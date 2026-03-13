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Opamss presenta la plataforma NIX para transformar la gestión urbana y atraer inversiones
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa impulsando la inversión privada nacional y generando condiciones para la atracción de capital extranjero. En ese sentido, el Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss/Opamss) presentaron ayer NIX, una plataforma digital de vanguardia diseñada para transformar la gestión urbana, atraer inversiones y fortalecer la adaptación al cambio climático.
De acuerdo con la Opamss, NIX surge como una herramienta de inteligencia geoespacial estratégica que centraliza datos cartográficos, normativos, geofísicos y ambientales en tiempo real, permitiendo a tomadores de decisiones, inversionistas y ciudadanos visualizar la realidad del territorio con una precisión sin precedentes.
El proyecto ha sido posible gracias al apoyo estratégico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), bajo el programa «Promovida la Adaptación al Cambio Climático en el AMSS».
De acuerdo con Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Opamss, NIX es un ecosistema de datos que incluye: gestión de riesgos, atracción de inversiones, transparencia normativa y resiliencia climática, que garantizan el éxito de las apuestas del sector privado de la construcción el más pujante de la economía nacional.
Asimismo, manifestó que NIX es pieza clave para estimular más el crecimiento económico nacional, brindando certeza jurídica y técnica a los proyectos que impulsan el desarrollo de los 7 municipios y 28 distritos que conforman el Área Metropolitana.
«NIX, inspirado en la innovación, representa una plataforma donde un inversionista puede superponer capas de geofísica, inversión, normativas, sostenibilidad, vulnerabilidad, catastro y uso de suelo, entre muchas otras variables, para descubrir oportunidades que antes eran invisibles. Con NIX reducimos tiempos de respuesta y riesgos, optimizando la inversión pública y privada», sostuvo.
Mario Durán, coordinador General del Coamss y alcalde de San Salvador, manifestó que Nix es una herramienta diseñada para la reingeniería de procesos en el AMSS. «Estamos comprometidos con el cuidado del territorio frente a los desafíos del cambio climático, y esta plataforma integra cartografía para el análisis en un solo lugar para decisiones estratégicas y sostenibles», destacó.
Por su parte el secretario de Comercio e Inversiones de la Presidencia, Miguel Kattan, señaló que estos pasos son el resultado de los cambios concretos que experimenta el país bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele.
«Como Gobierno estamos seguros que ninguno de esos cambios se pudo haber dado solamente con la buena disposición, intención y visión de nuestro presidente, se requería primero que nada la coordinación y el trabajo fuerte de todo el sector privado», sostuvo.
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Inversiones del sector construcción registran crecimiento en El Salvador
El sector construcción continúa registrando cifras positivas a inicio de año, lo que indica que los empresarios tanto nacionales como internacionales están interesados en seguir invirtiendo en el territorio nacional.
Según el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Velásquez, en los últimos años se ha registrado un importante crecimiento en la inversión privada del país, lo que refleja que los empresarios tienen confianza en desarrollar sus proyectos en El Salvador.
«Al cierre del 2018 la inversión pública y privada era alrededor de $1,200 millones, lo cual, al cierre de 2025 -solo estamos esperando que nos lo confirme el Banco Central de Reserva [BCR]- va a estar rondando los $3,000 millones, un salto cuantitativo bastante grande, con un crecimiento que rondará el 30 %», afirmó durante una entrevista televisiva.
En su opinión, el sector se ha convertido en uno de los principales impulsores de la economía. «Estamos aportando entre el sector de actividades inmobiliarias y la construcción alrededor del 17 % del PIB y generando más de 170,000 empleos entre directos e indirectos», aseguró.
Según Velásquez, las cifras confirman que «hay mucha confianza del sector privado que quiere invertir, que busca desarrollar sus proyectos y que entre el 70 % y 75 % son habitacionales».
Velásquez resaltó además que están comenzando a desarrollar proyectos habitacionales orientados a atender a los sectores de ingresos medios y bajos, donde existe una mayor necesidad de vivienda.
«Estamos construyendo en altura porque hubo un cambio cultural y también por la necesidad de hacerlo, debido a nuestro límite territorial, ya que no somos un territorio demasiado grande; además, esto permite impactar menos la parte medioambiental y otros temas», agregó.
Por otra parte, destacó que la industria está respondiendo a una mayor demanda de vivienda, impulsada por el crecimiento del turismo y por salvadoreños que regresan del extranjero e invierten en inmuebles.
Proyectos liberados
El dinamismo de la construcción también es confirmado por el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, quien detalló que en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) alcanza los $5,505 millones.
Según el funcionario, la mayor parte de esta inversión se dio en proyectos habitacionales con un 53 %, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
Además, comentó que se registra un crecimiento de proyectos de uso mixto, que son otro tipo de coinversiones.
«Logística y turismo son dos rubros que se mantienen. En general estamos teniendo un pastel bastante estable y que en cierto modo se está tratando de cubrir las necesidades de todo ese tipo de industrias», detalló.
Agregó: «Esto se da para solucionar la necesidad de metros para el área industrial para instalar este tipo de proyectos».
Sumó que junto al sector trabajan para analizar cuáles son los diferentes planes para ir impulsando el sector privado.
«Nosotros mantenemos la proyección de año de alrededor de $8,000 millones de inversión privada. Por el ritmo consideramos que va vamos bien, las proyecciones que vemos con Casalco y los proyectos que están entrando a Opamss nos indican que vamos bien», concretó.
Por otra parte, remarcó que industrias relacionadas a la construcción también han crecido, incluyendo el empleo en el sector, sobre todo en servicios previos a la construcción, estudios de arquitectura, y legales, entre otros.
Como parte de los proyectos previstos para este año, Rodríguez destacó que se prevén ampliaciones de naves industriales para distribución a proveedores en la cadena de abastecimiento. Se esperan que sean tres proyectos más.
Ahora, sobre todo con la seguridad, los inversionistas pueden establecerse en cualquier zona del país.
Es importante destacar que también se reúnen con la banca internacional para fomentar más los proyectos de inversión en el sector. «No paramos de estar ofreciendo condiciones al sector privado para que esto no se detenga», finalizó.
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Presidente Bukele reitera que derechos de personas honradas son prioridad
El presidente de la república, Nayib Bukele, reiteró que los derechos de las personas honradas son una prioridad para su gobierno, y no los derechos de los criminales que son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que manifiestan trabajar en pro de los derechos humanos.
A través de una publicación en X, el mandatario citó las declaraciones que brindó a la prensa durante una conferencia en la que fue consultado respecto a la postura de ciertas entidades, medios de comunicación, entre otros sectores, que están en contra de las medidas de seguridad implementadas en El Salvador, mismas que son respaldadas por el 96 % de la población por sus resultados positivos.
«Un buen momento para recordar esto [declaraciones], donde, sin saberlo, respondí al 100 % de las acusaciones que hoy hacen quienes únicamente defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la única prioridad de estas organizaciones», indicó Bukele.
En el video adjunto el jefe de Estado expone que los criminales tienen derechos humanos, pero cuestionó la posición de las organizaciones que anteponen la defensa de estos individuos frente a la población que fue afectada durante décadas por la violencia social en El Salvador.
Por su parte, el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, recordó ayer que los actos cometidos por grupos terroristas son tipificados como delitos de lesa humanidad, y que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 fue un genocidio, «cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños».
Ulloa remarcó que dichos crímenes no prescriben en el tiempo, razón por la cual deberían ser juzgados, pero cuestionó a las organizaciones de derechos humanos por no hacerlo, sino que obedecen a ciertas agendas. «¿Por qué los juristas y expertos no lo denuncian? ¿Seguirán ocultando y cohonestando [dar apariencia de justa o razonable una acción que no lo es] las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de esos años?», expuso.
Ulloa añadió: «El genocidio salvadoreño del siglo XXI es omitido como delito de lesa humanidad por juristas, expertos, medios de comunicación y ONG financiadas por [George] Soros. ¿Deberían las Naciones Unidas investigarlo de oficio?».
Reiteró que el «genocidio» cometido por grupos delincuenciales puede juzgarse en cualquier momento; sin embargo, remarcó la falta de compromiso que hubo con la población que fue afectada por el accionar criminal.
«¿Dónde están los funcionarios de ese gobierno? Pregúntenle a “los expertos” pues varios de ellos están asociados a ONGs que son las fuentes de “su informe”», indicó el vicepresidente.
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Enviado a prisión por hurtar productos en boutique de Soyapango
Jorge Adalberto Miranda Platero, de 60 años, fue condenado a siete años de cárcel por el delito de hurto agravado en perjuicio de una víctima, a quien le sustrajo varios objetos de valor de una boutique, entre ellos, tres celulares iPhone, cremas, zapatos y ropa de marca.
Según consta en el expediente del Tribunal de Sentencia de San Salvador, Miranda Platero comenzó a interactuar con la víctima desde marzo de 2024, iniciando con ella una relación sentimental. El 4 de enero 2025 se reunieron en una gasolinera Texaco ubicada en la zona de Plaza Mundo, en el distrito de Soyapango y con engaños el imputado logró que la mujer le diera alojamiento en su casa.
El 9 de enero, Miranda convenció a la mujer para ir realizarse un tratamiento de cabello y mientras ella estaba en el salón de belleza, el hombre tomó un taxi y aprovechó para ir a la casa y sustraer los productos.