Hermano de Catalino Miranda concilia con víctima por $200,000
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador autorizó que José Braulio Miranda Arteaga, hermano del fallecido empresario de microbuses, Catalino Miranda, pague $200,00 a una víctima de estafa agravada. Esta resolución se concretó por la vía de la conciliación.
Según el informe judicial, fue la esposa de Miranda Arteaga quien asumió el acuerdo de pago, que consistió en un primer aporte de $150,000 mientras que los $50, 000 restantes serán entregados en cuotas mensuales en el plazo de un año.
De acuerdo al expediente judicial, José Braulio, su hermano Catalino Miranda y su sobrino Adalberto Antonio Miranda Zepeda fueron acusados por la Fiscalía General de la República por el delito de estafa agravada. En representación de la empresa ACOSTES de RL, los hermanos Miranda, firmaron con la víctima un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y prendaria por un monto de $1,800,000. Según consta en la acusación, con el tiempo, dejaron de pagarle el dinero.
Durante el proceso, la esposa de José Braulio logró un acuerdo extrajudicial con la víctima por el pago de $200,000, el cual fue autorizado por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Al concretarse este acuerdo, el Tribunal revocó la medida cautelar de detención provisional contra el imputado y al no tener otro proceso pendiente, ordenó su libertad.
En este mismo proceso es juzgado como reo rebelde, Miranda Zepeda, hijo de Catalino Miranda, a quien la Fiscalía le atribuye también el delito de estafa agravada, porque presuntamente fue quien presentó un documento falso en el Centro Nacional de Registro (CNR) para poder cancelar el mutuo hipotecario que firmaron con la víctima.
Sospechosa de disparar contra la mansión de Rihanna es acusada de intento de asesinato
La Fiscalía dijo que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la vivienda de la artista, impactando incluso un vehículo.
Imágenes aéreas tras el ataque muestran los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.
Ortiz, oriunda de Florida, ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.
En una página de Facebook, que parece ser de Ortiz, hay varios videos y publicaciones que alude a celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y Cardi B. En una de las publicaciones etiqueta a Rihanna, a quien se desafía a confrontarla directamente en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas.
En otro vídeo afirma que Rihanna la quiere matar.
Ortiz fue acusado de un cargo de intento de asesinato, diez cargos de ataque con un arma semiautomática, dos cargos por disparar contra una vivienda habitada y un cargo por disparar contra un vehículo.
Las autoridades ordenaron que permaneciera detenida bajo una fianza de 1,8 millones de dólares y se le prohibió todo contacto con la cantante. Además, debe presentarse ante la justicia el 25 de marzo.
La policía informó anteriormente que en el incidente, ocurrido a plena luz del día el domingo y en el que estuvo implicada una persona que conducía un Tesla, se utilizó un rifle de asalto similar a un AR-15.
Hilary Duff habla el distanciamiento con sus padres y su hermana Haylie
La actriz y cantante Hilary Duff sorprendió al sincerarse sobre los conflictos familiares que ha enfrentado durante años, incluyendo el distanciamiento con sus padres y su hermana Haylie Duff.
Durante una entrevista en el podcast On Purpose with Jay Shetty, la artista habló sobre cómo el divorcio de sus padres, Robert Duff y Susan Duff, dejó heridas emocionales que aún persisten.
Duff explicó que el proceso fue difícil porque la separación fue conflictiva y cambió por completo la relación entre los miembros de su familia. La artista incluso admitió que actualmente no mantiene una comunicación frecuente con su padre debido a las secuelas emocionales que dejó esa etapa.
Además, la cantante reveló que también existe un distanciamiento con su hermana Haylie, con quien en el pasado compartió proyectos profesionales y una relación muy cercana.
Cabe mencionar que, en su más reciente álbum, Luck… or Something, la artista incluyó canciones inspiradas en las experiencias familiares que han marcado su historia personal.
Gobierno de El Salvador inicia construcción de nuevo acceso vial en Nuevo Cuscatlán
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, junto al director del Fondo de COnservacion Vial (Fovial), Alex Beltrán, anunciaron la construcción de un nuevo acceso vial hacia el distrito de Nuevo Cuscatlán, en el municipio de La Libertad Este.
«Este día, hemos empezado la construcción de una vía que va a tener 200 metros aproximadamente. Desde la avenida Las Olas Sur conocida como la calle Las Truchas y va a garantizar que todo el sector tenga un acceso directo hacia la carretera de Nuevo Cuscatlán», detalló Rodríguez.
El funcionario detalló que el proyecto cuenta con una inversión de $300,000 aproximadamente, con el que se busca «descongestionar el tráfico y mejorar los tiempos de traslado para las familias».
Las autoridades detallan que por la naturaleza comercial del sector, existen maquilas, almacenes y una importante conectividad residencial, lo que genera un fuerte congestionamiento en la intersección con la carretera al Puerto de La Libertad.
«Por ello que esta vía brindará un alivio para todos aquellos que se trasladan a este sector de Nuevo Cuscatlán, Santa Elena, Comalapa, Huizúcar, inclusive Planes de Renderos», dijo Beltrán.
«Vamos a hacer un movimiento de más de 2,000 metros cúbicos de suelo que es en la etapa que estamos, cuidando los aspectos medioambientales, los árboles se mantienen y vamos a contribuir a arborizar, a generar las isletas de incorporación y vamos a tener dos carriles para circular con normalidad y mejorar las incorporaciones que tenemos ya existentes», añadió.