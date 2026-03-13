Designan nueva ministra de Hidrocarburos en Venezuela

La falla ocurrió el 2 de marzo por una fuga y deflagración en la tubería que transportaba el combustible desde Camisea, en la selva de Cusco (sureste). Ello ocasionó la suspensión del servicio y la declaratoria en emergencia del suministro de gas natural hasta el 14 de marzo.

El incidente desencadenó una crisis de abastecimiento que se tradujo en largas filas de personas para comprar gas licuado de petróleo en tiendas de Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.

La restricción también afectó el transporte público y provocó aglomeraciones de vehículos a la espera de ser atendidos en las estaciones de servicio. Varias cerraron luego de agotar sus combustibles.

La medida afectó a todo el país, pero repercutió principalmente en Lima, donde más de dos millones de hogares y unas 900 pequeñas industrias dependen del gas, según las autoridades.

«La contingencia registrada ha sido solucionada en la totalidad, se ha reiniciado el transporte de gas», anunció el presidente interino José María Balcázar en una conferencia de prensa.

El mandatario precisó que el restablecimiento será «gradual y el sábado la distribución de gas estará totalmente garantizada».

A raíz de la fuga de gas la fiscalía investiga a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra la salud pública. TGP se encarga del mantenimiento del gaseoducto.

El Ministerio de Salud había informado que 35 indígenas amazónicos que viven cerca al ducto sufrieron afectaciones respiratorias y oculares leves por la fuga.

Durante la emergencia el gobierno decretó teletrabajo para empleados públicos y clases a distancia para estudiantes.

Además de abastecer a su mercado interno, Perú exporta gas natural a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.

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