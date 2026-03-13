Enviado a prisión por hurtar productos en boutique de Soyapango

Jorge Adalberto Miranda Platero, de 60 años, fue condenado a siete años de cárcel por el delito de hurto agravado en perjuicio de una víctima, a quien le sustrajo varios objetos de valor de una boutique, entre ellos, tres celulares iPhone, cremas, zapatos y ropa de marca.

Según consta en el expediente del Tribunal de Sentencia de San Salvador, Miranda Platero comenzó a interactuar con la víctima desde marzo de 2024, iniciando con ella una relación sentimental. El 4 de enero 2025 se reunieron en una gasolinera Texaco ubicada en la zona de Plaza Mundo, en el distrito de Soyapango y con engaños el imputado logró que la mujer le diera alojamiento en su casa.

El 9 de enero, Miranda convenció a la mujer para ir realizarse un tratamiento de cabello y mientras ella estaba en el salón de belleza, el hombre tomó un taxi y aprovechó para ir a la casa y sustraer los productos.

