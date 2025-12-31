Internacionales
Rusia publica video de dron derribado en supuesto ataque contra casa de Putin
El Ministerio de Defensa ruso publicó este miércoles un video de un dron derribado durante el supuesto ataque ucraniano de esta semana contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Kiev tilda de «mentira».
Las autoridades rusas aseguran que fue un ataque «terrorista» y «personal» contra el mandatario y advirtieron que van a endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra.
Dirigentes ucranianos lo denunciaron como una acusación «inventada» para entorpecer los esfuerzos de paz y reclamaron a Moscú presentar pruebas del ataque.
En el video publicado por Moscú, se ve un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa. El ministerio asegura que el ataque fue «dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases».
Esta cartera afirmó que el ataque empezó a las 19H00 locales del 28 de diciembre con un lanzamiento «masivo» de drones contra una residencia de Putin en la región de Nóvgorod (noroeste), situada entre Moscú y San Petersburgo.
Las autoridades rusas no precisaron si el presidente se encontraba allí en ese momento, pero apuntaron que la casa no sufrió daños.
El ministerio también publicó el video de un supuesto testigo del ataque, un habitante de una aldea cercana a esa residencia.
La denuncia de Moscú tuvo lugar poco después de un encuentro el domingo en Florida entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski.
Después de la reunión, Trump aseguró que estaban «más cerca que nunca» de un acuerdo para terminar el conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Zelenski afirmó que la acusación rusa era una «mentira» destinada a «socavar» estos esfuerzos diplomáticos.
En la misma línea, la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de lanzar «acusaciones infundadas» que son una «distracción deliberada» para el diálogo de paz.
«Moscú quiere descarrilar los progresos reales hacia la paz de Ucrania y sus socios occidentales», afirmó en X.
Internacionales
El mundo comienza a despedir el 2025, año de la tregua en Gaza y del regreso de Trump
Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron el miércoles en los países del Pacífico, que dijeron adiós a un convulso 2025 marcado por conflictos como el de Gaza y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El año que termina fue además uno de los más cálidos jamás registrados, con temperaturas sofocantes que avivaron incendios forestales en Europa y provocaron sequías en África y lluvias devastadoras en el sudeste asiático.
Naciones del Pacífico como Kiribati y Samoa fueron las primeras en brindar por el 2026, seguidas de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington se iluminó con fuegos artificiales.
En Sídney, la autoproclamada «capital mundial del Año Nuevo», los preparativos de la Nochevieja han tenido, sin embargo, un sabor amargo.
Hace apenas dos semanas, dos hombres irrumpieron en una fiesta judía en la popular playa de Bondi y mataron a 15 personas, la masacre más grave en el país en tres décadas.
Cientos de miles de espectadores abarrotaron el puerto de Sídney para observar nueve toneladas de fuegos artificiales entre fuertes medidas de seguridad.
A lo largo de la noche, residentes y turistas comenzaron a reunirse en el muelle y los veleros se dispersaron por el agua para asegurarse los mejores lugares de observación cerca de la icónica Ópera de la ciudad australiana.
«Los fuegos artificiales siempre han estado en mi lista de cosas que hacer antes de morir y estoy muy feliz de estar aquí», dijo Susana Suisuikli, una turista inglesa.Las celebraciones se esperan con ansias también la deslumbrante Nueva York o a las frías calles de Escocia con el festival Hogmanay.
Pero será la playa brasileña de Copacabana la que verá la mayor fiesta de Año Nuevo del planeta con la llegada prevista de 2,5 millones de personas.
El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con 1,200 drones, además del tradicional espectáculo de pirotecnia.
2025 también fue testigo de la moda global de las muñecas Labubu, del espectacular robo de joyas en el Louvre de París o del esperadísimo regreso del grupo de K-pop BTS.
Entre las personalidades cuyas muertes impactaron figuran la zoóloga británica Jane Goodall, el papa argentino Francisco (sustituido por León XIV, estadounidense nacionalizado peruano) y el activista de ultraderecha estadounidense Charlie Kirk, víctima de un asesinato que dejó al descubierto profundas divisiones políticas.
El regreso en enero al poder del presidente estadounidense Trump también marcó la agenda internacional, empezando con una ofensiva arancelaria que sumió a los mercadosen el caos.
«Nuestro país está más ‘caliente’ que nunca. ¿No es estupendo tener una FRONTERA FUERTE, sin inflación, un ejército poderoso y una gran economía? ¡Feliz Año Nuevo!», dijo el martes en su plataforma Truth Social.
Tras dos años de guerra en Gaza, la presión estadounidense ayudó a lograr un frágil alto al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamás, aunque los habitantes siguen tratando de sobrevivir en ese territorio en ruinas.
Children warm by the fire next to a sand sculpture by artist Yazed Abo Jarad of the coming year as Displaced Palestinians prepare to usher in the New Year in Deir El-Balah in the central Gaza Strip on December 30, 2025. Beginning in October, a fragile ceasefire has so far halted two years of war between Israel and Hamas in the Gaza Strip despite both sides trading accusations of truce violations. (Photo by Bashar Taleb / AFP)
«Esperamos que esta pesadilla termine en 2026», dijo Hanaa Abu Amra, desplazada en Ciudad de Gaza. «Lo mínimo que podemos pedir es una vida normal: que se restablezca la electricidad, que las calles vuelvan a la normalidad».
Bajo la mano de Trump, Washington también ha aumentado su presencia militar en el Caribe, con numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes y bloqueó los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, en una escalada sin precedentes con Caracas.
Además, las redadas migratorias del republicano han golpeado duramente a Latinoamérica, donde millones de personas dependen de las remesas para capotear la pobreza.
«Este no es el final, este es el principio», dijoa la AFP Pedro Gómez, indígena maya de 29 años al llegar el martes al aeropuerto de la capital guatemalteca en uno de los últimos vuelos del año con deportados desde Estados Unidos.
El resto de América Latina también se prepara para festejar el Año Nuevo.
Ciudad de México organiza la tradicional verbena popular a la que asisten cada año cientos de miles de personas para bailar y escuchar música electrónica, en medio de la preocupación por la situación económica.
«La esperanza que tengo es que vengan personas a invertir, haya fuentes de trabajo, para que también los servicios de salud y los servicios a los que tenemos acceso los pensionados puedan estar en condiciones adecuadas», dijo Enrique Flores, de 61 años.
En Argentina inquieta la economía, pero sin olvidar el Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá.
«Tengo mucha fe y mucha esperanza de que Argentina vuelva a repetir esa hazaña tan grande», dijo Celeste Meza, de 40 años, empleada de limpieza.
Además del deporte, los próximos 12 meses estarán marcados por los viajes espaciales: más de 50 años después de la última misión lunar Apolo, 2026 se perfila como el año en que la humanidad volverá a poner la vista en la Luna.
Internacionales
Este fue el primer lugar del mundo en recibir el 2026
Mientras que en muchos países del mundo el último día del año recién inicia, existen varios países en el mapa que ya saludaron al nuevo año, y entre ellos, este fue el primer lugar en recibir al año 2026.
Se trata de la isla de Kiritimati, ubicada sobre el océano pacífico, misma que es conocida por muchos como «la Isla de Navidad» o «Christmas Island», y pertenece a la República de Kiribati, y cuenta con una superficie de 642 kilómetros cuadrados.
Kiritimati es el primer lugar habitado sobre la Tierra en recibir el Año Nuevo debido a que su huso horario es el más adelantado en el mundo, presentando una diferencia de 20 horas con El Salvador, ya que a las 00 horas del 1 de enero del 2026, en El Salvador eran las 4:00 a.m.
Internacionales
Choque de trenes deja al menos 40 turistas heridos y un muerto en Perú
Un trágico accidente ferroviario tuvo lugar en las últimas horas en Perú, donde dos trenes turísticos chocaron de manera frontal en una vía férrea de una sola línea cuando se dirigían a Machu Pichu y a Ollantaytambo.
Como consecuencia del choque, una persona perdió la vida en el instante y otras 40 personas más resultaron lesionadas, donde la mayoría presentó golpes de gravedad, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial en Cusco.
Debido al siniestro, el servicio ferroviario que se dirige al principal sitio turístico del país, Machu Pichu, quedó suspendido hasta nuevo aviso, mientras que las autoridades realizan las investigaciones necesarias para determinar la causa del choque y deducir responsabilidades.
Este accidente ha generado conmoción entre la comunidad internacional, ya que de momento se desconoce la nacionalidad de la persona fallecida y del resto de lesionados.