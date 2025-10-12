Perrito buscó ayuda para rescatar a su dueña que había sufrido un accidente en Florida

“¡Aveces los héroes vienen con cuatro patas y una cola meneando!”, compartió la Oficina del Sheriff de Okaloosa después de que un cachorro buscara ayuda para que pudieran rescatar a su dueña, una mujer mayor, que había sufrido una caída y no podía moverse.

Un perrito de nombre Eeyore se convirtió en un héroe luego de buscar ayuda con una oficial del sheriff y la llevó justo al lugar donde se encontraba su dueña, quien se había caído y no podía moverse porque se encontraba herida.

Tardaron mucho en el paseo

Un hombre mayor llamó angustiado a las autoridades porque su esposa había desaparecido. La oficial Devon Miller acudió al domicilio de la persona, quien muy angustiado le dijo que su mujer había salido a pasear al perro de su hijo, pero habían pasado muchas horas y no regresaba.

La oficial Miller comenzó a buscar por las calles cercanas al domicilio cuando descubrió a Eeyore que caminaba solo. “Hola bebé, dónde está tu mamá?”, se escucha decir a la agente.

Se acercó a él y se percató que estaba muy inquieto, así que tanto la mascota como Miller comenzaron a caminar, todo quedó grabado en la cámara corporal.

La llevó justo donde estaba la señora

Eeyore comenzó a caminar más rápido hasta que llegó exactamente hasta el lugar en donde se encontraba su abuela de 86 años. “Está usted bien?”, preguntó la oficial.

La oficial Miller solicitó de inmediato ayuda médica. El perrito se puso junto a su dueña para continuar protegiéndola, mientras la abuelita se enteraba cómo localizó la ayuda y la trajo directo a ella.

“Buen muchacho, buen muchacho”, dice la señora, “yo soy su abuela… Eeyore buen muchacho, la abuela te ama”, añadió.

La mujer fue trasladada a un hospital para curar sus heridad. Mientras, la noticia se hizo viral en redes sociales.

Eeyore es un perrito rescatado y adoptado

“¡Así que todo el mundo está pidiendo ver a nuestra joven ayudante Devon Miller que trabajó con Eeyore para encontrar a su abuela herida”, escribió el sheriff en redes sociales, mostrando una foto de la agente.

La noticia del rescate de la señora, gracias a su mascota que es un perrito rescatado y adopatado, se hizo muy popular en toda la ciudad de Destin.

Eeyore fue rescatado por el refugio L&R Rescue, después de ser atropellado. Necesitaba cirugías en su patita y después de que sus rescatistas lucharon para salvar su vida, el perrito fue adoptado por la familia que le brindó un cálido hogar

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...