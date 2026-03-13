Procesan a dos mujeres por exigir dinero a cambio de no divulgar video íntimo

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, realizó ayer vista pública contra dos mujeres acusadas del delito de extorsión agravada. De acuerdo a la versión fiscal, la víctima ingresó a un sitio en Facebook donde le ofrecían servicios para que su ex pareja regresara con ella.

A cambio del supuesto trabajo espiritual, la mujer depositó sumas de dinero en cuentas bancarias a nombre de Rosa Idalia Pinzón y Reina Guadalupe Alvarado.

Posteriormente a la víctima le solicitaron enviar un vídeo mostrando su cuerpo. De acuerdo a la Fiscalía, el siguiente paso fue exigirle más dinero o de lo contrario harían público el vídeo.

Durante la vista pública, ambas mujeres aseguraron que fue otra persona del sexo masculino, quien habría cometido el delito. Alegaron que ellas se dedicaban a la venta de productos en línea y que no se percataron que usaron sus cuentas bancarias para cometer el delito de extorsión. Al término de la audiencia la dos mujeres fueron absueltas.

