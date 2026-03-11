Inicia construcción de hotel de 153 habitaciones frente al Aeropuerto Internacional de El Salvador

El grupo desarrollador salvadoreño-guatemalteco, Costa del Sol Hotel Group, realizó ayer el acto oficial de develación de la primera piedra del Hotel El Salvador Airport, un proyecto hotelero que se construirá frente al Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Con una inversión superior a $16 millones, el proyecto contempla un área de construcción aproximada de 18,000 metros cuadrados, que albergará 153 habitaciones en su primera fase, así como restaurantes, bares, salones para reuniones y eventos y un rooftop panorámico con vistas al entorno aeroportuario.

Según, Fernando Paiz, presidente del Grupo, la inversión fue motivada por una «visión clara» del Gobierno del presidente Nayib Bukele sobre las necesidades del país para responder de manera eficiente al crecimiento turístico.

«He participado en proyectos de inversión en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, y en esta administración he encontrado un apoyo coordinado, inteligente y visionario. [Con esta inversión] mostramos nuestra confianza en el sólido clima de negocios de El Salvador», afirmó.

El hotel estará orientado a viajeros corporativos, turistas internacionales en tránsito, tripulaciones aéreas y delegaciones empresariales y su diseño priorizará la eficiencia operativa, el confort y la funcionalidad, en línea con las exigencias de una operación hotelera internacional vinculada a la dinámica aeroportuaria.

«En esta ubicación nos sumamos a la visión del presidente Nayib Bukele de transformar este aeropuerto en un hub logístico y turístico de clase mundial», añadió Paiz.

Por su parte el CEO de Costa del Sol Hotel Group, Manuel Ríos, destacó que esta iniciativa responde al crecimiento sostenido de la demanda de hospedaje de calidad en el corredor aeroportuario, uno de los polos logísticos y comerciales más dinámicos de El Salvador.

«Estamos convencidos de que este proyecto fortalecerá la conectividad aérea, el turismo corporativo y la inversión estratégica en el país. La incorporación de un hotel de estándar internacional en el entorno aeroportuario ampliará la oferta de servicios para pasajeros en tránsito, delegaciones empresariales y viajeros de negocios, al tiempo que fortalecerá la competitividad de El Salvador como destino para inversión, turismo y conectividad regional», afirmó.

Por su parte el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, señaló que «esta inversión privada refleja la confianza que hoy genera el país gracias a las políticas y estrategias impulsadas por el presidente Nayib Bukele. Nuestro aeropuerto desempeña un papel fundamental como la principal puerta de entrada al país para la llegada de visitantes y nuevas oportunidades».

Como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado salvadoreño, Hoteles Costa del Sol proyecta el desarrollo de cinco hoteles adicionales en ubicaciones estratégicas durante los próximos 10 años, con una inversión estimada superior a $120 millones.

En conjunto, estos proyectos generarán aproximadamente 800 empleos directos y más de 3,200 empleos indirectos, contribuyendo al dinamismo económico del país y al fortalecimiento del ecosistema turístico y empresarial.

Dos hoteles -uno de cinco y uno de tres estrellas- estarán en la capital, en los alrededores del nuevo Estadio Nacional (en construcción) y el futuro centro de convenciones, otros estarán en las playas y en parques industriales estratégicos.

La ceremonia contó con la participación de autoridades de Gobierno, inversionistas y representantes del sector turístico y empresarial, marcando el inicio formal de una obra concebida bajo estándares internacionales de hospitalidad contemporánea que busca fortalecer la oferta hotelera en el principal polo de desarrollo aeroportuario del país.

