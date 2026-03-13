Connect with us

Procesan a dos mujeres por exigir dinero a cambio de no divulgar video íntimo

Hace 2 horas

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, realizó ayer vista pública contra dos mujeres acusadas del delito de extorsión agravada. De acuerdo a la versión fiscal, la víctima ingresó a un sitio en Facebook donde le ofrecían servicios para que su ex pareja regresara con ella.

A cambio del supuesto trabajo espiritual, la mujer depositó sumas de dinero en cuentas bancarias a nombre de Rosa Idalia Pinzón y Reina Guadalupe Alvarado.
Posteriormente a la víctima le solicitaron enviar un vídeo mostrando su cuerpo. De acuerdo a la Fiscalía, el siguiente paso fue exigirle más dinero o de lo contrario harían público el vídeo.

Durante la vista pública, ambas mujeres aseguraron que fue otra persona del sexo masculino, quien habría cometido el delito. Alegaron que ellas se dedicaban a la venta de productos en línea y que no se percataron que usaron sus cuentas bancarias para cometer el delito de extorsión. Al término de la audiencia la dos mujeres fueron absueltas.

Enviado a prisión por hurtar productos en boutique de Soyapango

Hace 1 hora

12 marzo, 2026

Jorge Adalberto Miranda Platero, de 60 años, fue condenado a siete años de cárcel por el delito de hurto agravado en perjuicio de una víctima, a quien le sustrajo varios objetos de valor de una boutique, entre ellos, tres celulares iPhone, cremas, zapatos y ropa de marca.

Según consta en el expediente del Tribunal de Sentencia de San Salvador, Miranda Platero comenzó a interactuar con la víctima desde marzo de 2024, iniciando con ella una relación sentimental. El 4 de enero 2025 se reunieron en una gasolinera Texaco ubicada en la zona de Plaza Mundo, en el distrito de Soyapango y con engaños el imputado logró que la mujer le diera alojamiento en su casa.

El 9 de enero, Miranda convenció a la mujer para ir realizarse un tratamiento de cabello y mientras ella estaba en el salón de belleza, el hombre tomó un taxi y aprovechó para ir a la casa y sustraer los productos.

El Salvador registra máxima temperatura de 34.9 °C durante este jueves

Hace 2 horas

12 marzo, 2026

Acahuapa, en San Vicente, continúa a la cabeza como la zona de monitoreo con la máxima temperatura este jueves, informa el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN).

A través de su observatorio, el MARN indicó en la red social X que la estación de Acahuapa registró 39.4 °C, por encima de Nueva Concepción (38.8 °C), Chorrera del Guayabo (38.3 °C), Cerrón Grande (38.3 °C) y Güija (38.1 °C).

En contraste, siempre en San Vicente, fue la estación de Tepetitán con 31.2 °C donde menos calor se registró este jueves.

Estos datos confirman la información del MARN sobre la influencia de altas temperaturas en el país, cercanas a mayores a los 40 °C por lo que se pide a la población extremar medidas para evitar deshidratación y / o afectaciones en la salud de otra índole por causa de la exposición a los rayos del sol

Mantenimiento eléctrico en subestación Nejapa afectará suministro de agua potable el domingo

Hace 2 horas

12 marzo, 2026

Las familias de San Salvador, Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva no contarán con el servicio de agua potable durante ocho horas el domingo, informó este jueves la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a través de la red social X.

La razón es por causa de trabajos de mantenimiento en la subestación Nejapa, a cargo de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL).

La ANDA detalló que estas labores «afectarán la operación de los sistemas Torogoz y Zona Norte, por lo que el servicio de agua potable se suspenderá temporalmente de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde el domingo 15 de marzo».

Tras el mantenimiento eléctrico de ETESAL, el servicio de agua potable se restablecerá gradualmente. Se pide a la población abastecerse como prevención para evitar inconveniente durante esta jornada laboral especia

