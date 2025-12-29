Principal
Localizan sano y salvo a adulto mayor reportado como desaparecido
Tras recibirse la denuncia por la desaparición de Miguel Ángel Granados, la Fiscalía General de la República (FGR) activó de inmediato el protocolo de búsqueda, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
Gracias a las acciones realizadas por las instituciones, la persona fue localizada con éxito y se confirmó que no fue víctima de ningún delito.
Las autoridades dieron por finalizado el procedimiento, reiterando su compromiso con la pronta atención de este tipo de casos.
Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición, pero destacaron la importancia de la denuncia oportuna y la coordinación interinstitucional para lograr resultados efectivos.
Asimismo, hicieron un llamado a la población a reportar de inmediato cualquier caso similar, ya que la información temprana es clave para garantizar la seguridad y localización de las personas.
Lluvias e ingreso de Vientos Nortes afectarán a El Salvador este lunes
Las probabilidades de lluvias y tormentas junto al ingreso de Vientos Nortes marcarán las condiciones del tiempo para este lunes en El Salvador, según señaló el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Para este día, por la mañana, se tendrán cielos despejados, dando paso a mayor nubosidad por la tarde, lo que podría derivar en lluvias sobre la cadena montañosa y los alrededores de la franja volcánica, principalmente en la zona norte del país.
Estas lluvias se irán desplazando hasta llegar a los sectores de las zonas oriental y central en horas de la noche, donde podrían producirse algunas tormentas, las cuales permanecerían hasta las horas de la madrugada del martes.
Para las horas nocturnas también se espera el ingreso de ráfagas de viento desde el norte y el noreste, con velocidades promedios de entre 9 y 18 kilómetros por hora y algunas ocasionales de entre 40 y 70 km/h.
A lo largo del día se esperan temperaturas cálidas con ambiente caluroso, dando paso a una sensación de mayor frescura para las horas de la noche y la madrugada.
Dos personas lesionadas tras aparatoso accidente cerca del desvío a San Juan Opico
Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Claudia Lars, en las cercanías del desvío hacia San Juan Opico, La Libertad.
De acuerdo con el informe preliminar, el percance ocurrió cuando un camión impactó contra una volqueta por causas aún no determinadas.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se hicieron presentes en el lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados, mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes para regular el tráfico y establecer responsabilidades.
La excesiva velocidad y la distracción al volante podrían ser una de las causas de este grave accidente de tránsito.
Rescatan a persona atrapada en vehículo de carga pesada en Morazán
Elementos de emergencia atendieron a una persona que quedó atrapada en un vehículo de carga pesada tras un accidente de tránsito registrado en la Carretera Ruta Militar, kilómetro 16, en el distrito de Jocoro, departamento de Morazán.
Para liberar a la víctima, los rescatistas aplicaron técnicas de extricación vehicular utilizando equipo hidráulico especializado, lo que permitió su liberación de forma segura.
Posteriormente, la persona fue entregada a los servicios médicos para recibir la atención correspondiente.
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución al transitar por la zona, especialmente a vehículos de carga pesada, a fin de prevenir este tipo de incidentes y garantizar la seguridad vial en la Ruta Militar.