Internacionales

Congreso de Perú destituye a la presidenta por incapacidad para enfrentar a la inseguridad

Publicado

Hace 52 minutos

el

El congreso de Perú destituyó a la presidente de la nación andina, Dina Baluarte, tras acumular cuatro mociones de vacancia (destitución).

El jueves por la noche, los congresistas peruanos destituyeron a la mandataria argumentando «permanente incapacidad moral» para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

Las cuatro mociones para la destitución de la presidenta Boluarte fueron aprobadas con 122 votos a favor de un total de 130.

La cantidad mínima de votos a favor que se requería para destituir a la presidenta Dina Boluarte eran 87.

De esta forma, Dina Boluarte se convierte en la primera presidente mujer destituida en la historia de Perú.

Internacionales

Analizan si continúan trabajos en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador tras nuevo derrumbe

Publicado

Hace 46 minutos

el

11 octubre, 2025

Por

Las autoridades guatemaltecas evaluaron este viernes si continúan con los trabajos en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador tras nuevos derrumbes.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mencionaron que el nuevo derrumbe frenó los avances en las tareas de remoción de escombros sobre la vía, dejando en incertidumbre su fecha de reapertura.

Además, CONRED detalló que el nuevo derrumbe cubrió la maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala para continuar con los trabajos en la zona.

«Considerando que las lluvias persisten en el área y la oscuridad de la noche, con el objetivo de proteger la vida de los elementos presentes, se evaluarán los nuevos daños durante la mañana del 10 de octubre.», indicó la institución en una publicación de X.

Reiteró además que el paso vehicular y peatonal continúa restringido para peatones y para vehículos

Internacionales

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia en Venezuela

Publicado

Hace 22 horas

el

10 octubre, 2025

Por

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz, informó el Comité Noruego del Nobel, que destacó su “incansable defensa de la democracia frente al régimen de Nicolás Maduro”.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, señaló que Machado fue reconocida por su “trabajo de promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia”. Añadió que su figura “ha logrado unificar a una oposición antes dividida” y que, pese a las amenazas en su contra, “ha permanecido en el país, inspirando a millones”.

Desde la clandestinidad, Machado reaccionó con sorpresa al anuncio del galardón. “¡Estoy en shock! No lo puedo creer”, expresó en un video compartido por su equipo.

De 58 años, ingeniera y madre de tres hijos, Machado se ha mantenido oculta desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se declaró vencedor en medio de denuncias de fraude. Su aliado político, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, la reemplazó como candidato tras su inhabilitación y celebró el reconocimiento como un “merecido premio a su larga lucha por la libertad”.

La comunidad internacional también reaccionó al anuncio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el Nobel como “un poderoso mensaje en favor de la democracia”, mientras que la ONU afirmó que el galardón refleja las aspiraciones del pueblo venezolano por “elecciones libres y un Estado de derecho”.

El Premio Nobel de la Paz 2025 será entregado el 10 de diciembre en Oslo y consiste en una medalla de oro, un diploma y una dotación económica de 1.2 millones de dólares.

Internacionales

Terremoto de magnitud 7.4 deja al menos seis muertos en el sur de Filipinas

Publicado

Hace 22 horas

el

10 octubre, 2025

Por

Al menos seis personas murieron este viernes tras un fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y autoridades locales.

El sismo se registró a las 9:43 a.m. hora local, con epicentro a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay. La magnitud del movimiento provocó la emisión de alertas de tsunami en la región, las cuales fueron levantadas horas después.

Entre las víctimas se encuentran tres mineros que murieron tras el colapso de un túnel en las montañas al oeste de Manay. En la ciudad de Mati, una persona perdió la vida al derrumbarse un muro y otra falleció por un ataque al corazón. Además, se reportó una víctima en Davao, situada a más de 100 kilómetros del epicentro.

El sismo ocurre apenas 11 días después de otro terremoto de magnitud 6.9 que dejó 75 muertos y más de 1,200 heridos en la isla de Cebú, al norte de Mindanao.

Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en la costa este del país ante el temor de olas de hasta tres metros, aunque finalmente no se registraron tsunamis significativos.

