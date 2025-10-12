Internacionales
Trump anuncia acuerdo con AstraZeneca para bajar precios de medicamentos en EE.UU.
El presidente Donald Trump anunció que la farmacéutica británica AstraZeneca podrá brindar sus medicamentos a Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos en Estados Unidos, a precios similares a los que ofrece en otros países desarrollados.
El acuerdo, anunciado en la Casa Blanca, tiene como objetivo bajar “drásticamente” los precios de los medicamentos y equipararlos a los de otros países, de acuerdo con Trump.
Según el mandatario republicano, este acuerdo permitirá reducir drásticamente los costos para “los contribuyentes estadounidenses”.
Sin embargo, expertos en precios de medicamentos señalan que, en muchos casos, los precios que paga Medicaid ya son similares a los de Europa, por lo que el impacto real de esta medida podría ser limitado.
AstraZeneca también se comprometió a invertir $50,000 millones de dólares en investigación y desarrollo en Estados Unidos hasta 2030, incluyendo la construcción de una nueva planta en Virginia que se espera genere unos 3,600 empleos.
El beneficio que la farmacéutica británica recibirá a cambio será una exención de tres años de los aranceles impuestos a medicamentos importados.
El acuerdo sigue a uno similar alcanzado con Pfizer y forma parte de la estrategia de la administración Trump para presionar a las farmacéuticas a reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos y aumentar la producción nacional.
Internacionales
Perrito buscó ayuda para rescatar a su dueña que había sufrido un accidente en Florida
“¡Aveces los héroes vienen con cuatro patas y una cola meneando!”, compartió la Oficina del Sheriff de Okaloosa después de que un cachorro buscara ayuda para que pudieran rescatar a su dueña, una mujer mayor, que había sufrido una caída y no podía moverse.
Un perrito de nombre Eeyore se convirtió en un héroe luego de buscar ayuda con una oficial del sheriff y la llevó justo al lugar donde se encontraba su dueña, quien se había caído y no podía moverse porque se encontraba herida.
Tardaron mucho en el paseo
Un hombre mayor llamó angustiado a las autoridades porque su esposa había desaparecido. La oficial Devon Miller acudió al domicilio de la persona, quien muy angustiado le dijo que su mujer había salido a pasear al perro de su hijo, pero habían pasado muchas horas y no regresaba.
La oficial Miller comenzó a buscar por las calles cercanas al domicilio cuando descubrió a Eeyore que caminaba solo. “Hola bebé, dónde está tu mamá?”, se escucha decir a la agente.
Se acercó a él y se percató que estaba muy inquieto, así que tanto la mascota como Miller comenzaron a caminar, todo quedó grabado en la cámara corporal.
La llevó justo donde estaba la señora
Eeyore comenzó a caminar más rápido hasta que llegó exactamente hasta el lugar en donde se encontraba su abuela de 86 años. “Está usted bien?”, preguntó la oficial.
La oficial Miller solicitó de inmediato ayuda médica. El perrito se puso junto a su dueña para continuar protegiéndola, mientras la abuelita se enteraba cómo localizó la ayuda y la trajo directo a ella.
“Buen muchacho, buen muchacho”, dice la señora, “yo soy su abuela… Eeyore buen muchacho, la abuela te ama”, añadió.
La mujer fue trasladada a un hospital para curar sus heridad. Mientras, la noticia se hizo viral en redes sociales.
Eeyore es un perrito rescatado y adoptado
“¡Así que todo el mundo está pidiendo ver a nuestra joven ayudante Devon Miller que trabajó con Eeyore para encontrar a su abuela herida”, escribió el sheriff en redes sociales, mostrando una foto de la agente.
La noticia del rescate de la señora, gracias a su mascota que es un perrito rescatado y adopatado, se hizo muy popular en toda la ciudad de Destin.
Eeyore fue rescatado por el refugio L&R Rescue, después de ser atropellado. Necesitaba cirugías en su patita y después de que sus rescatistas lucharon para salvar su vida, el perrito fue adoptado por la familia que le brindó un cálido hogar
Internacionales
Monja famosa de TikTok resultó ser un estafador que había sido detenido en 2016
Una viral «monja» de TikTok, quien se apoda como «Madre Teresa», resultó ser una persona que en 2016 fue detenida por estafar a un comité de vivienda en Copiapó, por una suma de 20 millones.
Se trata de la cuenta @grutasantarita, quién actualmente se viste de hábito y acude a hospitales, realizando obras de caridad.
Hace 9 años, el sujeto, llamado Andrés Alfaro Araya, se hacía pasar por un cura llamado «Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta». Sin embargo, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) por estafar a familias de Copiapó, tras prometerles el acceso a una vivienda.
La «Madre Teresa», quien asegura ser parte de la congregación Samaritanas del Corazón de Jesús, posee incluso una cuenta de Instagram, en la que se dedica a vender diferentes objetos religiosos, como rosarios.
Luego de ser cuestionada por un medio televisivo, la «monja» aseguró que «no, yo soy Teresa». «Si bien es cierto fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja, tengo mi Arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que es una iglesia que está regulada por el Ministerio de Justicia», aseveró.
«Soy religiosa, soy Carmelita Samaritana», añadió, y destacó su trabajo caritativo en el Hospital de Copiapó. «Es fácil agarrarse de (lo que hice) hace 10 años atrás, pero no de lo que estoy haciendo actualmente».
Asimismo, negó estafar a la gente y engañarlas con un traje de hábito. «Ese fue el pasado», añadió.
Cabe mencionar que, en los videos, también aparece un «sacerdote», Eugenio, quien sería su pareja y con quien vive en Las Condes.
Desde la Conferencia Episcopal señalaron que «no tienen antecedentes ni facultades para investigar situaciones de engaño» como la anterior y que «es lamentable que algunas personas puedan aprovecharse de la buena fe de otras».
Internacionales
Hombre orina el Altar Papal de la Basílica de San Pedro frente a cientos de peregrinos
A las 9:30 de la mañana de ayer, un hombre protagonizó un grave acto de profanación en la Basílica de San Pedro al orinar sobre el Altar Papal, mientras se celebraba la Santa Misa en el Altar de la Cátedra.
El hecho, presenciado por cientos de peregrinos, causó conmoción entre los asistentes y obligó a las autoridades eclesiásticas a suspender momentáneamente la liturgia.
Fuentes del Vaticano confirmaron que el individuo fue detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes. Aunque no se ha revelado su identidad ni nacionalidad, se informó que se investigan los motivos que lo llevaron a cometer el acto.
El Vaticano aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado del Altar Papal ni los pasos que se seguirán para su purificación ritual, práctica habitual en casos de profanación dentro de templos sagrados.