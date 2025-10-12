Internacionales
Monja famosa de TikTok resultó ser un estafador que había sido detenido en 2016
Una viral «monja» de TikTok, quien se apoda como «Madre Teresa», resultó ser una persona que en 2016 fue detenida por estafar a un comité de vivienda en Copiapó, por una suma de 20 millones.
Se trata de la cuenta @grutasantarita, quién actualmente se viste de hábito y acude a hospitales, realizando obras de caridad.
Hace 9 años, el sujeto, llamado Andrés Alfaro Araya, se hacía pasar por un cura llamado «Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta». Sin embargo, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) por estafar a familias de Copiapó, tras prometerles el acceso a una vivienda.
La «Madre Teresa», quien asegura ser parte de la congregación Samaritanas del Corazón de Jesús, posee incluso una cuenta de Instagram, en la que se dedica a vender diferentes objetos religiosos, como rosarios.
Luego de ser cuestionada por un medio televisivo, la «monja» aseguró que «no, yo soy Teresa». «Si bien es cierto fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja, tengo mi Arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que es una iglesia que está regulada por el Ministerio de Justicia», aseveró.
«Soy religiosa, soy Carmelita Samaritana», añadió, y destacó su trabajo caritativo en el Hospital de Copiapó. «Es fácil agarrarse de (lo que hice) hace 10 años atrás, pero no de lo que estoy haciendo actualmente».
Asimismo, negó estafar a la gente y engañarlas con un traje de hábito. «Ese fue el pasado», añadió.
Cabe mencionar que, en los videos, también aparece un «sacerdote», Eugenio, quien sería su pareja y con quien vive en Las Condes.
Desde la Conferencia Episcopal señalaron que «no tienen antecedentes ni facultades para investigar situaciones de engaño» como la anterior y que «es lamentable que algunas personas puedan aprovecharse de la buena fe de otras».
Hombre orina el Altar Papal de la Basílica de San Pedro frente a cientos de peregrinos
A las 9:30 de la mañana de ayer, un hombre protagonizó un grave acto de profanación en la Basílica de San Pedro al orinar sobre el Altar Papal, mientras se celebraba la Santa Misa en el Altar de la Cátedra.
El hecho, presenciado por cientos de peregrinos, causó conmoción entre los asistentes y obligó a las autoridades eclesiásticas a suspender momentáneamente la liturgia.
Fuentes del Vaticano confirmaron que el individuo fue detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes. Aunque no se ha revelado su identidad ni nacionalidad, se informó que se investigan los motivos que lo llevaron a cometer el acto.
El Vaticano aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado del Altar Papal ni los pasos que se seguirán para su purificación ritual, práctica habitual en casos de profanación dentro de templos sagrados.
Extraen vehículo después de una semana tras se arrastrado por lluvias
Este viernes 10 de octubre fue extraído un vehículo desde el puente Villalobos (Guatemala) tras ser arrastrado por las lluvias la semana pasada.
En esos momentos no se encontraba ningún tripulante dentro del vehículo, por lo que ninguna persona resultó lesionada.
Analizan si continúan trabajos en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador tras nuevo derrumbe
Las autoridades guatemaltecas evaluaron este viernes si continúan con los trabajos en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador tras nuevos derrumbes.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mencionaron que el nuevo derrumbe frenó los avances en las tareas de remoción de escombros sobre la vía, dejando en incertidumbre su fecha de reapertura.
Además, CONRED detalló que el nuevo derrumbe cubrió la maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala para continuar con los trabajos en la zona.
«Considerando que las lluvias persisten en el área y la oscuridad de la noche, con el objetivo de proteger la vida de los elementos presentes, se evaluarán los nuevos daños durante la mañana del 10 de octubre.», indicó la institución en una publicación de X.
Reiteró además que el paso vehicular y peatonal continúa restringido para peatones y para vehículos