Localizan sano y salvo a adulto mayor reportado como desaparecido

Las probabilidades de lluvias y tormentas junto al ingreso de Vientos Nortes marcarán las condiciones del tiempo para este lunes en El Salvador, según señaló el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Para este día, por la mañana, se tendrán cielos despejados, dando paso a mayor nubosidad por la tarde, lo que podría derivar en lluvias sobre la cadena montañosa y los alrededores de la franja volcánica, principalmente en la zona norte del país.

Estas lluvias se irán desplazando hasta llegar a los sectores de las zonas oriental y central en horas de la noche, donde podrían producirse algunas tormentas, las cuales permanecerían hasta las horas de la madrugada del martes.

Para las horas nocturnas también se espera el ingreso de ráfagas de viento desde el norte y el noreste, con velocidades promedios de entre 9 y 18 kilómetros por hora y algunas ocasionales de entre 40 y 70 km/h.

A lo largo del día se esperan temperaturas cálidas con ambiente caluroso, dando paso a una sensación de mayor frescura para las horas de la noche y la madrugada.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...