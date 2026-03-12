Plaza Kalpataru se integra por primera vez al circuito Nuit Blanche en San Benito

Plaza Kalpataru, un espacio comercial y cultural en San Salvador, se suma por primera vez al circuito de la Nuit Blanche en el barrio de San Benito, ofreciendo una programación diversa que combina arte, música, danza y bienestar durante una noche dedicada a la creatividad urbana.San Salvador se prepara para celebrar la décima edición de la Nuit Blanche en San Benito, una de las experiencias culturales urbanas más esperadas de la ciudad.

Durante una noche dedicada al arte, la música y la creatividad, distintos espacios culturales, comercios y plazas del barrio abrirán sus puertas al público para ofrecer actividades que invitan a recorrer, descubrir y disfrutar de las diversas expresiones artísticas que enriquecen la vida cultural de la capital.

En esta edición especial, Plaza Kalpataru se integra por primera vez al circuito de la Nuit Blanche, sumándose a la celebración con una programación diversa que combina música, danza, bienestar, experiencias gastronómicas y encuentros artísticos abiertos al público.

La jornada en Plaza Kalpataru se desarrollará de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., con un ambiente de casa abierta que permitirá a los visitantes conocer los distintos espacios creativos que forman parte de la plaza, disfrutar de un apéro con música y menú especial Nuit Blanche, y participar en actividades pensadas para todo público.Entre las propuestas destacadas de la noche se encuentra el Open House de Irina Flores Dance and Art Studio, que presentará una serie de demostraciones de danza clásica y estilos contemporáneos con estudiantes de distintas edades.

Las presentaciones incluirán danza contemporánea, ballet infantil, danzas españolas, ballet juvenil, hip hop y una propuesta especial de baile dirigida a mayores de 50 años, mostrando la diversidad y vitalidad del movimiento como forma de expresión artística.A las 6:00 p.m., el Vocal Music Studio, dirigido por la artista Lucía Sandoval, ofrecerá la experiencia “Voz y Mente: el camino al artista integral”, una clase abierta de canto acompañada de un showroom que permitirá al público acercarse al proceso creativo y formativo de la voz como instrumento artístico.

La programación continuará a las 7:00 p.m. con la participación de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, que presentará el concierto “Romance en blanco”, una propuesta musical que celebrará el amor y la armonía a través del canto coral. Toda esta experiencia se complementará con un atmósfera inspirada en una recepción de boda con una degustación de pastel de boda y un pequeño brindis, gracias a nuestro colaborador EMEVÉ.

La noche también incluirá espacios dedicados al bienestar y la conexión personal. Bajo el concepto “Bienestar bajo la luna”, los niños asistentes podrán acceder a una lectura interactiva sobre el conocimiento y gestión de las emociones y los adultos podrán ser parte de un conversatorio sobre pautas clave para la salud y bienestar emocional, de la mano de Lissette Carcach en su clínica psicológica, para conocer herramientas y prácticas que nos ayudaran con nuestra salud mental.

También disfrutaremos de una sesión de yoga y técnicas de control de estrés para todas las edades en la terraza guiada por Claudia Zeledón, invitando a vivir la Nuit Blanche también como un momento de pausa y equilibrio.

Durante toda la velada, los visitantes podrán participar en el Árbol de los Deseos, una intervención participativa que invita al público a compartir intenciones y reflexiones en un espacio simbólico dentro de la plaza.La programación culminará con un cierre sonoro a partir de las 9:00 p.m., que incluirá la experiencia narrativa-musical “Les petits explorateurs d’histoires”, donde la música y el relato se combinan para crear una historia vivida colectivamente, seguida por “Le chapeau de Saint Benoît”, una exploración sonora que invita a reconectar con la identidad a través de instrumentos musicales y ritmos compartidos.

Con esta participación, Plaza Kalpataru celebra su incorporación al circuito cultural de la Nuit Blanche, invitando al público a descubrir sus espacios creativos y a formar parte de una noche dedicada al arte, el encuentro ciudadano y la celebración de la cultura en San Salvador.

La Nuit Blanche en San Benito se ha consolidado durante una década como una plataforma para acercar el arte a la ciudad, fomentar el diálogo cultural y transformar el espacio urbano en un escenario vivo donde artistas, creadores y público se encuentran.

Plaza Kalpataru abre sus puertas para sumarse a esta celebración y dar la bienvenida a todos quienes deseen vivir una noche de arte, música y experiencias culturales bajo la luna de San Salvador.

