Principal
Este 31 de diciembre no se esperan lluvias y el MARN prevé un clima “ideal para las actividades de cierre de año”
En las pocas horas que le quedan a este 2025, no se esperan lluvias en todo el país y se prevé un clima “ideal para las actividades de cierre de año”, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Según el informe, durante este último día del año, el cielo sí se mantendrá poco nublado, con mayor presencia de nubosidad en la zona norte, la cordillera volcánica y el oriente del país, pero sin lluvias asociadas.
“Durante este último día del año, no se esperan lluvias, ideal para las actividades de cierre de año”, expresó el MARN.
Asimismo, sí se tendrá un ambiente fresco y la presencia de vientos nortes, con ráfagas máximas que alcanzarán la velocidad de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h), más intensas en el occidente y norte del territorio.
Mientras que, en el resto del país, también se esperan intensas ráfagas de viento con velocidades que podrían alcanzar de los 40 a los 60 km/h.
Internacionales
El mundo comienza a despedir el 2025, año de la tregua en Gaza y del regreso de Trump
Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron el miércoles en los países del Pacífico, que dijeron adiós a un convulso 2025 marcado por conflictos como el de Gaza y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El año que termina fue además uno de los más cálidos jamás registrados, con temperaturas sofocantes que avivaron incendios forestales en Europa y provocaron sequías en África y lluvias devastadoras en el sudeste asiático.
Naciones del Pacífico como Kiribati y Samoa fueron las primeras en brindar por el 2026, seguidas de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington se iluminó con fuegos artificiales.
En Sídney, la autoproclamada «capital mundial del Año Nuevo», los preparativos de la Nochevieja han tenido, sin embargo, un sabor amargo.
Hace apenas dos semanas, dos hombres irrumpieron en una fiesta judía en la popular playa de Bondi y mataron a 15 personas, la masacre más grave en el país en tres décadas.
Cientos de miles de espectadores abarrotaron el puerto de Sídney para observar nueve toneladas de fuegos artificiales entre fuertes medidas de seguridad.
A lo largo de la noche, residentes y turistas comenzaron a reunirse en el muelle y los veleros se dispersaron por el agua para asegurarse los mejores lugares de observación cerca de la icónica Ópera de la ciudad australiana.
«Los fuegos artificiales siempre han estado en mi lista de cosas que hacer antes de morir y estoy muy feliz de estar aquí», dijo Susana Suisuikli, una turista inglesa.Las celebraciones se esperan con ansias también la deslumbrante Nueva York o a las frías calles de Escocia con el festival Hogmanay.
Pero será la playa brasileña de Copacabana la que verá la mayor fiesta de Año Nuevo del planeta con la llegada prevista de 2,5 millones de personas.
El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con 1,200 drones, además del tradicional espectáculo de pirotecnia.
2025 también fue testigo de la moda global de las muñecas Labubu, del espectacular robo de joyas en el Louvre de París o del esperadísimo regreso del grupo de K-pop BTS.
Entre las personalidades cuyas muertes impactaron figuran la zoóloga británica Jane Goodall, el papa argentino Francisco (sustituido por León XIV, estadounidense nacionalizado peruano) y el activista de ultraderecha estadounidense Charlie Kirk, víctima de un asesinato que dejó al descubierto profundas divisiones políticas.
El regreso en enero al poder del presidente estadounidense Trump también marcó la agenda internacional, empezando con una ofensiva arancelaria que sumió a los mercadosen el caos.
«Nuestro país está más ‘caliente’ que nunca. ¿No es estupendo tener una FRONTERA FUERTE, sin inflación, un ejército poderoso y una gran economía? ¡Feliz Año Nuevo!», dijo el martes en su plataforma Truth Social.
Tras dos años de guerra en Gaza, la presión estadounidense ayudó a lograr un frágil alto al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamás, aunque los habitantes siguen tratando de sobrevivir en ese territorio en ruinas.
Children warm by the fire next to a sand sculpture by artist Yazed Abo Jarad of the coming year as Displaced Palestinians prepare to usher in the New Year in Deir El-Balah in the central Gaza Strip on December 30, 2025. Beginning in October, a fragile ceasefire has so far halted two years of war between Israel and Hamas in the Gaza Strip despite both sides trading accusations of truce violations. (Photo by Bashar Taleb / AFP)
«Esperamos que esta pesadilla termine en 2026», dijo Hanaa Abu Amra, desplazada en Ciudad de Gaza. «Lo mínimo que podemos pedir es una vida normal: que se restablezca la electricidad, que las calles vuelvan a la normalidad».
Bajo la mano de Trump, Washington también ha aumentado su presencia militar en el Caribe, con numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes y bloqueó los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, en una escalada sin precedentes con Caracas.
Además, las redadas migratorias del republicano han golpeado duramente a Latinoamérica, donde millones de personas dependen de las remesas para capotear la pobreza.
«Este no es el final, este es el principio», dijoa la AFP Pedro Gómez, indígena maya de 29 años al llegar el martes al aeropuerto de la capital guatemalteca en uno de los últimos vuelos del año con deportados desde Estados Unidos.
El resto de América Latina también se prepara para festejar el Año Nuevo.
Ciudad de México organiza la tradicional verbena popular a la que asisten cada año cientos de miles de personas para bailar y escuchar música electrónica, en medio de la preocupación por la situación económica.
«La esperanza que tengo es que vengan personas a invertir, haya fuentes de trabajo, para que también los servicios de salud y los servicios a los que tenemos acceso los pensionados puedan estar en condiciones adecuadas», dijo Enrique Flores, de 61 años.
En Argentina inquieta la economía, pero sin olvidar el Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá.
«Tengo mucha fe y mucha esperanza de que Argentina vuelva a repetir esa hazaña tan grande», dijo Celeste Meza, de 40 años, empleada de limpieza.
Además del deporte, los próximos 12 meses estarán marcados por los viajes espaciales: más de 50 años después de la última misión lunar Apolo, 2026 se perfila como el año en que la humanidad volverá a poner la vista en la Luna.
Internacionales
Rusia publica video de dron derribado en supuesto ataque contra casa de Putin
El Ministerio de Defensa ruso publicó este miércoles un video de un dron derribado durante el supuesto ataque ucraniano de esta semana contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Kiev tilda de «mentira».
Las autoridades rusas aseguran que fue un ataque «terrorista» y «personal» contra el mandatario y advirtieron que van a endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra.
Dirigentes ucranianos lo denunciaron como una acusación «inventada» para entorpecer los esfuerzos de paz y reclamaron a Moscú presentar pruebas del ataque.
En el video publicado por Moscú, se ve un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa. El ministerio asegura que el ataque fue «dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases».
Esta cartera afirmó que el ataque empezó a las 19H00 locales del 28 de diciembre con un lanzamiento «masivo» de drones contra una residencia de Putin en la región de Nóvgorod (noroeste), situada entre Moscú y San Petersburgo.
Las autoridades rusas no precisaron si el presidente se encontraba allí en ese momento, pero apuntaron que la casa no sufrió daños.
El ministerio también publicó el video de un supuesto testigo del ataque, un habitante de una aldea cercana a esa residencia.
La denuncia de Moscú tuvo lugar poco después de un encuentro el domingo en Florida entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski.
Después de la reunión, Trump aseguró que estaban «más cerca que nunca» de un acuerdo para terminar el conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Zelenski afirmó que la acusación rusa era una «mentira» destinada a «socavar» estos esfuerzos diplomáticos.
En la misma línea, la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de lanzar «acusaciones infundadas» que son una «distracción deliberada» para el diálogo de paz.
«Moscú quiere descarrilar los progresos reales hacia la paz de Ucrania y sus socios occidentales», afirmó en X.
Principal
Bomberos ejecuta inspecciones en ventas de pólvora
En el marco del desarrollo del Plan Fin de Año 2026, elementos del cuerpo de Bomberos de El Salvador, realizan una serie de inspecciones a distintos puntos de venta colectiva de productos pirotécnicos en el territorio salvadoreño. Latinos y latinoamericanos
Las inspecciones tienen como objetivo de que los puestos tengan una disposición segura, distancias de separación y accesos para respuesta oportuna, además de los insumos de seguridad como extintores.
Dichas inspecciones se ejecutan periódicamente durante la temporada, y este miércoles 31 de diciembre, se encuentran en la Plaza de Toros, San Miguel Centro; en la Plaza Municipal de Zacatecoluca, La Paz; y en la Plazuela El Pilar, San Vicente
De esta manera, verifican el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para la reducción de riesgos, determinadas por las autoridades de Protección Civil.