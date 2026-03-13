Internacionales
La peste porcina africana gana terreno y se acerca a Barcelona
Un nuevo caso de peste porcina africana fue detectado cerca de Barcelona, anunciaron el pasado miércoles las autoridades de Cataluña, que han ampliado de nuevo el radio de la zona de riesgo hasta incluir determinadas áreas boscosas de la ciudad española.
«Detectado un (caso) positivo en el medio natural de Barcelona», anunció en X el responsable de Agricultura del gobierno regional catalán, Òscar Ordeig, señalando que el parque natural de Collserola quedará cerrado al público.
En las últimas semanas, la enfermedad hemorrágica viral, inofensiva para los seres humanos pero con una tasa de mortalidad cercana al 100% en cerdos y jabalíes, ha ido ganando terreno en la región, en zonas boscosas, ampliando su extensión en torno al foco inicial registrado en noviembre.
El primer foco del virus, que no se detectaba en España desde 1994, ha matado a decenas de jabalíes.
No se ha notificado ningún caso en explotaciones porcinas.
Desde entonces, las autoridades no han dejado de ampliar la «zona de riesgo», dentro de la cual se han encontrado varias decenas de jabalíes muertos afectados por la enfermedad.
Barcelona figura ahora en el área «de bajo riesgo», según un mapa actualizado en la página web del gobierno catalán.
El origen del foco sigue siendo desconocido por el momento.
El foco ha suscitado una gran inquietud en el seno de la poderosa industria porcina española, tercer productor mundial de esta carne y sus derivados.
España exporta cada año cerca de tres millones de toneladas a un centenar de países en el mundo.
Internacionales
EE. UU. ofrece recompensa de $10 millones por información sobre dirigentes iraníes
El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también figuran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado.
«Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo», señaló el Departamento de Estado.
Instó a los informantes a enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que «su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa».
El programa «Recompensas por Justicia» del Departamento de Estado ofrece dinero a cambio de información de inteligencia que conduzca a la captura o el procesamiento de personas buscadas.
El padre de Mojtaba Jamenei, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un atentado con bomba el 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando.
El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional.
El jefe del Pentágono afirmó este viernes que el nuevo dirigente iraní está «herido y probablemente desfigurado».
Internacionales
Designan nueva ministra de Hidrocarburos en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó el miércoles por la noche a la ingeniera de petróleo Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, con la tarea de impulsar el desarrollo del sector energético y fortalecer la industria petrolera, gasífera y petroquímica del país.
El anuncio fue difundido por la mandataria a través de sus canales oficiales, donde destacó que la nueva titular tendrá la responsabilidad de continuar promoviendo el denominado Motor Energético de la economía venezolana.
Rodríguez expresó su confianza en la trayectoria profesional de Henao y en su experiencia dentro de la estructura institucional del ministerio.
«Confío plenamente que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético», señaló la presidenta encargada.
La mandataria subrayó que la industria de hidrocarburos constituye uno de los pilares estratégicos para el crecimiento económico y el bienestar social de Venezuela.
Henao cuenta con una trayectoria técnica dentro del Ministerio de Hidrocarburos, donde ha ocupado distintos cargos especializados y responsabilidades gerenciales vinculadas a la planificación y gestión del sector.
En los últimos años también desempeñó funciones en áreas directivas y como viceministra dentro de la misma cartera energética.
El nombramiento se produce en el marco de ajustes recientes en el gabinete de gobierno, destinados a reforzar áreas consideradas estratégicas para la gestión económica.
Internacionales
Se restablece en Perú el suministro normal de gas tras dos semanas de racionamiento
La falla ocurrió el 2 de marzo por una fuga y deflagración en la tubería que transportaba el combustible desde Camisea, en la selva de Cusco (sureste). Ello ocasionó la suspensión del servicio y la declaratoria en emergencia del suministro de gas natural hasta el 14 de marzo.
El incidente desencadenó una crisis de abastecimiento que se tradujo en largas filas de personas para comprar gas licuado de petróleo en tiendas de Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.
La restricción también afectó el transporte público y provocó aglomeraciones de vehículos a la espera de ser atendidos en las estaciones de servicio. Varias cerraron luego de agotar sus combustibles.
La medida afectó a todo el país, pero repercutió principalmente en Lima, donde más de dos millones de hogares y unas 900 pequeñas industrias dependen del gas, según las autoridades.
«La contingencia registrada ha sido solucionada en la totalidad, se ha reiniciado el transporte de gas», anunció el presidente interino José María Balcázar en una conferencia de prensa.
El mandatario precisó que el restablecimiento será «gradual y el sábado la distribución de gas estará totalmente garantizada».
A raíz de la fuga de gas la fiscalía investiga a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra la salud pública. TGP se encarga del mantenimiento del gaseoducto.
El Ministerio de Salud había informado que 35 indígenas amazónicos que viven cerca al ducto sufrieron afectaciones respiratorias y oculares leves por la fuga.
Durante la emergencia el gobierno decretó teletrabajo para empleados públicos y clases a distancia para estudiantes.
Además de abastecer a su mercado interno, Perú exporta gas natural a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.