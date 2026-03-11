Jetset
Sospechosa de disparar contra la mansión de Rihanna es acusada de intento de asesinato
La Fiscalía dijo que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la vivienda de la artista, impactando incluso un vehículo.
Imágenes aéreas tras el ataque muestran los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.
Ortiz, oriunda de Florida, ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.
En una página de Facebook, que parece ser de Ortiz, hay varios videos y publicaciones que alude a celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y Cardi B. En una de las publicaciones etiqueta a Rihanna, a quien se desafía a confrontarla directamente en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas.
En otro vídeo afirma que Rihanna la quiere matar.
Ortiz fue acusado de un cargo de intento de asesinato, diez cargos de ataque con un arma semiautomática, dos cargos por disparar contra una vivienda habitada y un cargo por disparar contra un vehículo.
Las autoridades ordenaron que permaneciera detenida bajo una fianza de 1,8 millones de dólares y se le prohibió todo contacto con la cantante. Además, debe presentarse ante la justicia el 25 de marzo.
La policía informó anteriormente que en el incidente, ocurrido a plena luz del día el domingo y en el que estuvo implicada una persona que conducía un Tesla, se utilizó un rifle de asalto similar a un AR-15.
Jetset
Hilary Duff habla el distanciamiento con sus padres y su hermana Haylie
La actriz y cantante Hilary Duff sorprendió al sincerarse sobre los conflictos familiares que ha enfrentado durante años, incluyendo el distanciamiento con sus padres y su hermana Haylie Duff.
Durante una entrevista en el podcast On Purpose with Jay Shetty, la artista habló sobre cómo el divorcio de sus padres, Robert Duff y Susan Duff, dejó heridas emocionales que aún persisten.
Duff explicó que el proceso fue difícil porque la separación fue conflictiva y cambió por completo la relación entre los miembros de su familia. La artista incluso admitió que actualmente no mantiene una comunicación frecuente con su padre debido a las secuelas emocionales que dejó esa etapa.
Además, la cantante reveló que también existe un distanciamiento con su hermana Haylie, con quien en el pasado compartió proyectos profesionales y una relación muy cercana.
Cabe mencionar que, en su más reciente álbum, Luck… or Something, la artista incluyó canciones inspiradas en las experiencias familiares que han marcado su historia personal.
Jetset
¡Hannah Montana ha regresado!
Es un hecho: Hannah Montana regresa y, con ella, la doble vida de Miley Cyrus. La artista recordó sus días como la estrella juvenil de Disney al colocarse nuevamente su peluca y volver al extrovertido look del personaje para el tráiler del especial de aniversario que Disney+ lanzará próximamente.
Cyrus fue la protagonista del video de promoción de la edición del «Especial del 20° Aniversario de Hannah Montana» que Disney+ estrenará el 24 de marzo, como parte de un tributo a una de las series más populares de mediados de los 2000 en la televisión mundial.
El video muestra a Cyrus nuevamente como su versión de Hannah Montana, en un video que emocionó rápidamente a sus millones de fanáticos en todo el mundo, uniéndose a la idea de reunir a elencos icónicos de la televisión como ya hicieron otras series como «Friends» o «El Príncipe del Rap» en estos últimos años.
«Hannah Montana» se estrenó oficialmente en 2006 y se mantuvo cuatro temporadas al aire, llegando a su final en 2011. La serie fue la catapulta para Miley Cyrus, quien dio el salto a la fama mundial gracias al protagónico de este programa.
La historia se centraba en Miley Stewart, una adolescente de Malibú, California, quien llevaba la difícil tarea de manejar dos vidas: ser una típica joven y, al mismo tiempo, ser Hannah Montana, la megaestrella de la música pop.
El programa televisivo se instaló rápidamente en la preferencia del público e, incluso, dio el salto a la gran pantalla con una película que llegó en 2009 a los cines, en el marco de la tercera temporada de la serie.
Jetset
Harvey Weinstein dice que la prisión es un «infierno»
El hombre que reinó sobre Hollywood antes de desmoronarse de forma espectacular tras el surgimiento del movimiento #MeToo (Yo También), dijo que está en su celda en la prisión Rikers Island, en Nueva York, acompañado apenas por guardias, y aterrorizado de los otros reos.
«Es muy peligroso estar cerca de otras personas. Otros presos van al patio. Pero cada vez que voy ahí, me siento bajo vigilancia», dijo Weinstein a The Hollywood Reporter en una rara entrevista publicada este martes.
«Una vez, mientras esperaba para usar el teléfono, le pregunté al tipo enfrente de mí si había terminado. Me tocó duramente en la cara», contó. «Me caí, sangrando por doquier. Estaba muy mal herido», aseguró.
Auge y caída
El oscarizado exproductor, que ayudó a llevar a la gran pantalla cintas como «Shakespeare apasionado» y «Tiempos violentos», gozó durante décadas de gran poder en Hollywood, en donde se le consideraba responsable de crear y destruir carreras.
Weinstein era conocido por su temperamento feroz, y la industria durante mucho tiempo sorteó sugerencias de que había usado su poder para abusar sexualmente de mujeres.
En 2017, las explosivas investigaciones de The New Yorker y The New York Times revelaron una serie de quejas de jóvenes que activaron una avalancha de denuncias y construyeron el movimiento global #MeToo.
La condena original de Weinstein en Nueva York en 2020 y su pena de 23 años de prisión fue anulada, pero en un nuevo juicio celebrado en junio fue hallado culpable de dos cargos de agresión sexual.
Un tribunal de California lo condenó además por violación y la sentencia en 2023 a 16 años de prisión, una pena que el juez consideró debería ser cumplida tras culminar la sentencia del caso de Nueva York.
«Se probará que soy inocente. Lo prometo», insistió Weinstein refiriéndose a un juicio que abordará de nuevo un cargo por violación.
«Lo que yo estaba haciendo mal, no era agresión sexual. Era engañar a mi esposa. Estaba desesperado por ocultar ese secreto de ella», afirmó.
«Mucha gente me iba a ver (en un cuarto de hotel). Pero hubo mujeres que sabían exactamente qué esperar. Quizás se sintieron mal después o se arrepintieron», lanzó.
Y llegó a asegurar que «quizás vieron una oportunidad para obtener un pago. Pero no todas eran tan ingenuas como querían pretendiente».
«Sí, había un desequilibrio de poder. Sé que puedo dar miedo y ser difícil. Pero eso dista mucho de agresión sexual», dijo.
Weinstein, de 73 años y quien está en silla de ruedas, afirmó que fue sometido a una operación del corazón mientras estaba en prisión, y que ahora sufre de cáncer a los huesos.
Le dijo a The Hollywood Reporter que tiene miedo de morir en prisión. «Me asusto mucho», dijo.
«Es increíble haber tenido la vida que tuve, y todo lo que hice por la sociedad, y no recibir un trato más indulgente», reclamó.
«Más allá de lo que crean que hice mal en mi vida, no obtuve la pena de muerte. Voy a cumplir 74 años en marzo. No quiero morir aquí», afirmó.