Ecuador empieza 15 días de operaciones antinarco con apoyo de EE.UU.

Fiel aliado de Washington, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles de la cocaína, pero las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y otros delitos no ceden.

Entre el domingo en la noche y el 31 de marzo en la mañana las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una «ofensiva muy fuerte» con «asesoramiento» de Estados Unidos, anticipó el martes el ministro de Interior, John Reimberg.

El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de estas operaciones y si desplegará militares estadounidenses en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa.

A lo largo de dos semanas los ecuatorianos de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán prohibido salir entre las 23H00 locales (4H00 GMT) y 05H00 (10H00 GMT).

«Estamos en una guerra», dijo Reimberg: «No se arriesguen, no salgan, quédense en casa, dejen que la fuerza pública con los aliados haga el trabajo que tiene que hacer», añadió.

Aunque no produce cocaína, Ecuador se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que llega a Estados Unidos mientras en sus calles la guerra se ensaña contra la población local.

Vecino de los mayores productores del polvo blanco, Colombia y Perú, el país pasó de ser una isla de paz a tener una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

Durante el toque de queda sólo podrán salir viajeros con tiquete de avión en mano, personal de salud y de emergencias.

La medida preocupa a periodistas, transportistas, dueños de restaurantes, bares y otros negocios nocturnos y personas que viven lejos de sus trabajos.

Martha Ladines, de 28 años, es panadera en Guayaquil y no podrá comenzar a tiempo su jornada laboral.

«Nos han dicho que esa hora no se recupera porque hay turnos de los otros compañeros, y nos descontarán del sueldo», dice a la AFP la madre de dos niños.

«Será duro»

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de «Escudo de las Américas».

Noboa se alinea con países como El Salvador y Argentina, dispuestos a respaldar la campaña estadounidense para ampliar su influencia en Latinoamérica tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por Trump en Venezuela.

Desde hace meses las Fuerzas especiales estadounidenses apoyan a los comandos ecuatorianos en entrenamiento, inteligencia y financiación.

El miércoles el gobierno anunció la inauguración de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI en Ecuador.

La semana pasada bombardeó con apoyo de Estados Unidos un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en los límites de ambos países.

Esta ofensiva divide a los ecuatorianos, ante denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública durante los frecuentes estados de excepción ordenados por Noboa desde que llegó al poder en noviembre de 2023.

El toque de queda «será duro para muchos por el trabajo, pero se necesita para tratar de controlar la inseguridad que vivimos. Ojalá las autoridades hagan un buen operativo táctico y no haya tantos muertos», dice Luis Villacís, un guardia de seguridad de 58 años.

Los ecuatorianos votaron «no» al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo promovido por Noboa.

Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano, de los más estratégicos para el comercio y un bastión narco.

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