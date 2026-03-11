Principal
Inicia construcción de hotel de 153 habitaciones frente al Aeropuerto Internacional de El Salvador
El grupo desarrollador salvadoreño-guatemalteco, Costa del Sol Hotel Group, realizó ayer el acto oficial de develación de la primera piedra del Hotel El Salvador Airport, un proyecto hotelero que se construirá frente al Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Con una inversión superior a $16 millones, el proyecto contempla un área de construcción aproximada de 18,000 metros cuadrados, que albergará 153 habitaciones en su primera fase, así como restaurantes, bares, salones para reuniones y eventos y un rooftop panorámico con vistas al entorno aeroportuario.
Según, Fernando Paiz, presidente del Grupo, la inversión fue motivada por una «visión clara» del Gobierno del presidente Nayib Bukele sobre las necesidades del país para responder de manera eficiente al crecimiento turístico.
«He participado en proyectos de inversión en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, y en esta administración he encontrado un apoyo coordinado, inteligente y visionario. [Con esta inversión] mostramos nuestra confianza en el sólido clima de negocios de El Salvador», afirmó.
El hotel estará orientado a viajeros corporativos, turistas internacionales en tránsito, tripulaciones aéreas y delegaciones empresariales y su diseño priorizará la eficiencia operativa, el confort y la funcionalidad, en línea con las exigencias de una operación hotelera internacional vinculada a la dinámica aeroportuaria.
«En esta ubicación nos sumamos a la visión del presidente Nayib Bukele de transformar este aeropuerto en un hub logístico y turístico de clase mundial», añadió Paiz.
Por su parte el CEO de Costa del Sol Hotel Group, Manuel Ríos, destacó que esta iniciativa responde al crecimiento sostenido de la demanda de hospedaje de calidad en el corredor aeroportuario, uno de los polos logísticos y comerciales más dinámicos de El Salvador.
«Estamos convencidos de que este proyecto fortalecerá la conectividad aérea, el turismo corporativo y la inversión estratégica en el país. La incorporación de un hotel de estándar internacional en el entorno aeroportuario ampliará la oferta de servicios para pasajeros en tránsito, delegaciones empresariales y viajeros de negocios, al tiempo que fortalecerá la competitividad de El Salvador como destino para inversión, turismo y conectividad regional», afirmó.
Por su parte el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, señaló que «esta inversión privada refleja la confianza que hoy genera el país gracias a las políticas y estrategias impulsadas por el presidente Nayib Bukele. Nuestro aeropuerto desempeña un papel fundamental como la principal puerta de entrada al país para la llegada de visitantes y nuevas oportunidades».
Como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado salvadoreño, Hoteles Costa del Sol proyecta el desarrollo de cinco hoteles adicionales en ubicaciones estratégicas durante los próximos 10 años, con una inversión estimada superior a $120 millones.
En conjunto, estos proyectos generarán aproximadamente 800 empleos directos y más de 3,200 empleos indirectos, contribuyendo al dinamismo económico del país y al fortalecimiento del ecosistema turístico y empresarial.
Dos hoteles -uno de cinco y uno de tres estrellas- estarán en la capital, en los alrededores del nuevo Estadio Nacional (en construcción) y el futuro centro de convenciones, otros estarán en las playas y en parques industriales estratégicos.
La ceremonia contó con la participación de autoridades de Gobierno, inversionistas y representantes del sector turístico y empresarial, marcando el inicio formal de una obra concebida bajo estándares internacionales de hospitalidad contemporánea que busca fortalecer la oferta hotelera en el principal polo de desarrollo aeroportuario del país.
Japón se propone vender ocho veces más microchips en 2040 que en 2020
Japón se fijó un nuevo objetivo de ventas de microchips producidos en el país: multiplicarlas por ocho para 2040 en comparación con los niveles de 2020.
Según el gobierno, en su apogeo en la década de 1980, el archipiélago asiático ostentaba alrededor de la mitad del mercado mundial de semiconductores.
Desde entonces fue superado por Taiwán y otros países, mientras el desarrollo de la industria japonesa de chips se vio obstaculizado por la lenta digitalización de las empresas y las fricciones comerciales con Estados Unidos.
Actualmente, Japón posee menos del 10 % del mercado mundial, pero el gobierno realiza importantes inversiones en nuevas fábricas para aumentar su participación.
En una reunión estratégica celebrada el martes, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi anunció su meta de aumentar las ventas de chips fabricados en Japón hasta 15 billones de yenes (95.000 millones de dólares) en 2030 y 40 billones de yenes (250.000 millones de dólares) en 2040.
El objetivo para 2040 contrasta con las ventas de alrededor de 5 billones de yenes en 2020, según cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
La potencia de cálculo de los chips ha aumentado drásticamente a medida que los fabricantes los llenan de componentes electrónicos cada vez más microscópicos.
Esto ha supuesto un enorme avance tecnológico en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, así como la llegada de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.
La diseñadora Katie Perry gana disputa de marca contra la cantante Katy Perry
La diseñadora australiana Katie Perry aseguró este miércoles que ahora tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry.
La modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca «Katie Perry» antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.
Sin embargo, la artista y compositora Katy Perry afirmó que su música ya se había vuelto «viral» cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.
Un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó en 2024 que la marca de ropa debía ser retirada.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de «confusión» entre ambas.
Un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la acción legal, ella «nunca ha intentado cerrar» el negocio australiano.
PARDOPARDO firma con Capitol Records y lanza el sencillo «Encontremos una manera»
El cantante, compositor y productor guatemalteco PARDOPARDO anunció un nuevo paso en su carrera musical tras firmar con el sello discográfico Capitol Records, con el que lanzó su más reciente sencillo titulado «Encontremos una manera».
La canción es una mezcla fresca y romántica de EDM, merenguetón y pop, en la que explora la ansiedad y la incertidumbre que surgen al inicio de una relación a distancia.
En uno de los versos del tema, el cantante promete hacer todo lo posible por estar cerca de la persona que ama: «Encontremos una manera, una manera en la que sí funcione / aunque una visa sea mi peor enemigo, no aerolíneas ni papeles pa’ los que viajan por amor».
Detrás del proyecto musical está Juan Fernando Pardo Arana, quien inició su camino en la música a los 10 años cantando en el coro de una iglesia. A los 15 comenzó a escribir sus propias canciones, desarrollando un estilo marcado por la honestidad emocional y la autenticidad.
Actualmente, a sus 25 años, ha logrado captar la atención del público internacional, acumulando más de 47 millones de reproducciones en plataformas digitales con canciones como «Y Si Somos Novios», «Amor amor» y «Vuelve cuando tengas que».
A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con artistas de la escena latina emergente como HappyKid, Kobi Cantillo, Dawns, Thyan V, FREEKIDS, GUS y Clement.