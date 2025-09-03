Nacionales
MARN pronostica mañana soleada y lluvias en horas de la tarde y noche
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este miércoles el cielo permanecerá poco nublado en horas de la mañana, sin probabilidades de lluvia.
Para la tarde, se espera cielo mayormente nublado en la cordillera Apaneca–Ilamatepec y en el norte de Santa Ana y Chalatenango, con lluvias y tormentas puntuales. En la cordillera del Bálsamo existe baja probabilidad de lluvias aisladas, mientras que el resto del país se mantendrá con poca nubosidad.
Durante la noche, las lluvias se concentrarán en la zona occidental y Chalatenango, con precipitaciones de rápido desplazamiento en el Área Metropolitana de San Salvador y la zona oriental.
Los vientos serán del noreste y este por la mañana, noche y madrugada, y variarán del sureste y suroeste por la tarde, con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h durante tormentas.
El ambiente será muy cálido en el día y fresco al final de la noche y madrugada. Las condiciones están influenciadas por vaguadas en la región, aunque el flujo acelerado del este y factores en capas medias limitarán la formación de lluvias.
Nacionales
Vicepresidente Félix Ulloa inaugura conferencia magistral sobre liderazgo y transformación institucional
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dio la bienvenida a más de mil participantes en la conferencia magistral “Liderazgo basado en la transformación de las personas: una nueva mirada cultural y política para la modernización institucional”, impartida por Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, en coordinación con la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP).
Durante su intervención, Ulloa resaltó que este tipo de actividades son clave para el fortalecimiento institucional y el proceso formativo que impulsa la ESIAP, la cual busca dotar a los funcionarios públicos de herramientas para brindar una atención más eficiente a la ciudadanía. “No podemos dejar un legado ni lograr que lo público sea mejor que lo privado sin servidores públicos que asuman con responsabilidad su papel”, afirmó.
El vicemandatario enfatizó que la conferencia de Gutman transmite un mensaje esencial: la transformación social comienza con el cambio personal de cada funcionario. Además, recordó que más de 11,000 servidores públicos han participado en los cursos de la ESIAP, reflejando el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con la profesionalización del servicio público.
Por su parte, Gutman presentó el Nuevo Modelo de Desarrollo Social basado en la Cultura de Integración, el cual propone comprender la pobreza desde su raíz, derribar mitos y superar prácticas ineficientes, apostando por la integración comunitaria como eje de desarrollo.
El evento contó con la participación de la directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín; la ministra de Educación, Karla Trigueros; el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa; la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira; diputados, diplomáticos, académicos y estudiantes.
Nacionales
El Salvador cierra el 2 de septiembre sin homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes 2 de septiembre finalizó sin homicidios en el país.
Autoridades de Seguridad destacaron que en 2024 se registraron 114 homicidios, con una tasa de efectividad del 98.6 % en la resolución de casos. En lo que va de 2025, la tasa de efectividad es del 100 %.
El Salvador suma más de 1,000 días sin asesinatos durante la gestión del presidente Nayib Bukele, gracias a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Con estos resultados, el país se ha convertido en uno de los más seguros de la región, luego de haber sido considerado el más violento del mundo.
Nacionales
Conductor lesionado en Santa Ana
Un hombre resultó con lesiones leves tras perder el control de su vehículo tipo sedán y sufrir un accidente de tránsito la tarde del martes en el departamento de Santa Ana.
De acuerdo con Cruz Verde Salvadoreña (CVS), el percance ocurrió a la altura del kilómetro 40 y medio de la carretera Panamericana, en las inmediaciones de Termos del Río, en el sentido hacia Santa Ana.
Socorristas de la institución atendieron al conductor en el lugar y confirmaron que no fue necesario trasladarlo a un hospital, ya que solo presentó golpes leves.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución en esta zona para prevenir accidentes.