Internacionales
El chileno Zepeda, a juicio de nuevo en Francia por el asesinato de su exnovia japonesa
El tribunal de apelación de Vesoul confirmó en 2023 la pena impuesta en 2022 a Zepeda por asesinato premeditado, pero la Corte de Casación francesa ordenó el año pasado un nuevo juicio por irregularidades.
El tribunal de Lyon, en el este de Francia, deberá determinar de nuevo si el chileno es el responsable de la desaparición en diciembre de 2016 de la joven japonesa de 21 años en Besanzón, donde estudiaba francés.
«Yo no maté a Narumi», reiteró Zepeda durante el juicio en apelación en Vesoul. Desde su extradición desde Chile a mediados de 2020, el hombre, de 35 años, se encuentra en prisión preventiva en Francia.
Para la acusación, Zepeda habría cruzado el Atlántico a finales de 2016 dos meses después de romper con la joven, sin avisarla, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla.
Tras espiarla durante varios días en la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, el 4 de diciembre de 2016 coincidió con ella y fueron a cenar juntos. A continuación, la habría matado de madrugada en su habitación.
Los «gritos de mujer» que estudiantes escucharon son la «prueba central» de que murió, defendió en 2023 el entonces fiscal, Étienne Manteaux. Un día después, se habría desecho del cuerpo en una zona boscosa cercana o en el río Doubs.
Posteriormente, habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven, a quien conoció en Japón en 2014, seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.
Densidad de indicios
Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en la densidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc.
Los investigadores descartaron una fuga: la cartera de Narumi, 565 euros, dos tarjetas bancarias, su abrigo, sus zapatos, su celular y su pase de transporte estaban en su habitación, donde se apreciaban rastros de una limpieza reciente.
Zepeda compró el 1 de diciembre un bidón de 5 litros de un producto inflamable, cerillas, un pulverizador de detergente con lejía, y la geolocalización apunta a que permaneció en la habitación más de 24 horas.
Cinco días después, desde un centro comercial donde el chileno se encontraba, se compró un billete de tren Besanzón-Lyon a nombre de Narumi, un trayecto que la japonesa nunca tomó, según pasajeros a bordo.
Y, antes de regresar a Chile desde la ciudad española de Barcelona, Zepeda habría preguntado sobre «la muerte por asfixia» y cómo saber si una persona está «viva o muerta» tras un ahorcamiento.
La defensa alegó que, en ausencia de cuerpo y de pruebas materiales, debía ser absuelto por el beneficio de la duda. En Lyon, «estaremos decididos a lograr que se reconozca su inocencia», reiteró su abogado, Sylvain Cormier.
«Como padre, lo único que pido es que lleguemos a la verdad», aseguró a AFP Humberto Zepeda, quien cree en la inocencia de su hijo y espera un juicio «justo, que no tenga irregularidades».
La Corte de Casación anuló el anterior porque uno de los investigadores usó una presentación Powerpoint durante su declaración, que no había comunicado previamente a la defensa, y realizó nuevos actos de investigación.
El nuevo juicio de este mediático caso a caballo entre tres continentes, que cuenta con jurado popular, terminará el 26 o el 27 de marzo, cuando se conozca la sentencia.
Internacionales
Los franceses eligen a sus alcaldes a un año de la presidencial
Casi 49 millones de personas están llamadas a las urnas. Los resultados se conocerán a partir de las 19H00 GMT, cuando cierren los últimos colegios, y se sabrá qué localidades irán a la segunda vuelta el 22 de marzo.
Aunque estos comicios suelen seguir lógicas locales, con listas no partidarias en la mayoría de las 35.000 localidades francesas, el escrutinio permitirá medir el peso de los partidos antes de la elección presidencial de 2027.
«La Unión Europea seguirá estos comicios para medir en qué punto está Francia a un año de unas elecciones cruciales para el futuro de Europa», explica a AFP Marta Lorimer, profesora en la Universidad de Cardiff.
La extrema derecha lidera los sondeos de la próxima presidencial, ya sea con su líder Marine Le Pen –pendiente de una sentencia judicial para poder presentarse– o con su delfín Jordan Bardella.
El mandatario centroderechista Emmanuel Macron ya no podrá ser candidato.
«Si Marsella o Niza ceden a los cantos de sirena de la extrema derecha, sería un sismo nacional. Como una derrota de la izquierda tras 25 años de dominio en París», resumía el sábado el editorial del diario de izquierdas Libération.
Batalla por París
Casi un 20% de electores habían votado hasta el mediodía (11H00 GMT), un punto más que en 2020 cuando la primera vuelta de las municipales se celebró en plena pandemia de coronavius, anunció el ministerio del Interior.
Clarisse Bremaud, una productora de exposiciones de 26 años, estaba entre los votantes que entraban y salían con cuentagotas de un colegio electoral en el centro de París.
«Para mí es importante participar en todas las elecciones», declaró a AFP. «Siento que es aún más crucial hoy con lo que está pasando en Francia, especialmente con la evolución de la política en Francia y en el mundo».
La campaña electoral ha estado marcada por la tensión tras la muerte en febrero de un activista ultraderechista a manos de un grupo antifascista en Lyon y por la nueva guerra en Oriente Medio.
En París, en manos de la izquierda desde 2001, el diputado socialista Emmanuel Grégoire espera suceder a la actual regidora, Anne Hidalgo, que renunció a optar a un tercer mandato, con un programa continuista junto a ecologistas y comunistas.
Grégoire lidera los sondeos, que no descartan tampoco una victoria de su principal rival, la exministra conservadora Rachida Dati, que ha hecho de la alternancia y de las críticas sobre la inseguridad y la suciedad en París sus caballos de batalla.
Alianzas clave
En París, otros tres candidatos podrían superar el umbral del 10% de votos y acceder a la segunda vuelta, por lo que las posibles alianzas entre las dos vueltas serán claves para alcanzar la alcaldía.
La misma situación se vive en las principales ciudades de Francia.
Los ecologistas se juegan las alcaldías ganadas en 2020 durante la «ola verde», como Lyon o Estrasburgo, mientras que la extrema derecha podría gobernar nuevas ciudades, como Marsella, Tolón y Niza, junto a sus aliados.
Un buen resultado reforzaría al partido de Le Pen de cara a 2027. Las legislativas anticipadas de 2024, que provocaron una profunda crisis política en Francia, ya lo confirmaron como uno de los tres bloques políticos, junto a la izquierda y la centroderecha.
Las discusiones y eventuales alianzas durante la segunda vuelta ofrecerán «un adelanto de lo que veremos el próximo año», afirmó Mujtaba Rahman, director para Europa de la consultora Eurasia Group, en referencia a la presidencial.
En la izquierda, repetir las alianzas de las legislativas de 2022 y 2024 con el partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) parece difícil por las polémicas sobre el presunto antisemitismo de su líder, Jean-Luc Mélenchon.
Las municipales podrían acabar o reafirmar las ambiciones presidenciales del ex primer ministro de Macron, Édouard Philippe, quien fió su candidatura a su reelección en la localidad portuaria de El Havre.
Internacionales
Ecuador empieza 15 días de operaciones antinarco con apoyo de EE.UU.
Fiel aliado de Washington, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles de la cocaína, pero las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y otros delitos no ceden.
Entre el domingo en la noche y el 31 de marzo en la mañana las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una «ofensiva muy fuerte» con «asesoramiento» de Estados Unidos, anticipó el martes el ministro de Interior, John Reimberg.
El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de estas operaciones y si desplegará militares estadounidenses en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa.
A lo largo de dos semanas los ecuatorianos de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán prohibido salir entre las 23H00 locales (4H00 GMT) y 05H00 (10H00 GMT).
«Estamos en una guerra», dijo Reimberg: «No se arriesguen, no salgan, quédense en casa, dejen que la fuerza pública con los aliados haga el trabajo que tiene que hacer», añadió.
Aunque no produce cocaína, Ecuador se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que llega a Estados Unidos mientras en sus calles la guerra se ensaña contra la población local.
Vecino de los mayores productores del polvo blanco, Colombia y Perú, el país pasó de ser una isla de paz a tener una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.
Durante el toque de queda sólo podrán salir viajeros con tiquete de avión en mano, personal de salud y de emergencias.
La medida preocupa a periodistas, transportistas, dueños de restaurantes, bares y otros negocios nocturnos y personas que viven lejos de sus trabajos.
Martha Ladines, de 28 años, es panadera en Guayaquil y no podrá comenzar a tiempo su jornada laboral.
«Nos han dicho que esa hora no se recupera porque hay turnos de los otros compañeros, y nos descontarán del sueldo», dice a la AFP la madre de dos niños.
«Será duro»
Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de «Escudo de las Américas».
Noboa se alinea con países como El Salvador y Argentina, dispuestos a respaldar la campaña estadounidense para ampliar su influencia en Latinoamérica tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por Trump en Venezuela.
Desde hace meses las Fuerzas especiales estadounidenses apoyan a los comandos ecuatorianos en entrenamiento, inteligencia y financiación.
El miércoles el gobierno anunció la inauguración de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI en Ecuador.
La semana pasada bombardeó con apoyo de Estados Unidos un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en los límites de ambos países.
Esta ofensiva divide a los ecuatorianos, ante denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública durante los frecuentes estados de excepción ordenados por Noboa desde que llegó al poder en noviembre de 2023.
El toque de queda «será duro para muchos por el trabajo, pero se necesita para tratar de controlar la inseguridad que vivimos. Ojalá las autoridades hagan un buen operativo táctico y no haya tantos muertos», dice Luis Villacís, un guardia de seguridad de 58 años.
Los ecuatorianos votaron «no» al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo promovido por Noboa.
Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano, de los más estratégicos para el comercio y un bastión narco.
Internacionales
Tiroteo mortal retrasa entrada de aficionados a tradicional torneo de golf en EE.UU.
La Oficina del Sheriff del condado de St. John, en Ponte Vedra Beach, Florida, informó que dos personas fueron abatidas y fallecieron en un intercambio armado que se produjo el viernes por la noche a aproximadamente una milla (1,6 kms) de TPC Sawgrass, sede de la competición.
El sospechoso de los homicidios huyó posteriormente hacia el campo de golf antes de ser detenido a primera hora del sábado en el condado de Nassau, a casi 50 kilómetros al norte del lugar donde se disputa el certamen.
El sheriff Robert Hardwick identificó al presunto tirador como Christian Barrios, de 32 años, y reveló que el sospechoso había estado en «contacto» con empleados de TPC Sawgrass mientras huía de la escena del crimen.
«Tomó lo que creemos fue una radio que pertenecía al PGA Tour, no una de las nuestras, y sabemos que la tiró después de eso», dijo Hardwick en una rueda de prensa.
«Nuestros canes la utilizaron como rastro de olor cuando llegaron allí», añadió.
El incidente llevó a los organizadores del torneo a retrasar 90 minutos la entrada de los aficionados al campo a primera hora del sábado por «razones operativas», aunque la tercera ronda comenzó puntualmente.
El sueco Ludvig Aberg lideraba el torneo con dos golpes de ventaja antes del arranque de la jornada sabatina.