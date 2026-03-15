La noche blanca reclamó las calles de San Benito

La colonia San Benito no solo celebró 10 años de la Nuit Blanche, sino que se convirtió en un organismo vivo de luz, sonido y texturas que reclamó el espacio público como un lienzo de encuentro ciudadano. Esta edición de aniversario se manifestó como una metamorfosis total del paisaje urbano, donde el asfalto cedió ante la poesía visual y el silencio nocturno fue derrotado por el estruendo de la creatividad. La jornada comenzó en la Presidente Plaza con una bienvenida de parte de la embajadora de Francia en El Salvador, Anne Denis Blanchardon.

«Es un gran placer y un honor estar con ustedes esta noche […], hoy 10 años de esta hermosa aventura cultural en la ciudad de San Salvador. Inspirada en la Nuit Blanche de París, la cual nació en 2002 […], esta iniciativa ha logrado a lo largo de una década convertirse en un momento muy esperado del calendario cultural salvadoreño. Una noche en la que el arte sale de los mu seos, de las galerías y de los teatros para encontrarse con la ciudad, sus calles, sus plazas y, sobre todo, con su gente», expresó.

Simultáneamente, la Orquesta Sinfónica de San Salvador Centro ofreció un concierto donde la técnica y la pasión se fun dieron bajo la sombra del emblemático árbol de maquilishuat.

A medida que el azul del cielo se tornaba en un negro profundo, la tecnología tomó el relevo de la mano de la Alianza Francesa y la Embajada de Francia. La exposición FAUNE propuso un juego de descubrimiento visual en todo el circuito de San Benito. A través de carteles de gran formato y una aplicación digital, el público pudo descubrir criaturas imaginarias ocultas en paisajes urbanos. Esta propuesta de la compañía Adrien M & Claire B no solo fue un alarde técnico, sino una invitación lúdica a redescubrir la ciudad y a imaginar nuevas formas de habitar el espacio común.

Uno de los momentos más impactantes fue la aparición de la instalación itinerante Fiesta Blanca. Creada por estudiantes de la Escuela de Diseño de la Universidad Dr. José Matías Del gado, esta obra rindió homenaje a la identidad nacional a través de una reinterpretación de la Cuyancúa. La criatura mitológica, cubierta de textiles artesanales de gran vistosidad, avanzó majestuosa desde la Alianza Francesa hacia el Presidente Plaza.

Al mismo tiempo, la mirada colectiva se elevó hacia la Plaza de las Banderas. Bajo el título Tejidas en el Aire, la Società Dante Alighieri coordinó un espectáculo que desafió las leyes de la física.

Artistas de diversos colectivos de danza y movimiento se apoderaron de telas y aros, transformando el aire en su escenario personal.

EL ARTE DE LA INTERACCIÓN: CREACIÓN Y AROMAS COMPARTIDOS

La Nuit Blanche reafirmó su carácter participativo en el pasaje 2, frente a la Alianza Francesa. El colectivo Tarde Noche tomó la calle para instaurar un estado de creación abierta. El taller de pintura sobre vinilos atrajo a personas de todas las edades, quienes experimentaron con formas y colores sobre discos, mientras que la intervención Peregrina en la Calle convirtió el suelo en un lienzo colectivo.

La experiencia sensorial se extendió a otros sentidos a través de la gastronomía y la plástica experimental. En la Premium Art Gallery, el café abandonó las tazas para transformarse en pigmento en el taller de El Torogoz en Café. Los participantes aprendieron técnicas de degradado para ilustrar el ave nacional y se lograron acabados únicos. En el establecimiento Dos Mundos Coffee, el aroma del tueste de café en vivo inundó la zona y elevó un producto tradicional a la categoría de arte, mientras que en Le Croissant, el público se concentró en el delicado pro ceso de pintar macarons, en el que unieron la repostería con la expresión visual.

La noche, a punto de terminar, recibió el ritmo de Los Tachos, quienes llenaron de reggue y buena vibra las calles aledañas al Presidente Plaza.

La avenida de La Revolución se convirtió en el epicentro de la energía cívica con la esperada presentación de la Banda Bicentenario. Desde las 9 de la noche, el ensamble musical, reconocido por su dinámico estilo Latin Marching Band, cautivó a los asistentes de la Nuit Blan che con un despliegue de talento y coordinación.

Con más de 150 músicos y cachiporras en escena, la banda ofreció un repertorio vibrante que fusionó ritmos populares con la disciplina de las bandas de marcha. El brillo de los instrumentos metálicos bajo las luces de San Benito y la potencia de la percusión marcaron uno de los momentos más concurridos de la noche, reafirmando el papel de esta agrupación como un símbolo de identidad salvadoreña.

Finalmente, la Comparsa Nuitblanchera del Colectivo Vacilarte unió a los últimos visitantes en una danza colectiva que recorrió el corazón de San Benito. Fue el cierre perfecto para 10 años de apostar por la cultura como motor de la ciudad. Al apagarse las luces, quedó el eco de una noche donde el arte no fue un objeto de observación, sino una experiencia compartida que devolvió la ciudad a sus habitantes bajo un resplandor de esperanza y color.

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