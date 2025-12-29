Principal
Dos personas lesionadas tras aparatoso accidente cerca del desvío a San Juan Opico
Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Claudia Lars, en las cercanías del desvío hacia San Juan Opico, La Libertad.
De acuerdo con el informe preliminar, el percance ocurrió cuando un camión impactó contra una volqueta por causas aún no determinadas.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se hicieron presentes en el lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados, mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes para regular el tráfico y establecer responsabilidades.
La excesiva velocidad y la distracción al volante podrían ser una de las causas de este grave accidente de tránsito.
Rescatan con vida a hombre que cayó de un puente a 40 metros de profundidad
Elementos de rescate de Comandos de Salvamento, junto a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron el rescate vertical de un hombre de 52 años, quien accidentalmente cayó desde un puente.
El hecho ocurrió en la colonia Santa Marta, comunidad Gallegos 2, al final del pasaje F, en San Salvador, cayendo aproximadamente a 40 metros de profundidad hasta el río Acelhuate.
El hombre fue identificado como Rafael Hernández, de 52 años de edad, quien fue rescatado y luego estabilizado en el lugar, para posteriormente ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención oportuna.
Anuncian circulación controlada sobre el bulevar Venezuela por reparaciones de ANDA
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), anunció que para la noche de este lunes, tienen programadas las reparaciones de una fuga de agua potable ubicada sobre el bulevar Venezuela, por lo que el paso permanecerá restringido.
La intervención está programada sobre el carril exterior del bulevar, en sentido de oriente a poniente, en la 13° avenida sur en San Salvador Centro.
Por ello, entre las 9:00 p.m. y 4:00 a.m. del martes, el servicio de agua potable puede verse afectado en el Barrio Santa Anita, en el bulevar Venezuela y la 25 avenida sur.
Además, la circulación sobre la arteria será controlada, por lo que se le pide a la población tomar las medidas necesarias para evitar retrasos o accidentes.
Lluvias e ingreso de Vientos Nortes afectarán a El Salvador este lunes
Las probabilidades de lluvias y tormentas junto al ingreso de Vientos Nortes marcarán las condiciones del tiempo para este lunes en El Salvador, según señaló el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Para este día, por la mañana, se tendrán cielos despejados, dando paso a mayor nubosidad por la tarde, lo que podría derivar en lluvias sobre la cadena montañosa y los alrededores de la franja volcánica, principalmente en la zona norte del país.
Estas lluvias se irán desplazando hasta llegar a los sectores de las zonas oriental y central en horas de la noche, donde podrían producirse algunas tormentas, las cuales permanecerían hasta las horas de la madrugada del martes.
Para las horas nocturnas también se espera el ingreso de ráfagas de viento desde el norte y el noreste, con velocidades promedios de entre 9 y 18 kilómetros por hora y algunas ocasionales de entre 40 y 70 km/h.
A lo largo del día se esperan temperaturas cálidas con ambiente caluroso, dando paso a una sensación de mayor frescura para las horas de la noche y la madrugada.