán Chaparrastique, específicamente en el cantón Piedra Azul, del distrito de San Rafael Oriente, en San Miguel Oeste.
Según explicó, el siniestro ya había sido controlado; sin embargo, días después se volvió a provocar fuego en la misma zona, lo que obligó a las autoridades a intervenir nuevamente.
En 2025 se contabilizaron 1,168 incendios, mientras que en lo que va del 2026 ya 2,234, lo que representa un incremento del 91 %, según datos de la institución. Las autoridades señalan que todos los incendios se pueden evitar.
«Todos los incendios se pueden evitar. Hoy tenemos mucha maleza seca por la ausencia de lluvias y eso se convierte en combustible que solo necesita una fuente de ignición, una chispa, para que pueda arder. A veces las personas que visitan los cerros o las montañas dejan botellas de vidrio quebradas. Con las altas temperaturas y el efecto lupa del sol, eso puede generar una fuente de ignición en la maleza», dijo el funcionario.
Japón se propone vender ocho veces más microchips en 2040 que en 2020
Japón se fijó un nuevo objetivo de ventas de microchips producidos en el país: multiplicarlas por ocho para 2040 en comparación con los niveles de 2020.
Según el gobierno, en su apogeo en la década de 1980, el archipiélago asiático ostentaba alrededor de la mitad del mercado mundial de semiconductores.
Desde entonces fue superado por Taiwán y otros países, mientras el desarrollo de la industria japonesa de chips se vio obstaculizado por la lenta digitalización de las empresas y las fricciones comerciales con Estados Unidos.
Actualmente, Japón posee menos del 10 % del mercado mundial, pero el gobierno realiza importantes inversiones en nuevas fábricas para aumentar su participación.
En una reunión estratégica celebrada el martes, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi anunció su meta de aumentar las ventas de chips fabricados en Japón hasta 15 billones de yenes (95.000 millones de dólares) en 2030 y 40 billones de yenes (250.000 millones de dólares) en 2040.
El objetivo para 2040 contrasta con las ventas de alrededor de 5 billones de yenes en 2020, según cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
La potencia de cálculo de los chips ha aumentado drásticamente a medida que los fabricantes los llenan de componentes electrónicos cada vez más microscópicos.
Esto ha supuesto un enorme avance tecnológico en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, así como la llegada de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.
La diseñadora Katie Perry gana disputa de marca contra la cantante Katy Perry
La diseñadora australiana Katie Perry aseguró este miércoles que ahora tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry.
La modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca «Katie Perry» antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.
Sin embargo, la artista y compositora Katy Perry afirmó que su música ya se había vuelto «viral» cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.
Un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó en 2024 que la marca de ropa debía ser retirada.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de «confusión» entre ambas.
Un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la acción legal, ella «nunca ha intentado cerrar» el negocio australiano.
PARDOPARDO firma con Capitol Records y lanza el sencillo «Encontremos una manera»
El cantante, compositor y productor guatemalteco PARDOPARDO anunció un nuevo paso en su carrera musical tras firmar con el sello discográfico Capitol Records, con el que lanzó su más reciente sencillo titulado «Encontremos una manera».
La canción es una mezcla fresca y romántica de EDM, merenguetón y pop, en la que explora la ansiedad y la incertidumbre que surgen al inicio de una relación a distancia.
En uno de los versos del tema, el cantante promete hacer todo lo posible por estar cerca de la persona que ama: «Encontremos una manera, una manera en la que sí funcione / aunque una visa sea mi peor enemigo, no aerolíneas ni papeles pa’ los que viajan por amor».
Detrás del proyecto musical está Juan Fernando Pardo Arana, quien inició su camino en la música a los 10 años cantando en el coro de una iglesia. A los 15 comenzó a escribir sus propias canciones, desarrollando un estilo marcado por la honestidad emocional y la autenticidad.
Actualmente, a sus 25 años, ha logrado captar la atención del público internacional, acumulando más de 47 millones de reproducciones en plataformas digitales con canciones como «Y Si Somos Novios», «Amor amor» y «Vuelve cuando tengas que».
A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con artistas de la escena latina emergente como HappyKid, Kobi Cantillo, Dawns, Thyan V, FREEKIDS, GUS y Clement.