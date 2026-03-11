Principal
El Salvador fortalece su promoción turística en Honduras
La Embajada de El Salvador en Honduras participó en una actividad de negocios organizada por Avianca y Decameron en Tegucigalpa, un espacio estratégico orientado a fortalecer la promoción del turismo salvadoreño en el mercado hondureño.
Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el encuentro reunió a más de 70 empresarios, entre agencias de viajes, y tour operadores hondureños, quienes trabajan en la comercialización de paquetes vacacionales y corporativos hacia diferentes destinos.
Durante la jornada se presentaron oportunidades para promover la oferta turística de El Salvador de cara a temporadas clave como la Semana Santa y la Semana Morazánica (celebrada en Honduras durante la primera semana de octubre), periodos de alta movilidad turística.
La actividad contó con la participación de Mercedes Silva, directora de Desarrollo Territorial de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), quien destacó los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos que ofrece El Salvador, así como las diversas experiencias que posicionan al país como un destino cada vez más atractivo para los viajeros internacionales.
En ese contexto, se destacó el crecimiento sostenido del turismo en El Salvador, nación que según datos recientes de la ONU Turismo, se posiciona como la que presenta el mayor crecimiento turístico en América y el tercero a nivel mundial.
Relaciones Exteriores detalla que para El Salvador, Honduras representa el tercer mercado emisor de visitantes internacionales, con un 17 % de las llegadas registradas en 2025.
Por su parte, Avianca resaltó que El Salvador continúa consolidándose como uno de los principales centros de conexión dentro de la red de rutas de la aerolínea, facilitando el acceso de viajeros hondureños hacia diversos destinos de la región y del continente.
La Embajada de El Salvador reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con aliados estratégicos del sector turístico para fortalecer la promoción del país, impulsar nuevas oportunidades de cooperación y seguir consolidando los vínculos entre ambas naciones.
Japón se propone vender ocho veces más microchips en 2040 que en 2020
Japón se fijó un nuevo objetivo de ventas de microchips producidos en el país: multiplicarlas por ocho para 2040 en comparación con los niveles de 2020.
Según el gobierno, en su apogeo en la década de 1980, el archipiélago asiático ostentaba alrededor de la mitad del mercado mundial de semiconductores.
Desde entonces fue superado por Taiwán y otros países, mientras el desarrollo de la industria japonesa de chips se vio obstaculizado por la lenta digitalización de las empresas y las fricciones comerciales con Estados Unidos.
Actualmente, Japón posee menos del 10 % del mercado mundial, pero el gobierno realiza importantes inversiones en nuevas fábricas para aumentar su participación.
En una reunión estratégica celebrada el martes, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi anunció su meta de aumentar las ventas de chips fabricados en Japón hasta 15 billones de yenes (95.000 millones de dólares) en 2030 y 40 billones de yenes (250.000 millones de dólares) en 2040.
El objetivo para 2040 contrasta con las ventas de alrededor de 5 billones de yenes en 2020, según cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
La potencia de cálculo de los chips ha aumentado drásticamente a medida que los fabricantes los llenan de componentes electrónicos cada vez más microscópicos.
Esto ha supuesto un enorme avance tecnológico en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, así como la llegada de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.
La diseñadora Katie Perry gana disputa de marca contra la cantante Katy Perry
La diseñadora australiana Katie Perry aseguró este miércoles que ahora tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry.
La modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca «Katie Perry» antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.
Sin embargo, la artista y compositora Katy Perry afirmó que su música ya se había vuelto «viral» cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.
Un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó en 2024 que la marca de ropa debía ser retirada.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de «confusión» entre ambas.
Un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la acción legal, ella «nunca ha intentado cerrar» el negocio australiano.
PARDOPARDO firma con Capitol Records y lanza el sencillo «Encontremos una manera»
El cantante, compositor y productor guatemalteco PARDOPARDO anunció un nuevo paso en su carrera musical tras firmar con el sello discográfico Capitol Records, con el que lanzó su más reciente sencillo titulado «Encontremos una manera».
La canción es una mezcla fresca y romántica de EDM, merenguetón y pop, en la que explora la ansiedad y la incertidumbre que surgen al inicio de una relación a distancia.
En uno de los versos del tema, el cantante promete hacer todo lo posible por estar cerca de la persona que ama: «Encontremos una manera, una manera en la que sí funcione / aunque una visa sea mi peor enemigo, no aerolíneas ni papeles pa’ los que viajan por amor».
Detrás del proyecto musical está Juan Fernando Pardo Arana, quien inició su camino en la música a los 10 años cantando en el coro de una iglesia. A los 15 comenzó a escribir sus propias canciones, desarrollando un estilo marcado por la honestidad emocional y la autenticidad.
Actualmente, a sus 25 años, ha logrado captar la atención del público internacional, acumulando más de 47 millones de reproducciones en plataformas digitales con canciones como «Y Si Somos Novios», «Amor amor» y «Vuelve cuando tengas que».
A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con artistas de la escena latina emergente como HappyKid, Kobi Cantillo, Dawns, Thyan V, FREEKIDS, GUS y Clement.