Bomberos ejecuta inspecciones en ventas de pólvora

En el marco del desarrollo del Plan Fin de Año 2026, elementos del cuerpo de Bomberos de El Salvador, realizan una serie de inspecciones a distintos puntos de venta colectiva de productos pirotécnicos en el territorio salvadoreño.

Las inspecciones tienen como objetivo de que los puestos tengan una disposición segura, distancias de separación y accesos para respuesta oportuna, además de los insumos de seguridad como extintores.

Dichas inspecciones se ejecutan periódicamente durante la temporada, y este miércoles 31 de diciembre, se encuentran en la Plaza de Toros, San Miguel Centro; en la Plaza Municipal de Zacatecoluca, La Paz; y en la Plazuela El Pilar, San Vicente

De esta manera, verifican el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para la reducción de riesgos, determinadas por las autoridades de Protección Civil.

