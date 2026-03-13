Principal
Enviado a prisión por hurtar productos en boutique de Soyapango
Jorge Adalberto Miranda Platero, de 60 años, fue condenado a siete años de cárcel por el delito de hurto agravado en perjuicio de una víctima, a quien le sustrajo varios objetos de valor de una boutique, entre ellos, tres celulares iPhone, cremas, zapatos y ropa de marca.
Según consta en el expediente del Tribunal de Sentencia de San Salvador, Miranda Platero comenzó a interactuar con la víctima desde marzo de 2024, iniciando con ella una relación sentimental. El 4 de enero 2025 se reunieron en una gasolinera Texaco ubicada en la zona de Plaza Mundo, en el distrito de Soyapango y con engaños el imputado logró que la mujer le diera alojamiento en su casa.
El 9 de enero, Miranda convenció a la mujer para ir realizarse un tratamiento de cabello y mientras ella estaba en el salón de belleza, el hombre tomó un taxi y aprovechó para ir a la casa y sustraer los productos.
Procesan a dos mujeres por exigir dinero a cambio de no divulgar video íntimo
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, realizó ayer vista pública contra dos mujeres acusadas del delito de extorsión agravada. De acuerdo a la versión fiscal, la víctima ingresó a un sitio en Facebook donde le ofrecían servicios para que su ex pareja regresara con ella.
A cambio del supuesto trabajo espiritual, la mujer depositó sumas de dinero en cuentas bancarias a nombre de Rosa Idalia Pinzón y Reina Guadalupe Alvarado.
Posteriormente a la víctima le solicitaron enviar un vídeo mostrando su cuerpo. De acuerdo a la Fiscalía, el siguiente paso fue exigirle más dinero o de lo contrario harían público el vídeo.
Durante la vista pública, ambas mujeres aseguraron que fue otra persona del sexo masculino, quien habría cometido el delito. Alegaron que ellas se dedicaban a la venta de productos en línea y que no se percataron que usaron sus cuentas bancarias para cometer el delito de extorsión. Al término de la audiencia la dos mujeres fueron absueltas.
El Salvador registra máxima temperatura de 34.9 °C durante este jueves
Acahuapa, en San Vicente, continúa a la cabeza como la zona de monitoreo con la máxima temperatura este jueves, informa el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN).
A través de su observatorio, el MARN indicó en la red social X que la estación de Acahuapa registró 39.4 °C, por encima de Nueva Concepción (38.8 °C), Chorrera del Guayabo (38.3 °C), Cerrón Grande (38.3 °C) y Güija (38.1 °C).
En contraste, siempre en San Vicente, fue la estación de Tepetitán con 31.2 °C donde menos calor se registró este jueves.
Estos datos confirman la información del MARN sobre la influencia de altas temperaturas en el país, cercanas a mayores a los 40 °C por lo que se pide a la población extremar medidas para evitar deshidratación y / o afectaciones en la salud de otra índole por causa de la exposición a los rayos del sol
Mantenimiento eléctrico en subestación Nejapa afectará suministro de agua potable el domingo
Las familias de San Salvador, Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva no contarán con el servicio de agua potable durante ocho horas el domingo, informó este jueves la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a través de la red social X.
La razón es por causa de trabajos de mantenimiento en la subestación Nejapa, a cargo de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL).
La ANDA detalló que estas labores «afectarán la operación de los sistemas Torogoz y Zona Norte, por lo que el servicio de agua potable se suspenderá temporalmente de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde el domingo 15 de marzo».
Tras el mantenimiento eléctrico de ETESAL, el servicio de agua potable se restablecerá gradualmente. Se pide a la población abastecerse como prevención para evitar inconveniente durante esta jornada laboral especia