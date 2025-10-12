Nacionales -deportes
Tecnología confirma fuera de juego en el gol de Panamá contra El Salvador
La tecnología de fuera de juego semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) confirmó que el gol anotado por Panamá ante El Salvador sí debió ser anulado por posición adelantada.
El tanto, que generó polémica entre aficionados y analistas, fue revisado mediante este sistema, el cual reveló que el jugador panameño que intervino en la jugada estaba en posición ilícita al momento de recibir el balón.
El sistema SAOT, implementado recientemente en competiciones internacionales para aumentar la precisión en decisiones arbitrales, utilizó sensores y tecnología de seguimiento para determinar con claridad la posición del jugador en cuestión.
Tras el análisis, se concluyó que el gol vulneró las reglas del fuera de juego, lo que ha reavivado el debate sobre el uso del VAR y la tecnología en el fútbol.
A pesar de la evidencia técnica, el tanto fue convalidado en su momento por el equipo arbitral, lo que ha generado críticas hacia la actuación arbitral y ha llevado a algunos sectores a pedir mayor capacitación y coordinación entre el VAR y la tecnología SAOT.
Este incidente podría tener repercusiones importantes en el desarrollo de la eliminatoria, ya que el resultado afectó directamente a la clasificación de ambos equipos.
Panamá logra ganar en el estadio Cuscatlán
Los panameños logaron este viernes ganar en el estadio Cuscatlán tras ganar por 0-1 a El Salvador.
El VAR volvió aparecer en el coloso de Monserrat y de manera injusta, porque nuevamente le anuló el gol a La Selecta.
En el minuto 55, Michael Amir Murillo apareció por banda derecha y asistió a José Fajardo para la anotación panameña.
Salvadoreños se preparan para apoyar a La Selecta ante Panamá
El azul y blanco se apodera de las calles y los alrededores del estadio Cuscatlán, donde esta noche la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador se enfrentará a Panamá en el marco de las eliminatorias mundialistas.
Aficionados de todas las edades muestran su entusiasmo y orgullo por La Selecta, confiados en que el equipo logrará un buen resultado frente al conjunto canalero. En los alrededores del estadio, se pueden adquirir camisetas oficiales de distintas tallas y diseños, todas con un mismo sentimiento de apoyo al país.
El partido está programado para las 7:00 p.m., hora local, y será transmitido en vivo por Canal 4. Una victoria de El Salvador podría incluso significar el regreso al liderato del grupo, dependiendo del resultado del encuentro entre Surinam y Guatemala.
Henry Romero fue operado con éxito y estará fuera de las canchas por ocho meses
El defensa y capitán del Alianza FC y de la Selección Nacional, Henry Romero, fue sometido a una intervención quirúrgica por una lesión en la rodilla derecha, informó el club capitalino la noche del jueves.
Según el comunicado oficial, la operación fue realizada con éxito y el jugador iniciará un proceso de recuperación que tomará entre seis y ocho meses.
Romero se lesionó durante el partido entre Águila y Alianza en el estadio Cuscatlán, y posteriormente se resintió mientras entrenaba con la Selección Nacional. Tras una resonancia magnética, se determinó que debía someterse a una artroscopia de reparación de ligamento meniscal.
“Sé que se viene un proceso de recuperación que requiere paciencia y trabajo, pero estoy con la mente fuerte y el compromiso de regresar más fuerte que nunca”, expresó el defensor en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo del club, sus compañeros y la afición.
El Alianza FC aseguró que el jugador se encuentra estable y que contará con todo el respaldo institucional durante su recuperación.
Henry Romero fue pieza clave en el último título del Alianza, donde anotó el penal decisivo en la final ante Municipal Limeño. Con su baja, el conjunto albo pierde a su capitán en un momento en que lidera el torneo Apertura 2025, mientras que la Selección Nacional deberá afrontar sin él la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.