Jetset
Coca-Cola rechaza haber amenazado con boicotear el Super Bowl si actúa Bad Bunny
El CEO de la empresa de alimentación Coca-Cola, James Quincey, no ha amenazado con retirar su patrocinio del Super Bowl si el cantante Bad Bunny actúa en el descanso de la edición de 2026, a pesar de que algunos internautas lo afirmen sin aportar pruebas de ello.
En las últimas horas han circulado por redes sociales como Facebook y Threads mensajes que aseguran que el consejero delegado de Coca-Cola ha amenazado con no mantener su patrocinio en el Super Bowl si el artista puertorriqueño Bad Bunny actúa en el descanso.
“Cancelaré mi patrocinio del Super Bowl si permiten que Bad Bunny actúe en el medio tiempo. Si Bad Bunny sube al escenario, no habrá Coca-Cola”, dice uno de los usuarios que comparte esta afirmación.
Coca-Cola no patrocina la Super Bowl
Según ha confirmado la compañía a un medio de verificación estadounidense miembro de la Red Internacional de Verificación (IFCN), a la que también está adscrita EFE Verifica, “ese rumor es inventado y completamente falso“. Además aclara que “no patrocina el Super Bowl”.
El portal Lead Stories contactó con un portavoz de la empresa de alimentación, que negó la veracidad de ese rumor, y que Coca-Cola esté entre los patrocinadores de uno de los eventos más seguidos en todo el mundo, en el que una buena parte de las marcas más importantes se anuncian.
Por otro lado, la propia Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), anunció que el cantante puertorriqueño protagonizará el espectáculo musical que tendrá lugar en el descanso del partido del 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), y que está patrocinado por Apple Music.
Trump contra Bad Bunny
Esta desinformación surgió a raíz de las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó el hecho de que Bad Bunny actuara en el Super Bowl de una decisión “absolutamente ridícula”. El mandatario dijo no saber “quién es” ni tampoco “por qué” la NFL lo ha elegido para protagonizar la famosa actuación de la final. “Es una locura”, concluyó.
La elección de Bad Bunny para actuar como artista principal en el Super Bowl ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas, que reprochan que su música sea en español.
El puertorriqueño explicó hace poco que había excluido a Estados Unidos de su última gira de conciertos por temor a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Adunas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha impulsado el Gobierno de Trump contra la población inmigrante y que podrían afectar a sus fans.
“Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupa mucho”, explicó en declaraciones a una revista recogidas por EFE.
En definitiva, es falso que el CEO de Coca-Cola haya amenazado con boicotear la Super Bowl si Bad Bunny actúa en el descanso, ya que la compañía lo ha negado a un medio de verificación miembro de la IFCN, de la que también forma parte EFE Verifica
Jetset
Diane Keaton muere a los 79 años en California tras una legendaria carrera Hollywood
Desde el medio estadounidense explicaron que no se revelaron detalles sobre las circunstancias del fallecimiento y que los familiares de la artista pidieron privacidad en este momento tan difícil.
La triste noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo y miles de personas compartieron sus mensajes de cariño para los cercanos a la actriz.
La historia de Diane Keaton, una de las actrices más icónicas de Hollywood
Diane Keaton comenzó a trabajar en el espectáculo a fines de la década del sesenta, cuando las mujeres solo aparecían en las tramas como esposas, amantes, prostitutas o madres. Le gustaba cantar e hizo algunos papeles en teatro.
En 1968 fue una suplente en la producción original de Hair en Broadway, donde fue comentada su negativa a desnudarse -era opcional- en cierta escena del musical en que el elenco entero actuaba desnudo. Tiempo después se presentó al casting de Sueños de un seductor, de Woody Allen, y a pesar de que se la consideró demasiado alta (1,69m, 4cm más alta que el director) consiguió el papel.
En 1971 Francis Ford Coppola la eligió como Kay Adams, la novia de Michael Corleone en El Padrino; un papel con muy poca sustancia pero que aun así le dio notoriedad. Participó también en las dos películas siguientes con un rol algo más intenso, pero como dijo la revista Time resultó “invisible y pálida”.
Su verdadera celebridad llegó con Annie Hall, de Woody Allen, con quien mantenía un romance y había hecho una cantidad de papeles algo disparatados en varias de sus producciones. Pero esta película no solo representaba en cierto modo las alternativas de la relación entre ellos, también inauguró un personaje cargado de humor con un extraordinario estilo para vestir: ropa de varón, bastante holgada y un poco pasada de moda, con sombrero fedora y tacos bajos.
Ese estilo, junto con su naturaleza famosamente despistada y el arte de burlarse de sí misma, la convirtieron en un ícono de la mujer contemporánea. Sin embargo, para no quedar atrapada en el género de la comedia, en 1977 realizó un papel dramático en Buscando al Sr. Goodbar. En el film interpreta a una mujer que trabaja como maestra católica para niños sordos de día y mantiene una vida completamente diferente durante las noches, cuando frecuenta bares de solteros.
Se supo qué pasó con la salud de Diane Keaton meses antes de su muerte
Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona tras 14 años de relación y explicó los motivos
Jetset
Carín León regresa a El Salvador con su exitoso «Boca Chueca Tour 2025»
Carín León, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, volverá a El Salvador para ofrecer un concierto cargado de música y emociones. La presentación se realizará el próximo 24 de octubre en el Estadio Jorge «Mágico» González, como parte de su gira «Boca Chueca Tour 2025». Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma SmartTicket.
La visita de León al país coincide con uno de los momentos más destacados de su carrera. Su gira ha tenido gran éxito internacional, incluido The Sphere en Estados Unidos, donde la demanda de boletos obligó a abrir nuevas fechas debido al rápido agotamiento de entradas. Además, la gira ha recorrido con éxito diversas regiones de América Latina, consolidando a Carín León como una de las voces más reconocidas del regional mexicano a nivel mundial.
Oriundo de Hermosillo, México, Carín León —cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León Huez— inició su trayectoria musical a mediados de la década de 2000. En 2010 fundó el grupo Arranke, y en 2020 alcanzó notoriedad con su versión del tema «Tú», que rápidamente se popularizó en plataformas digitales. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Grupo Firme, Espinoza Paz, Ricky Martin y Kanny García, consolidando su estilo propio en el género.
Durante su concierto en El Salvador, los asistentes podrán disfrutar de sus éxitos más populares, entre ellos «Primera Cita», «A Medio Vivir», «Que Vuelvas» y «Te Lo Agradezco», en un espectáculo que promete emociones y sorpresas para el público salvadoreño.
Jetset
Madre de Lamine Yamal genera polémica por evento exclusivo con entradas de 150 a 800 euros
Sheila Ebana, madre del joven delantero del FC Barcelona y la selección española, Lamine Yamal, anunció un evento en Londres que ha despertado tanto curiosidad como críticas. La velada se llevará a cabo el 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square, y las entradas tienen un costo que oscila entre 150 y 800 euros, dependiendo del paquete elegido.
Organizado por la empresa JEN C Events, el encuentro se promociona con el lema: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”. Cabe destacar que Lamine Yamal no asistirá, debido a que al día siguiente su equipo se enfrenta al Celta de Vigo.
El evento ofrece distintas modalidades: la entrada más económica incluye un menú de tres platos y una copa de champán; la Silver Ticket añade una botella de vino en la mesa; mientras que el paquete VIP de 800 euros garantiza mesa preferente, barra libre, champán de bienvenida y fotografía junto a Ebana. La agenda contempla cóctel, cena, música en vivo y DJ hasta las 23:00 horas, con un aforo limitado a 400 personas mayores de 18 años.
La iniciativa ha generado polémica en medios y redes sociales, cuestionando el alto costo de los boletos y la motivación detrás del evento. Mientras algunos defienden que se trata de una madre buscando aprovechar la fama de su hijo de manera legítima, otros critican que sea un ejemplo de cómo el entorno de ciertos jugadores monetiza su notoriedad.
A sus 18 años, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las mayores promesas del fútbol europeo, con su carrera en el Barcelona y la selección española acaparando la atención mediática. La controversia alrededor de su familia no es nueva; recientemente, su padre, Mounir Nasraoui, expresó públicamente su frustración tras la ceremonia del Balón de Oro, señalando que consideraba que el premio debería haber sido para su hijo, calificando el resultado como un “daño moral”.
Este evento pone de relieve cómo la fama de jóvenes talentos deportivos puede generar iniciativas comerciales polémicas, así como debates sobre la ética de aprovechar la notoriedad familiar en el ámbito público.