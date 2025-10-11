Internacionales
Analizan si continúan trabajos en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador tras nuevo derrumbe
Las autoridades guatemaltecas evaluaron este viernes si continúan con los trabajos en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador tras nuevos derrumbes.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mencionaron que el nuevo derrumbe frenó los avances en las tareas de remoción de escombros sobre la vía, dejando en incertidumbre su fecha de reapertura.
Además, CONRED detalló que el nuevo derrumbe cubrió la maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala para continuar con los trabajos en la zona.
«Considerando que las lluvias persisten en el área y la oscuridad de la noche, con el objetivo de proteger la vida de los elementos presentes, se evaluarán los nuevos daños durante la mañana del 10 de octubre.», indicó la institución en una publicación de X.
Reiteró además que el paso vehicular y peatonal continúa restringido para peatones y para vehículos
Congreso de Perú destituye a la presidenta por incapacidad para enfrentar a la inseguridad
El congreso de Perú destituyó a la presidente de la nación andina, Dina Baluarte, tras acumular cuatro mociones de vacancia (destitución).
El jueves por la noche, los congresistas peruanos destituyeron a la mandataria argumentando «permanente incapacidad moral» para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
Las cuatro mociones para la destitución de la presidenta Boluarte fueron aprobadas con 122 votos a favor de un total de 130.
La cantidad mínima de votos a favor que se requería para destituir a la presidenta Dina Boluarte eran 87.
De esta forma, Dina Boluarte se convierte en la primera presidente mujer destituida en la historia de Perú.
Terremoto de magnitud 7.4 deja al menos seis muertos en el sur de Filipinas
Al menos seis personas murieron este viernes tras un fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y autoridades locales.
El sismo se registró a las 9:43 a.m. hora local, con epicentro a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay. La magnitud del movimiento provocó la emisión de alertas de tsunami en la región, las cuales fueron levantadas horas después.
Entre las víctimas se encuentran tres mineros que murieron tras el colapso de un túnel en las montañas al oeste de Manay. En la ciudad de Mati, una persona perdió la vida al derrumbarse un muro y otra falleció por un ataque al corazón. Además, se reportó una víctima en Davao, situada a más de 100 kilómetros del epicentro.
El sismo ocurre apenas 11 días después de otro terremoto de magnitud 6.9 que dejó 75 muertos y más de 1,200 heridos en la isla de Cebú, al norte de Mindanao.
Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en la costa este del país ante el temor de olas de hasta tres metros, aunque finalmente no se registraron tsunamis significativos.